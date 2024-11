Wo unser Geld hingeht

Von rund 10.000 Asylbewerbern, die in Stuttgart leben, sind rund 3.000 in Hotels untergebracht. Kostenpunkt allein dafür im kommenden Jahr: 75 Millionen Euro. 55 Millionen Euro werden fällig für die Übernachtungskosten, weitere 20 Millionen Euro für das Catering. Je nach Hotel entstehen Kosten von rund 100 Euro pro Tag und Person für Übernachtung und Versorgung. Und das ist nur ein kleiner Teil der Kosten, die entstehen – denn es geht nur um die 3.000 Menschen, die in Hotels untergebracht sind. Hinzu kommen weitere 7.000 Personen, die in städtischen oder angemieteten Unterkünften leben. Allein in Stuttgart.

Die Stadt Stuttgart hat aber gleichzeitig Geldprobleme: Sie kann die Kosten für notwendige Sanierung von Infrastruktur, Schulen, Stadtentwicklung et cetera mehr nicht mehr aus dem Haushalt stemmen. Stattdessen muss sie nun, erstmals seit Jahren, wieder Kredite aufnehmen. Insgesamt fehlen der Stadt 7,4 Milliarden Euro bis 2028 für größere Projekte; kleinere Infrastrukturprojekte im Volumen bis zu 25 Millionen Euro noch nicht mitgerechnet.

Doppelte Verköstigung

Dabei ist die Unterbringung von Ukrainern im Bürgergeldbezug zudem unnötig teuer für die baden-württembergische Landeshauptstadt: Sie erhalten den ganz normalen Regelsatz, mit dem sie eigentlich auch ihr Essen finanzieren müssen. Da sie aber im Hotel leben, können sie sich nicht selbst versorgen – weswegen sie ihr Essen ja auch per Catering erhalten, was ebenfalls von der Stadt bezahlt wird. Unnötigerweise bekommen also den Beitrag fürs Essen, der im Bürgergeld inkludiert ist, trotzdem ausgezahlt.

Da rund 1.000 Ukrainer sind in Hotels untergebracht sind, entstehen der Stadt Stuttgart alleine dadurch Kosten von 170.000 Euro pro Monat. Dass Ukrainer, die in Hotels per Catering versorgt werden, dennoch den vollen Betrag über das Bürgergeld erhalten stellt übrigens ein bundesweites Problem dar. Stuttgart ist überall.