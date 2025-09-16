Wo sind eigentlich die Ärzte und Ingenieure?

Jeder kennt das Spiel „Stille Post“. Person A flüstert Person B etwas ins Ohr, die es Person C ins Ohr flüstert. Irgendjemand hat dann irgendetwas nicht ganz verstanden, und wenn Person Z dann das zugeflüsterte laut ausspricht, ist oft eine ganz neue Bedeutung entstanden. Was man als Spiel kennt, kommt leider häufig genug im wahren Leben vor. Ein Gerücht verbreitet sich in Windeseile und kann dann die abenteuerlichsten Geschichten erzählen. Davor ist natürlich auch die politische Sphäre nicht gefeit: Aktuell geht in den sozialen Medien die Nachricht umher, der kürzlich erschossene Aktivist Charlie Kirk habe schwarze Frauen als geistig unzurechnungsfähig bezeichnet. Na, dann geschieht es dem Rassisten schon irgendwie recht, wenn ein aufrechter Antifaschist da für Ordnung sorgt! Tatsächlich hatte Kirk dergleichen nie gesagt. Er hatte mehrere namentlich genannte Frauen, von denen einige zufällig auch schwarz waren, als offensichtlich geistig unzurechnungsfähig bezeichnet – aber diese Einschätzung hatte nicht mit der Hautfarbe zu tun und bezog sich schon gar nicht auf die Gruppe aller schwarzen Frauen insgesamt.

Es braucht nur einen einzigen Übeltäter, der ein Zitat verfälscht und die Meute schluckt es, ohne es zu überprüfen. Leider ist diese Mechanik nicht nur auf das linke Spektrum beschränkt. So kursierte ein angebliches Zitat des des damaligen Berliner Bürgermeisters Michael Müller: „Wem Berlin nachts zu gefährlich ist, der soll halt Taxi fahren!“ Das klang ganz so, als seien dem Politiker die Sorgen seiner Bürger egal gewesen. Tatsächlich hatte er aber nur von „Gegenden, in denen man sich zu später Stunde lieber ein Taxi nimmt, als alleine zu Fuß unterwegs zu sein“, gesprochen. Dabei hätte doch jedem auffallen müssen, dass das Zitat auffällig der französischen Königin Marie-Antoinette angesichts einer Hungersnot zugeschrieben Ausspruch ähnelte: „Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie halt Kuchen essen.“ Im übrigen war auch dieses Zitat eine Falschzuschreibung, womit sich der Kreis wieder schließt.

Das diffuse “Irgendwie alle”

Im rechten Diskurs ist oft spöttisch von den vielen „Ärzten und Ingenieuren“ die Rede, wenn man sich auf die Flüchtlinge im Land bezieht. Die Verheißung, es kämen vor allem solche Berufsgruppen zu uns, habe 2015 doch geradezu jeder nachgebetet, als die Grenze geöffnet wurde. Oder vielleicht nicht? Was, wenn dieses Zitat nie so gefallen ist und einzig und allein durch eine böswillige Fälschung oder eben durch das Prinzip „Stille Post“ in die Welt gekommen ist? Schließlich könne das doch damals niemand ernsthaft gedacht haben, wenn man sich ansieht, wie sehr die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt seit Jahren strauchelt.

Auch macht stutzig, dass man auf Nachfrage nie zu hören bekommt, wer denn damals eigentlich von den „hochqualifizierten Fachkräften“ gesprochen hat. War es Merkel in ihrer berüchtigten „Wir schaffen das“-Rede? Nein, dort findet sich das Zitat nicht. Höchstens bekommt man ein diffuses „irgendwie alle“ zur Antwort, wenn man danach fragt, wer denn gemeint habe, dass die Flüchtlinge die deutsche Wirtschaft beleben würden. Schon das sollte ein Warnzeichen sein; auch die amerikanische Politikerin Sarah Palin, die an der Seite John McCains Vizepräsidentin werden wollte, geriet einst ins Stottern, als man sie fragte, aus welcher Tageszeitung sie denn ihre Informationen beziehe. Immer wieder betonte sie, alle zu lesen, konnte aber keine einzelne benennen. War es hier ähnlich? Ist es etwa eine große kollektive Täuschung, dass den Deutschen damals ein neues „Wirtschaftswunder“ versprochen wurde?

Jubelarie auf Jubelarie

Die für viele Linke vermutlich enttäuschende Antwort: Nein! Es stimmt tatsächlich, dass damals „irgendwie alle“ das Märchen der fleißigen Syrer und Iraker in die Welt hinausposaunten. In der “Welt” war beispielsweise zu lesen: „Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hält die Mehrheit der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge für gut integrierbar. Mit Integrations- und Ausbildungsprogrammen sei ein Drittel von ihnen ’sehr schnell oder mit geringem Aufwand‘ zu integrieren, sagte Altmaier, der auch Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung ist, der Rheinischen Post. Ein weiteres Drittel sei ‚erst nach längerer Qualifizierung‘ einzugliedern. Die Anstrengungen würden sich aber ‚unterm Strich für alle lohnen‘.“ Und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt meinte: „Dass wir Fachkräfte brauchen, weiß jeder. Und sogar die Sozialsysteme profitieren von Menschen, die hierherkommen, weil sie dort einzahlen. Deshalb muss niemand Angst vor dem haben, was gerade passiert.“

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel verkündete im Bundestag: „Schaffen wir es, die Menschen, die zu uns kommen, schnell auszubilden, weiterzubilden und in Arbeit zu bringen, dann lösen wir eines unserer größten Probleme: den Fachkräftemangel.“ Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Arbeitsministerin Andrea Nahles verfassten gemeinsam einen Gastbeitrag in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, in dem es hieß: “Wir müssen die Fähigkeiten dieser Menschen, nutzbar machen – für ihre, aber auch für unsere Zukunft. Denn wir stehen in Deutschland vor der riesigen Herausforderung der Fachkräftesicherung. Und daher sollten wir in den Flüchtlingen auch die Fachkräfte sehen, die wir immer dringender brauchen.” Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann meldete sich ebenfalls zu Wort: „Es läuft etwas grundfalsch in Deutschland, wenn wir einerseits mehr Nachwuchs brauchen und andererseits junge, gut integrierte Flüchtlinge von der Abschiebung bedroht sind. Ich will deshalb ein Einwanderungsgesetz, bei dem alle Einwanderer schnell Klarheit haben, ob sie bleiben können oder nicht. Junge, leistungsbereite Menschen, die sich integrieren wollen, müssen wir willkommen heißen und dürfen sie nicht abschrecken.“

Angesteckt von der Willkommensstimmung

Die Integrationsstaatsministerin Aydan Özoguz wollte die Ängste der Bevölkerung zerstreuen: „Wenn wir aber auf die Syrer schauen, die jetzt als Asylsuchende zu uns kommen, da finden Sie top ausgebildete Fachkräfte.“ Natürlich strickten auch die Medien eifrig mit an diesem Narrativ. Selbst die Bild hatte sich von der „Refugees welcome“-Stimmung anstecken lassen. Nicht nur verteilte sie Millionen Aufkleber mit diesem Slogan im Volk; in einem Kommentar war damals auch die Forderung zu lesen: „Weg mit dem Arbeitsverbot für Flüchtlinge! Deutschland braucht dringend Fachkräfte. Ärzte, Ingenieure und Pflegepersonal gibt es viel zu wenig.” “Bild” wusste auch, was den angeblich winkenden Durchbruch am Arbeitsmarkt angeblich verhindert: “Statt entsprechend qualifizierten Flüchtlingen möglichst schnell unsere Sprache beizubringen, stecken wir sie in Lager! Statt ihnen schnell die Möglichkeit zu geben, selbst für ihr Dasein zu sorgen, verbieten wir ihnen zu arbeiten und machen sie künstlich vom Staat abhängig! Dieser Irrsinn kostet uns jedes Jahr Hunderte von Millionen und er verhindert, dass das Potenzial dieser Menschen genutzt wird. Wen unser Land braucht, der muss auch hier arbeiten dürfen. Deshalb: Schluss mit Arbeitsverbot und EU-Bürger-Bevorzugung!”

Die “Süddeutsche Zeitung” sah die „Fachkräfte von übermorgen“ und die “taz” phantasierte gar von einer „Fachkräfte-Flut“. Sie schrieb: „Mitte Januar verkündete Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) dann, im Kampf gegen den Fachkräftemangel wolle Niedersachsen verstärkt nach geeigneten Beschäftigten unter den ankommenden Flüchtlingen suchen. In jedem Erstaufnahmelager sollen deshalb künftig zwei Mitarbeiter der Bundesanstalt für Arbeit frühzeitige Beratung anbieten. Dabei hätten rund 20 Prozent der Asylbewerber einen Uni-Abschluss und weitere 30 bis 35 Prozent eine Ausbildung, die dem deutschen Facharbeiter entspreche, heißt es aus der Bundesagentur für Arbeit.“

Na klar: Arbeitsverbote und fehlende Abschlussanerkennung sind schuld

Die “Zeit” fand ein Paar, das tatsächlich aus einer Ärztin und einem Ingenieur bestand „Mariam ist Radiologin, Deutschland sucht Ärzte. Yusuf ist Ingenieur, Deutschland braucht Fachkräfte. Trotzdem darf Akademikerpaar aus dem Irak, Christen dazu, nicht einwandern. In der Schule übersprang Mariam eine Klassenstufe, ihr Medizinstudium schloss sie an einer renommierten Universität des Landes als Fünftbeste ihres Jahrgangs ab. Nun ist sie knapp über 30 und Fachärztin für Radiologie. Die englische Sprache brachte sie sich selbst bei, so akzentfrei, als habe sie an einer britischen Universität studiert.“ Dass die christliche Minderheit in Syrien seit jeher zur gebildeten Oberschicht gehörte und das Paar somit völlig untypisch für die 2015er-Flüchtlingswelle war, weil die meisten “Ankommenden” damals wie heute eben keine Christen, sondern Muslime waren, interessierte die “Zeit” nicht weiter.

Die “Welt” berichtete, dass Syrer Probleme mit der Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse hätten: „In ihrer Heimat waren sie Lehrer, Arzt oder Ingenieur – in Deutschland mussten viele Ausländer als Taxifahrer, Anstreicher oder Pflegehelfer jobben. Grund: Ihr Berufsabschluss wurde in Deutschland nicht anerkannt. […] Berufsgruppen, die besonders häufig vertreten sind: Ärzte, Ingenieure, Apotheker, Informatiker und Zahnärzte.“ Die “Zeit” sah eine „Jahrhundertchance“ und stellte die hoffnungsfrohe Frage: „Kann der Flüchtlingsstrom zum Wirtschaftswunder werden?“ Das “Managermagazin” bezeichnete Flüchtlinge als „Fundament für ein zweites Wirtschaftswunder.“ Und der “Spiegel” meinte: „Ohne die Zuwanderer der vergangenen Jahre hätte sich die deutsche Wirtschaft nicht so gut entwickelt. Hunderttausende Flüchtlinge könnten nun dafür sorgen, dass sich dieses zweite Wirtschaftswunder fortsetzt.“ Und, ganz ähnlich, unter dem Titel „Lasst mich arbeiten, ich bin Arzt“ wörtlich: „Wir brauchen Ärzte, Ingenieure und Elektrotechniker? Bitte schön: Viele sind schon da, dürfen aber nicht arbeiten – weil sie Asylbewerber sind.“

“Kein Problem!”

Doch was wäre eine gesellschaftliche Debatte ohne unsere „Experten“? Die durften auch damals schon nicht fehlen. Allen voran natürlich Marcel Fratzscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der siegessicher verkündete: „Flüchtlinge werden Renten der Babyboomer zahlen.“ Mittlerweile fordert Fratzscher übrigens eine Arbeitspflicht für die Rentner-Boomer – wohl damit sie das Bürgergeld der Flüchtlinge bezahlen. So ganz ist seine damalige Prognose – „nach sieben Jahren bringt ein Flüchtling dem Staat Geld“ – also nicht aufgegangen. Bei Fratzscher ist der fundamentale Irrtum jedoch quasi das Normalprinzip.

In der “Zeit” war zu lesen: „Die Politik müsse dafür sorgen, ‚dass Asylbewerber nicht viele Monate vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden‘, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer .Die steigenden Flüchtlingszahlen wertete er als Chance für den Arbeitsmarkt. ‚Wir brauchen in den nächsten 20 Jahren viel mehr Arbeitskräfte, als dieses Land hervorbringen wird.‚“ Und, an gleicher Stelle: „Die Wirtschaft glaubt: Menschen wie Nady seien kein Problem. Womöglich sind sie vielmehr die Lösung: Im vergangenen Jahr kamen 173.000 Flüchtlinge nach Deutschland, rund 70.000 mehr als im Jahr davor. Im gleichen Zeitraum blieben allein im Handel und in der Industrie rund 80.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, schätzt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Die Wirtschaft, klagen die Verbände, wachse wegen des Fachkräftemangels nicht so stark, wie sie könnte. Der Verband schlägt deshalb vor, junge Flüchtlinge zu Facharbeitern auszubilden.“

Das nur “Wirtschaftswunder”

Und David Folkerts-Landau, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, schrieb in einem Gastbeitrag für die “Zeit”: „Lasst sie kommen! Die Öffnung der Grenzen ist eine Chance für Deutschland und festigt seine wirtschaftliche Vorreiterrolle in Europa!“ Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln wandte sich vehement gegen die These einer Armutseinwanderung: „Die Menschen, die all die Schwierigkeiten, die großen Gefahren und erheblichen Kosten auf sich nehmen, die wollen nicht im Sozialsystem landen, sondern möchten sich eine neue Existenz aufbauen. Die Flüchtlingsmigration könnte ein großes Potenzial für Arbeitsmigration darstellen.“ Die Bertelsmann-Stiftung gab zwar einzelne Probleme zu, doch zeigte sich optimistisch: „Wir investieren und bilden die Flüchtlinge zu Fachkräften weiter. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das die beste Variante. In Deutschland gibt es zu wenig Fachkräfte, etwa in der Pflege-, Metall- und Elektronikbranche. Von den Flüchtlingen ist mehr als die Hälfte jünger als 25 Jahre, das heißt, sie stehen am Anfang ihres Berufslebens und sind gut ausbildbar. Natürlich sind mit der Ausbildung zur Fachkraft Kosten verbunden, ihnen stehen jedoch langfristig hohe Steuereinnahmen gegenüber.“

Daimler-Chef Dieter Zetsche nannte die Migranten „hoch motiviert“, die „Flüchtlingswelle könnte ein neues Wirtschaftswunder auslösen.“ Das klang schon recht ähnlich wie die Jubelworte von EU-Kommissionspräsident Martin Schulz, der wusste, dass das, was die Flüchtlinge und bringen, “wertvoller als Gold“ sei. Auch der Chef der Caritas, Peter Neher, meldete sich zu Wort und schlug vor, vor allem den jungen Menschen aus dem Westbalkan Ausbildungen in der Altenpflege anzubieten: “Wir brauchen Fachkräfte, können ihnen aber auch Anreize geben, zurückzukehren.” Die Starthilfe könne dann dazu dienen, sich nach einer Ausbildung in Deutschland in ihrer Heimat in Albanien, im Kosovo oder in Serbien eine Existenz aufzubauen: “Für die Regionen im Westbalkan ist ja der Weggang ein enormer Verlust an Know-how und jungen Menschen.”

“Die Situation könnte kaum besser sein”

Im damaligen Hochschulbildungsreport war zu lesen: „Zuwanderer nach Deutschland sind häufig hoch qualifiziert – und damit ein Gewinn für den deutschen Arbeitsmarkt zur Behebung des Fachkräftemangels. Allein in der Gruppe der Flüchtlinge besitzt jeder fünfte einen akademischen Abschluss.“ Bei einer Veranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung traten auch ranghohe Vertreter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge auf: „Die Situation auf dem Arbeitsmarkt könnte für eine schnelle Arbeitsmarktintegration kaum besser sein: Mit derzeit 2,9 Millionen Arbeitslosen ist die Arbeitslosigkeit nach wie vor historisch gering, in vielen Regionen herrscht Vollbeschäftigung und einige Branchen klagen seit Jahren über Probleme, offene Stellen und Ausbildungsplätze zu besetzen. […] Nicht zuletzt auf Grund der Syrienkrise bringen viele Flüchtlinge derzeit gute Qualifikationen mit, circa 10 bis 15 Prozent haben sogar einen Hochschulabschluss.“ Auch das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft verfasste eine Expertise: „Vom Flüchtlingszustrom erhoffen sich viele vor allem eine Linderung des Fachkräftemangels und eine Entlastung der sozialen Systeme. Die Integration der Flüchtlinge sollte also nicht als ‚Belastung‘, sondern als Zukunftsinvestition verstanden werden. Langfristig gibt es gute Aussichten, dass positive Wohlfahrtseffekte erzielt werden können.“

Und beim kleinen Bruder Österreich sah die Debatte nicht grundsätzlich anders aus, wie das Beispiel des Soziologen August Gächter zeigt. Der Wiener “Standard” fragte ihn: “Wenn wir uns den Migrations- und Flüchtlingszustrom der letzten Jahre ansehen, inwiefern unterscheidet sich dieser von den davorliegenden Migrationsbewegungen?” Gächters Antwort: “Die Migranten der letzten zehn bis fünfzehn Jahren sind viel gebildeter als es jene in der Vergangenheit gewesen sind. Wir erleben derzeit die qualifizierteste Einwanderung, die es bei uns je gab.” Und auf die Rückfrage, ob das auch für die aktuellen Flüchtlinge gelte, wusste Gächter: “Ja, die vielen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Pakistan, die derzeit nach Österreich kommen, sind überdurchschnittlich gebildet. Wir könnten ganze Universitäten mit ihnen füllen.” Gefragt nach diese Aussagen belegenden Statistiken über den Bildungsgrad der Zuwanderer, behauptete der Experte: “Von den Einwanderern, die in den letzten zehn Jahren zugezogen sind, hat etwa die Hälfte einen Abschluss von der Matura aufwärts. Etwa ein Viertel hat mittlere Bildung und etwa ein Viertel geringe Bildung. Der öffentliche Fokus liegt leider sehr oft auf dem Viertel mit geringer Bildung.“ Irgendwas muss Gächter da offensichtlich durcheinandergebracht haben.