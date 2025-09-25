Wohlstandsverlust durch Migration in Deutschland

Am 15. September 2025 sagte Thorsten Frei (CDU) in der 46. Minute der ARD-Sendung “Hart aber fair”: “Wenn wir 100.000 Menschen weniger im Bürgergeld-Bezug haben, dann sorgt das für eine Entlastung in der Staatskasse von 2-3 Milliarden Euro.” Diese Aussage zeigt die enorme finanzielle Belastung durch nicht arbeitende Migranten: In Deutschland leben etwa 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, von denen geschätzt 4,5 Millionen nicht arbeiten und somit staatliche Unterstützung erhalten. Diese Gruppe verursacht hohe direkte und indirekte Kosten und entzieht der Wirtschaft einen beträchtlichen potenziellen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Auch die übrigen 20,5 Millionen Migranten, einschließlich naturalisierter Deutscher, verursachen indirekte Kosten durch die Nutzung von Infrastruktur und Dienstleistungen, verstärkt durch die Nachfrage nach neuem Wohnraum durch jährliche Zuwanderung.

In diesem Beitrag sollen daher einmal die Kosten der 4,5 Millionen nicht arbeitenden Migranten – basierend auf Freis Aussage – berechnet werden, kombiniert mit dem verpassten BIP-Beitrag und unter Berücksichtigung der Kosten dieser übrigen 20,5 Millionen Migranten einschließlich der Wohnraumkosten durch Zuwanderung. Ziel ist es, den Wohlstandsverlust für die deutsche Bevölkerung aufzuzeigen. Die direkten Kosten stützen sich dabei auf Freis Aussage, die indirekten Kosten auf eigene Schätzungen aus öffentlich verfügbaren Daten.

Direkte Kosten der nicht arbeitenden Migranten

Von den 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland sind etwa 4,5 Millionen nicht arbeitend und erhalten staatliche Unterstützung wie etwa Bürgergeld, Wohn- und Heizkosten. Basierend auf Thorsten Freis Aussage, dass 100.000 Personen 2,5 Milliarden Euro jährlich kosten, ergeben sich für die 4,5 Millionen nicht arbeitenden Migranten direkte Kosten von 112,5 Milliarden Euro. Die 4,5 Millionen nicht arbeitenden Migranten verursachen jedoch zusätzliche indirekte Kosten, die auf eigenen Schätzungen aus öffentlich verfügbaren Daten basieren. Diese umfassen vor die folgenden Bereiche:

Bildung: Sprachkurse und Förderklassen für Kinder – rund 3,6 bis 5,4 Milliarden Euro;

Sprachkurse und Förderklassen für Kinder – rund 3,6 bis 5,4 Milliarden Euro; Fachkräfte: Zeit von Lehrern, Ärzten und Beamten, die für Betreuung gebunden ist – rund 2,7 bis 4,5 Milliarden Euro;

Zeit von Lehrern, Ärzten und Beamten, die für Betreuung gebunden ist – rund 2,7 bis 4,5 Milliarden Euro; Polizei und Gerichte: Asylverfahren und Kriminalitätskosten – 1,8 bis 2,7 Milliarden Euro;

Asylverfahren und Kriminalitätskosten – 1,8 bis 2,7 Milliarden Euro; Gesundheitswesen: Psychologische Betreuung und erhöhte Krankenhausnachfrage – 3 bis 5 Milliarden Euro;

Psychologische Betreuung und erhöhte Krankenhausnachfrage – 3 bis 5 Milliarden Euro; Verwaltung: Beratung und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen – 3 bis 5 Milliarden Euro;

Beratung und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen – 3 bis 5 Milliarden Euro; Sicherheitsmaßnahmen: Schutz und Prävention – 1,8 bis 3,6 Milliarden Euro;

Schutz und Prävention – 1,8 bis 3,6 Milliarden Euro; Produktivitätsverluste: Sprachbarrieren binden Fachkräfte und reduzieren deren Produktivität – 2 bis 4 Milliarden Euro;

Sprachbarrieren binden Fachkräfte und reduzieren deren Produktivität – 2 bis 4 Milliarden Euro; Wohnraum: Der Bau von 20 Quadratmetern Wohnfläche pro Person zu 5.500 Euro pro Quadratmeter kostet 110.000 Euro pro Person; die Finanzierung (3,5 Prozent Zinsen, 2 Prozent Tilgung, 2,5 Prozent Unterhalt) verursacht jährliche Kosten von 8.800 Euro pro Person, insgesamt also 39,6 Milliarden Euro; nach Abzug der in den direkten Kosten enthaltenen Mietkosten (7.200 Euro pro Person entsprechend 32,4 Milliarden Euro) ergeben sich somit Netto-Mehrkosten von 7,2 Milliarden Euro.

Die indirekten Kosten für die 4,5 Millionen belaufen sich somit insgesamt auf bis zu 37,7 Milliarden Euro.

Verpasster Wirtschaftsbeitrag der nicht arbeitenden Migranten

Die 4,5 Millionen nicht arbeitenden Migranten verursachen in Summe also direkte und indirekte Kosten von: 150,2 Milliarden Euro. Das sind 3,6 Prozent des BIP in Höhe von derzeit von 4,18 Billionen Euro. Zudem leisten sie keinen Beitrag zur Wirtschaft. Bei einem BIP pro Kopf von 49.762 Euro (4,18 Billionen Euro geteilt durch 84 Millionen Einwohner) könnten sie theoretisch 223,9 Milliarden Euro beitragen, wenn sie arbeiten würden, entsprechend 5,35 Prozent des BIP. Addiert man diesen theoretischen Leistungsausfall hinzu, ergibt sich zusammen mit den tatsächlichen Kosten von 150,2 Milliarden Euro also ein Gesamtverlust von 374,1 Milliarden Euro, entsprechend 8,95 Prozent des BIP. Das sind die realen Kosten der Migration. Für die übrige Bevölkerung (84 Millionen minus 4,5 Millionen, also 79,5 Millionen) bedeutet dies einen rechnerischen Wohlstandsverlust von 4.706 Euro pro Kopf – jährlich.

Die übrigen 20,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, einschließlich naturalisierter Deutscher, verursachen indirekte Kosten durch die Nutzung von Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen und anderen Dienstleistungen, auch wenn viele von ihnen arbeiten. Diese Kosten, basierend auf eigenen Schätzungen und dem Bevölkerungsanteil von 24,4 Prozent, betragen gemäß folgender überschlägiger Berechnung 125,6 Milliarden Euro. Die Aufschlüsselung umfasst:

Infrastruktur: Verkehr , Schulen, Kitas – 20 bis 30 Milliarden Euro;

, Schulen, Kitas – 20 bis 30 Milliarden Euro; Bildung: Schüler mit Migrationshintergrund – 15 bis 20 Milliarden Euro;

Schüler mit Migrationshintergrund – 15 bis 20 Milliarden Euro; Gesundheitswesen: Erhöhte Nachfrage – 10 bis 15 Milliarden Euro;

Erhöhte Nachfrage – 10 bis 15 Milliarden Euro; Fachkräfte: Lehrer, Ärzte, Beamte – 10 bis 15 Milliarden Euro;

Lehrer, Ärzte, Beamte – 10 bis 15 Milliarden Euro; Polizei und Gerichte: Kriminalität und Verwaltung – 5 bis 8 Milliarden Euro;

Kriminalität und Verwaltung – 5 bis 8 Milliarden Euro; Verwaltung: Beratung und Programme – 5 bis 8 Milliarden Euro;

Beratung und Programme – 5 bis 8 Milliarden Euro; Produktivitätsverluste: Sprachbarrieren – 5 bis 10 Milliarden Euro;

Sprachbarrieren – 5 bis 10 Milliarden Euro; Wohnraum: Finanzierungskosten für 20,5 Millionen Menschen (180,4 Milliarden Euro) minus Mietkosten (147,6 Milliarden Euro) – 32,8 Milliarden Euro (zusätzlich verursacht die durchschnittliche Nettozuwanderung von 545.000 Personen jährlich, gemittelt für den Zeitraum 2014 bis 2023, einen Wohnraumbedarf von 10,9 Millionen Quadratmetern, was bei angenommenen 20 Quadratmetern pro Person zu jeweils 5.500 Euro 59,95 Milliarden Euro an Investitionen und 4,8 Milliarden Euro an jährlichen Finanzierungskosten ergibt)).

Die gesamten indirekten Kosten, die für die 20,5 Millionen hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund anfallen betragen somit: 125,6 Mrd. Euro.

Gesamtkosten und Wohlstandsverlust

Fassen wir zusammen: Die Gesamtkosten ergeben sich somit aus den direkten und indirekten Kosten für die 4,5 Millionen nicht arbeitenden Migranten (150,2 Milliarden Euro) und aus deren verpasstem BIP-Beitrag (223,9 Milliarden Euro) – zusammengenommen also, wie oben errechnet, 374,1 Milliarden Euro – sowie den indirekten Kosten für die 20,5 Millionen übrigen Migranten (125,6 Mrd. Euro). Macht also insgesamt: 374,1 Milliarden Euro plus 125,6 Milliarden Euro = 499,7 Milliarden Euro. Das sind 11,95 Prozent des BIP. Für die übrige Bevölkerung von 59 Millionen (84 Millionen minus 25 Millionen) ergibt sich somit ein Wohlstandsverlust von: 8.470 Euro pro Kopf jährlich. Bezieht man die Kosten auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – derzeit rund 39,8 Prozent entsprechend 33,4 Millionen Personen –, die sich selbst versorgen, wird die Belastung deutlich höher: Sie liegt dann bei 14.961 Euro pro Kopf jährlich.

Daraus ergibt sich die bittere Schlussfolgerung, dass die hohen Kosten der Migration zu einer katastrophalen wirtschaftlichen Belastung führen, die die eigene Bevölkerung und insbesondere die arbeitende Mehrheit an den Rand der finanziellen Leistungsfähigkeit bringt. Diese Zahlen zeigen unmissverständlich: Die aktuelle Migrations- und Altruismuspolitik treibt Deutschland an die Grenze seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ohne radikale Gegenmaßnahmen wird der Wohlstand der Bevölkerung nicht nur stark geschmälert, sondern langfristig gefährdet. Werden die bisherigen Ausgaben nicht sofort gestoppt oder drastisch reduziert, droht Deutschland innerhalb weniger Jahre finanziell in eine Krise zu geraten, die den Wohlstand ganzer Generationen zerstören kann. Die ökonomische Realität lässt keinen Spielraum für ideologische Experimente; die Kosten dieser Politik sind konkret, messbar und erschütternd hoch.

Rasch in den Abgrund

Der Haushalt der Bundesregierung für das Jahr 2025 beläuft sich auf rund 500 Milliarden Euro. Davon entfallen bereits 175 Milliarden Euro auf Neuverschuldung, die aufgenommen werden muss, um den Haushalt überhaupt noch zu finanzieren. Diese Zahl verdeutlicht, welch gigantischer Teil des Haushalts durch Schulden gedeckt werden muss und unterstreicht die im Aufsatz zuvor analysierte Belastung des Wohlstands in Deutschland. Die expliziten Staatsschulden in Höhe von derzeit etwa 2,4 Billionen Euro haben sich seit Bestehen der Bundesrepublik angesammelt und bilden die historische Grundlage für die aktuelle Finanzlage. Werden die bisherigen Ausgaben, die unter anderem durch Migration und andere altruistische politische Maßnahmen verursacht werden, nicht radikal verändert, ist zu erwarten, dass auch in den kommenden Jahren Schulden in gleicher Höhe oder noch höher aufgenommen werden müssen. Bereits jetzt fehlen laut neuesten Einschätzungen rund 30 Milliarden Euro, um die laufenden Verpflichtungen zu decken. Bei einer Verzinsung von aktuell 3,5 Prozent würde eine jährliche Neuverschuldung von 175 Milliarden Euro dazu führen, dass die Staatsschulden in zehn Jahren auf rund 5,44 Billionen Euro steigen – mehr als eine Verdoppelung. Diese Entwicklung verdeutlichen, dass der Wohlstand Deutschlands systematisch “verfrühstückt” wird – und zwar nicht nur von der einheimischen Bevölkerung, sondern auch von all denen, die sich bewusst dazu entschieden haben, daran teilzuhaben.

Die anhaltend hohen Ausgaben, die stetige Neuverschuldung und die wachsende Zinslast zeigen unmissverständlich: Ohne sofortige, tiefgreifende politische Gegenmaßnahmen wird die wirtschaftliche Eigenverantwortung der Bevölkerung nicht nur massiv gefährdet, sondern der derzeitige Wohlstand rasch in den Abgrund geführt. “Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Himmelreich”, heißt es in Matthäus 19,14. Und so wertvoll diese Botschaft über Unschuld und Vertrauen auch ist, ergibt sich aus ihr dennoch nicht, dass jeder in Deutschland das Recht hätte, den Wohlstand des Landes zu verzehren; wirtschaftliche Realität und staatliche Verantwortung machen hier klare Grenzen erforderlich.