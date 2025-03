Wohlgenährt, aber voller Hass: Warum eine somalische Judenhasserin natürlich nicht abgeschoben wird

Hamburg ist immer eine Reise wert, doch den eigentlichen “Zauber” verleiht der Stadt nicht etwa der Jungfernstieg (der laut Melanie Amann jenseits rechter Aufbauschungen einer rein “anekdotischen Evidenz” ja völlig sicher ist, was vermutlich ausschließlich für Melanie Amann gilt). Es ist auch nicht der beeindruckende Hafen mit den atemberaubend großen Kreuzfahrtschiffen, die viel größer sind als die allermeisten Gebäude dort. Und es ist auch nicht – aber sehr knapp dran – die Stammkneipe von Jan Fedder, des bedeutendsten Hamburgers seit Karl Lagerfeld. Nein, es sind – wie immer im Leben – die Menschen, die den Unterschied machen. Nach oben wie nach unten.

Nein, es ist zum Beispiel – Thema „nach unten“ – ein eingewanderter somalischer Panzer, der seine Judenfeindlichkeit zum Besten gibt. So geschehen im vergangenen Jahr, als ein Vorstandsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) von jener beleibten Afrikanerin zunächst übel beschimpft und ihm anschließend ins Gesicht geschlagen wurde. Der judenfeindlichen Wuchtbrumme gefiel nicht, dass sein Vortrag sich dem Thema Antisemitismus gewidmet hatte und nicht Gaza. Nach der Attacke ermittelte der Staatsschutz, und es wurde Anklage erhoben. Gestern begann der Prozess, der noch längst nicht zu Ende ist.

„Frau Somalia, leider müssen Sie nun gehen“

Die 27 Jahre schwere Muslima war damals auch beim judenfeindlichen “Protestcamp” dabei, das die Hamburger nahe dem Dammtor-Bahnhof zu Tode genervt hatte. Insider vermuten, dass der somalische Kawenzmann aus dem Dunstkreis der Blauen Moschee stammt – einer Moschee, die man guten Gewissens als inoffizielle Zentrale des Judenhasses in Deutschland bezeichnen kann. Apropos: Weshalb gibt es eigentlich keinen Zentralrat der Judenhasser in Deutschland, der von der Bundesregierung finanziert wird? Dort hätte die von einigen Prozessbeobachtern als “mollige Schabrackenhyäne” (das ist tatsächlich ein Tier in Somalia, ich schwöre!) bezeichnete Angeklagte auf jeden Fall ihren Job sicher.

Nach einem kleinen Missverständnis seitens ihres Anwalts, der selbstverständlich ebenfalls einen Migrationsvordergrund aufweist – ein Zuschauer wollte den Rechtsbeistand des somalischen Schlachtschiffs nicht abschieben –, ging es in die Vollen. Leider kann ich Ihnen nach der gestrigen Verhandlung noch kein Urteil vermelden: Man vertagte sich, in 14 Tagen wird weiterverhandelt. Wobei der Prozess durchaus hätte sehr kurz sein können; wäre ich – Gott bewahre – Richter, wäre mein Spruch schnell gesprochen: „Schade, dass Sie in Deutschland waren, Frau Somalia, aber leider müssen Sie das Land verlassen. Ihnen steht es frei, auf Ihrem Kontinent Juden zu hassen und die Hamas zu lieben. Aber nicht hier.“

Diese Bundesregierung ist nicht interessiert

In den USA geht man mit solchen Kandidaten – dank Donald Trump – bekanntlich ganz anders um: So hat das Heimatschutzministerium bestätigt, dass der ehemalige Student der Columbia University, Mahmoud Khalil, im Gefängnis sitzt, nachdem er judenfeindliche Proteste an der Hochschule angeführt hatte. Die Verhaftung erfolgte auf der Grundlage einer vom US-Präsidenten unterschriebenen Präsidialverfügung, mit der der Antisemitismus auf dem Campus bekämpft werden soll. Khalil, ein “Palästinenser-Syrer” – was auch immer das sein soll – mit ständigem Wohnsitz in den USA, hat im vergangenen Jahr seinen Master-Abschluss gemacht. Zwar wurde die Abschiebeverfügung von einem linken Anti-Trump-Richter sofort gestoppt, doch die Botschaft dort könnte klarer nicht sein: Zero tolerance für Judenhass.

Das wäre auch in Deutschland ein gangbarer Weg für Figuren wie unseren antisemitischen somalischen Wonneproppen. Doch an Verhaftung oder gar Abschiebung ist hierzulande nicht zu denken, im Gegenteil: Lieber ernähren wir hier “westasiatische” und afrikanische Judenhasser bis zum diabetischen Schock, als dass wir den Schutz Israels und den der hier lebenden Juden über das Mantra von grundfalsch verstandener Menschlichkeit, Toleranz und Vielfalt stellen und wirklich etwas gegen den Bazillus Antisemitismus tun würden.

Der Mobber bleibt, das Opfer geht

Denn – und das ist der ernstere Teil dieser Polemik – am Ende leiden Juden unter solchen schrecklichen, hier ins Land geholten Menschen. Juden, die sich nichts mehr wünschen als Normalität in einem zunehmend gaskranken Land. Man muss sich das vor Augen führen: In Deutschland ist es längst wahrscheinlicher und gängiger, dass Juden aufgrund von Anfeindungen gegen sie das Land verlassen müssen, als dass Judenfeinde abgeschoben werden. Es ist wie in der Schule: Der Mobber bleibt, und das Opfer geht. Bravo, gut gemacht, Buntland!

Und so muss ich also den erwähnten großartigsten Bürger des schönen Hamburg, den seligen Karl Lagerfeld, nochmals zu Wort kommen lassen (Sie wissen, welches Zitat nun kommt): „Wir können nicht Millionen Juden töten und Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen.“ Konnten wir leider doch, wie Sie sehen, und es läuft immer weiter. Doch nichts ist in Stein gemeißelt; ein Politikwechsel wäre möglich, man muss ihn nur wollen. Doch daran hat die nächste Bundesregierung, die mehr Versprechen bricht als Jörg Kachelmann, leider kein Interesse.