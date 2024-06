Wohin sind 3 Millionen Wahlberechtigte verschwunden?

Auf “tkp” hatte ich nach der Europawahl eine etwas andere Wahlanalyse vorgenommen und nicht Prozentzahlen verglichen, sondern nach den Menschen und ihren Motiven gefragt. Dazu musste ich aus der Grundgesamtheit der Wahlberechtigten und den veröffentlichten Prozentzahlen auf die absoluten Zahlen zurückrechnen. Mein am Abend des 9. Juni verfasster dortiger Beitrag wurde am Montagmorgen, 10. Juni veröffentlicht. Meine Schlussfolgerung darin lautete: „25,5 Millionen Anhänger der etablierten Parteien treffen auf 19,8 Millionen Menschen, die ihnen ablehnend gegenüberstehen. 19,6 MillionenWahlberechtigte stehen beobachtend abseits. Auf eine Million mehr oder weniger wird es aber am Ende nicht ankommen.“ Es liegt also eine tiefe gesellschaftliche Spaltung vor, die sich nicht von selbst wieder auflösen wird.

Für die Europawahl 2024 wurde am 21. Februar 2024 noch mit 64,9 Millionen deutschen Wahlberechtigten gerechnet. Auch das ZDF sprach am Wahlabend des 9. Juni 2024 von knapp 65 Millionen Wahlberechtigten. Der Anstieg wurde mit der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre erklärt. Nach der Veröffentlichung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses waren es dann aber plötulich nur noch 61.941.751 – also 2.958.249 oder knapp drei Millionen weniger als erwartet. In der Vorbereitung meines “tkp”-Artikels hatte ich diese Zahlen aber bereits hinterfragt, denn bei der Bundestagswahl 2021 hatte es nur 61.181.072 deutsche Wahlberechtigte gegeben, und bei der Europawahl 2019, bei der auch EU-Ausländer wahlberechtigt waren, 61.574.137. Doch den Jahren 2006 und 2007 gab es zusammen nur 1.357.586 Geburten.

Statt 64,9 Millionen Wahlberechtigten plötzlich nur noch 61,9 Millionen

Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass in den Jahren 2019 bis 2023 5.043.287 Menschen gestorben sind und in den Jahren 2001 bis 2005 – den nun neu wahlberechtigt gewordenen Jahrgängen – nur 3.551.863 geboren wurden, wäre eine Zahl von 61.440.000 Wahlberechtigte plausibel gewesen. Die Differenz von 3.460.000 hätte mit einer vermehrten Zuwanderung aus EU-Ländern und mit mehr Einbürgerungen erklärt werden müssen. Nach der aktuellen Datenlage müsste der Migrationsfaktor bei 500.000 liegen – und die restlichen 2.960.000 wären mit einem Versagen der Bundeswahlleiterin zu erklären. Eine entsprechende Anfrage mit der Bitte um Aufklärung meinerseits blieb bisher leider unbeantwortet.

Wo Menschen arbeiten, machen sie Fehler. Das darf man niemandem vorwerfen. Es könnte ein einfacher Tippfehler sein, die Zahl 64,9 Millionen statt 61,9 Millionen zu verbreiten. Wenn dies der Grundwert, dann es aber Qualitätssicherungessysteme geben, denen ein solcher Fehler auffällt. Auch die “Qualitätsmedien” wie etwa das ZDF haben die von ihnen angegebenen „knapp 65 Mio. Wahlberechtigten“ offenbar nicht hinterfragt (seit Corona ist das Kreuz- und Querdenken nicht mehr erwünscht… obwohl eben dies ist eine unbedingte Voraussetzung zum Hinterfragen wäre) Oder man ist dort wie ich zum Faktor Migration als Erklärung gekommen – die dann natürlich, politisch-korrekt, nicht genannt werden darf. Wie auch immer, ob Organisationsversagen oder Absicht: Den offiziellen Quellen kann und darf man in Deutschland nicht mehr blind vertraut werden. Hinterfragen ist wichtiger denn je!