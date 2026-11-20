Berlin diskutiert über die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Doch ausgerechnet auf der öffentlich-rechtlichen Talkshowbühne offenbart sich ein grundsätzliches Problem: Wie belastbar sind politische Versprechen, wenn schon die Ausgangszahlen nicht stimmen? Am Dienstag dieser Woche war dies wieder einmal wie unter dem Brennglas zu bestaunen, als bei “Maischberger“ in der ARD die Linkspartei-Vorsitzende Ines Schwerdtner mit dem CSU-Generalsekretär Martin Huber über die Berliner Wohnungspolitik diskutierte. Dabei stellte Sandra Maischberger eine an sich simple Frage, deren Beantwortung eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen müsste von Politikern, die eben in diesem Politikbereich Ungeheuerliches planen – nämlich diese: Wie hoch ist die durchschnittliche Miete in Berlin? Ines Schwerdtner kam ins Schwimmen und “vermutete” schließlich “etwa 13 Euro pro Quadratmeter”. Mehr als nur knapp daneben: Tatsächlich beträgt der Wert, laut Berliner Mietspiegel 2026, lediglich 7,71 Euro. Das musste nach der Sendung auch nochmals ein “Faktencheck” der ARD bestätigen. Also eine “unbedeutende“ Abweichung von immerhin 68,6 Prozent gegenüber dem tatsächlichen Mietspiegelwert – oder anders ausgedrückt: Der amtliche Wert liegt über 40 Prozent, fast die Hälfte unter dem, was die Politikern “vermutet“, die ausgerechnet hier die Enteignungsaxt anlegen will und vorgibt, im Interesse der Mieter zu handeln, deren reale Kosten sie völlig falsch einschätzt.

Natürlich darf sich ein Politiker mal bei einer Zahl irren. Ricarda Lang hatte bei Markus Lanz im ZDF keinen blassen Schimmer, wie hoch die Durchschnittsrente war, lag dabei aber “nur“ ein Drittel daneben. Das war schon peinlich. Noch peinlicher war Heidi Reichinnek, ebenfalls Ober-Linke, die im April 2025 – ebenfalls bei Lanz – null Ahnung über Renditen am Wohnungsmarkt hatte und nicht einmal den Anteil privater Kleinvermieter kannte. Schwerdtners Wissenslücke aber ist ein Offenbarungseid, die zeigt, dass es den Sozialisten und Umverteilungspopulisten nur um eigene Machtsicherung und Wählerfang geht. Wenn eine Partei den Wohnungsmarkt grundlegend verändern will, kann man wohl erwarten, dass ihre Führung zumindest die wesentlichen wirtschaftlichen Eckdaten kennt. Wer solche Unkenntnis zeigt und dermaßen danebenliegt wie Schwerdtner, der disqualifiziert sich politisch vollständig und ist offensichtlich ungeeignet, sich über dieses brisante Thema überhaupt einzulassen.

Vergesellschaftung – aber zu welchem Preis?

Die 7,71 Euro sind allerdings nicht die ganze Wahrheit. Sie beschreiben den Median der im Mietspiegel berücksichtigten Nettokaltmieten, nicht die durchschnittliche Angebotsmiete bei der Wohnungssuche. Wer heute in Berlin eine neue Wohnung sucht, begegnet häufig deutlich höheren Preisen. Der ARD-Faktencheck nennt Angebotsmieten von etwa 14 Euro pro Quadratmeter. Vielleicht hat Schwerdtner da was verwechselt? Trotzdem peinlich. Denn genau diese Unterscheidung zwischen Real- und Erwartungsmieten ist entscheidend. Wer über Wohnungspolitik spricht, muss wissen, ob er Bestandsmieten, Vergleichsmieten oder Angebotsmieten meint. Andernfalls werden Zahlen miteinander verglichen, die Unterschiedliches beschreiben.

Die Linke fordert, große private Wohnungsunternehmen mit mehr als 10.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Das Ziel sei, bezahlbare Mieten zu schaffen und den Einfluss großer Immobilienkonzerne zu beschränken. Die entscheidende Frage lautet, wer denn die Übernahme bezahlen soll? Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom Oktober 2026 rechnet mit möglichen Entschädigungssummen zwischen acht und 29 Milliarden Euro. Je nach Finanzierung und Entschädigung könnten erhebliche Belastungen für den Berliner Haushalt entstehen. In einem diskutierten Rechenbeispiel wären Mieten von 9,78 Euro pro Quadratmeter erforderlich, um die Finanzierung ohne Zuschüsse zu tragen. Unter zusätzlich angesetzten Instandhaltungskosten steigt der errechnete Wert auf 11,21 Euro. Als Vergleichsbasis: Vonovia nennt für die betroffenen Berliner Wohnungen durchschnittliche Nettokaltmieten von 8,26 Euro. Das wirft die unbequeme Frage auf, nämlich, wie die Mieten sinken sollen , wenn die Finanzierung der Vergesellschaftung unter bestimmten Annahmen höhere Mieteinnahmen verlangt? Zeigt sich hier die Quadratur des Kreises? Die DIW-Zahlen sind Szenarien, keine unabänderliche Prognose. Gerade deshalb müssen Politiker offenlegen, mit welchen Entschädigungen, Zinssätzen und Zuschüssen sie tatsächlich rechnen.

Der Wähler hat Anspruch auf Antworten

Berlin hat ein grundlegendes Problem, das völlig unbestritten ist: Es fehlen Wohnungen. Viele Wohnungen! Nach Angaben des DIW wurden 2025 lediglich 11.027 Wohnungen fertiggestellt. Bis 2040 besteht laut Berliner Senat ein Neubaubedarf von rund 211.000 Wohnungen. Ein Eigentümerwechsel schafft jedoch noch keinen Wohnraum – und erst recht nicht eine Vergesellschaftung, die zunächst nur die Eigentumsverhältnisse bestehender Wohnungen verändert, aber dann früher oder später die Unfähigkeit staatlicher Planung entfaltet. Sie schafft keinen einzigen Quadratmeter zusätzlichen Wohnraum. Befürworter argumentieren, dass dauerhaft gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen Mieter besser vor starken Mietsteigerungen schützen könnten. Kritiker hingegen verweisen auf Entschädigungskosten, Finanzierungsrisiken und mögliche Auswirkungen auf Investitionen.

Beide Seiten müssen sich daran messen lassen, wie ihre Konzepte finanziert werden und welchen konkreten Nutzen sie für Mieter und Wohnungssuchende haben. Und hier haben die Enteigner überhaupt keine Argumente. Etliche der jetzt zur Enteignung stehenden Wohnungen waren schon einmal im Besitz der Stadt Berlin, bevor sie vor 20 Jahren zum Schleuderpreis privatisiert wurde, weil der Senat schnelles Geld brauchte. Anzunehmen, die notorisch klamme Stadt könne Instandhaltung und Investitionen besser bewerkstelligen als private Investitionen, ist absurd.

Politik braucht Sachkenntnis statt Schlagworte

Doch die Sozialistenhochburg an der Spree lernt einfach nicht aus der Geschichte. Bereits 2021 stimmten beim Berliner Volksentscheid mehr als eine Million Menschen für die Forderung nach Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Das Anliegen hat also eine erhebliche demokratische Unterstützung. Umso wichtiger ist es, dass die Umsetzung transparent und wirtschaftlich nachvollziehbar diskutiert wird. Was kostet die Vergesellschaftung tatsächlich? Wie hoch wären die Entschädigungen? Wer trägt die Finanzierung? Welche Mieten sind anschließend vorgesehen? Und wie wird gleichzeitig der dringend notwendige Neubau ermöglicht? Man kann die gleichen Milliarden nicht gleichzeitig für die Enteignung der Konzerne und für den Bau neuer Wohnungen ausgeben, es sei denn, Berlin habe irgendwo noch Dutzende von Milliarden Euros irgendwo gebunkert. Das sind keine nebensächlichen Detailfragen. Sie betreffen Milliarden an öffentlichen Mitteln und die Lebensbedingungen hunderttausender Menschen.

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Die Diskussion bei Maischberger und Schwerdtners Blamage zeigen ein Problem, das weit über Ines Schwerdtner und die Linke hinausgeht: Politische Forderungen lassen sich vielleicht in wenigen Worten formulieren – doch die sollten dann auch von den Fakten her stimmen. Noch wichtiger aber ist, dass ihre wirtschaftlichen Folgen vernünftig kommuniziert werden; das ist wesentlich schwieriger. Ob Mietendeckel, Vergesellschaftung, Subventionen oder staatliche Bauprogramme, jede Maßnahme hat Kosten, Nebenwirkungen und Zielkonflikte. Es genügt nicht, ein gesellschaftliches Problem richtig zu erkennen. Man muss auch nachvollziehbar erklären können, warum die vorgeschlagene Lösung funktionieren soll. Von führenden Politikern darf erwartet werden, dass sie die wichtigsten Zahlen ihres politischen Kernthemas kennen, Unsicherheiten benennen und kritische Nachfragen beantworten. Zwischen einem politischen Versprechen und seiner wirtschaftlichen Tragfähigkeit liegt manchmal eine Milliardenlücke. Und diese Lücke bezahlen am Ende diejenigen, denen man zuvor Entlastung versprochen hat.