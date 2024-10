Woke Spinner ordentlich vorgeführt: Angeblicher Trans-Kandidat in US-“Bachelor”-Show war nur Fake

Der woke Transgender-Wahn in den USA wird derzeit in seinen Grundfesten erschüttert. Aktuell sorgt dabei der spektakuläre Fall um Josh Seiter, einem ehemaligen Teilnehmer der Reality-TV-Show „Bachelor Nation“, für Aufregung. Diesem ist es in einem genial-subversiven Akt nämlich gelungen, die ganze Lächerlichkeit dieses bizarren Kults vorzuführen: Nachdem er seit Mai behauptet hatte, transsexuell zu sein, und sich seither in unzähligen Fotos und Videos in Frauenkleidern, mit Lippenstift, lackierten Fingernägeln und Pieps-Falsettstimme präsentiert hatte, enthüllte er nun, dass es sich dabei lediglich um ein „soziales Experiment“ gehandelt habe, „um aufzuzeigen, wie leichtgläubig und wahnhaft die Linke ist“. Die ganze Idee der postmodernen Gender-Ideologie sei in Wahrheit „lächerlich und absurd“.

Er habe, so Seiter, lediglich versucht, „die extremste Version davon zu sein und sie zu ihrem logischen Ende zu führen, um zu zeigen, wie lächerlich es ist, dass Menschen tatsächlich glauben können, dass biologische Männer auf magische Weise in Frauen verwandelt werden, weil sie eine Gender-Krise haben“. Die Aktion war jedenfalls ein Schlag ins Kontor: Während seiner Zeit als angebliche Trans-Frau erhielt Seiter unzählige ermunternde Ratschläge von Frauen und Männern, etwa in Form von Schminktipps und durch Kommentare wie diese: „Ich finde es toll, dass jeder seinen eigenen Weg geht”, oder: “Seien wir nicht so engstirnig, jeder ist wahrhaftig auf seinem eigenen Weg!”

Zeitgeistige Verirrung

Seine Erfahrungen kommentierte mit den Worten: „Ich glaube, viele Transfrauen sind von dem Gedanken angeturnt, Frauen zu sein. Das macht sie aber nicht auf magische Weise zu Frauen. Überraschung! Es bedeutet nicht, dass wir sie als Frauen akzeptieren müssen. Sie sind einfach Männer, die von dem Gedanken angetörnt sind, Frauen zu sein. Das ist toll, wir leben in einem freien Land, sie können tun, was Sie wollen. Aber macht euren Fetisch nicht zu meiner Wahrheit! Ich muss ihn nicht akzeptieren.“ Damit bringt Seiter beredt den ganzen Irrwitz dieser durch und durch kranken Ideologie auf den Punkt – und stellt genau das als zeitgeistige Verirrung bloß, was die Ampel-Regierung in Deutschland absurderweise kürzlich sogar in Gesetzesform gegossen hat.

Wer nun aber auf ein ähnliches Bekenntnis der Grünen-Abgeordneten „Tessa“ Ganserer wartet, dass sie ihre Partei mit ihren unsäglichen Fremdschäm-Auftritten in Wahrheit nur vorführen wollte, dürfte enttäuscht werden: Hier sind keine sozialen Pranks oder Travestien zur Entlarvung des Transkults als pathologisch-hysterische Verirrung im Gange, sondern mit deutscher Gründlichkeit meinen sie es todernst mit ihrer Wokeness – denn: “Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst Willen treiben” (Richard Wagner). Während der Transwahn in den USA und England seinen Zenit überschritten zu haben scheint, nimmt er hierzulande erst richtig Fahrt auf.