Wohlstandsverwahrlosung: Unternehmer Sebastian Klein mosert über Musk

Sebastian Klein ist Unternehmer (unter anderem Gründer der App Blinkist), Aktivist und Liebling aller Umverteilungsfanatiker, denn er gehört zu der Minderheit von Multimillionären, die darum betteln, der Staat möge allen Wohlhabenden noch höhere Steuern auf Vermögen und Erbschaften abpressen. Folgerichtig engagiert er sich in der Initiative “taxmenow” und ist Mitunterzeichne er des Aufrufs “Proud to pay more”. Er plädiert für das kollektivistische Modell des “Verantwortungseigentum” und lehnt das Konzept der Leistungsgesellschaft ab – weil große Vermögen seiner Ansicht nach überwiegend aus Erbschaften stammten. Dass er selbst der lebende Gegenbeweis ist, scheint Klein nicht weiter zu bekümmern. Er hat seine Schäfchen im Trockenen.

Klar, dass so einer bei deutschen Medien gerne als Stichwortgeber zitiert wird für alles, was man selbst tagein-tagaus an linken Floskeln propagiert. So etwa auch Kleins jüngste Aussage zu X-Inhaber Elon Musk: “Dass heute einzelne Milliardäre unsere wichtigsten Meinungsplattformen kontrollieren, hätte man vor 30 Jahren für eine Dystopie gehalten. Genau darin leben wir jetzt.“

Eklatanter Widerspruch

Ist das Ihr Ernst, Herr Klein? Wann genau haben Sie aufgehört, sich selbst beim Reden zuzuhören? Komisch, dass “Milliardäre, die Meinungsplattformen kontrollieren”, erst zum Problem wurden, seit Elon Musk Twitter/X übernommen hat – und dort übrigens das glatte Gegenteil von Kontrolle praktiziert. Am allerkomischsten ist jedoch, dass Elon Musk von allen möglichen Seiten kritisiert, beschimpft und verteufelt wird, sowie von staatlichen und staatsähnlichen Institutionen bedroht, sanktioniert und mit Geldbußen belegt wird, eben weil er sich weigert, seine Plattform zu “kontrollieren”. Fällt Ihnen da echt kein eklatanter Widerspruch auf?

Last but not least: Wenn’s schon sein muss, dann ist mir allemal lieber, dass ein Milliardär eine Plattform kontrolliert, als der Staat. Ein Milliardär kann mir nichts tun, er hat keine Macht über mich. Anders als der Staat ist der Milliardär bei jeder Form von Interaktion zwischen ihm und mir auf meine freiwillige Zustimmung angewiesen. Anders als der Staat kann er mich zu nichts zwingen: Er kann mich nicht besteuern, mich nicht einsperren, mich nicht in irgendeinen Krieg schicken, und er kann nicht über mein Eigentum, meine Freiheit oder mein Leben bestimmen. Er kann mir nur Angebote machen, die ich annehmen oder ablehnen kann… und wenn ich sie ablehne, habe ich – anders als beim Staat – keine Repressalien oder Strafen zu befürchten.