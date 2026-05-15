Woke Kulturschändung: Christopher Nolans “The Odyssey” – mit schwarzer Helena und Achilles als Transmann

Der britisch-amerikanische Regisseur Christopher Nolan hat fraglos schon einige grandiose Filme abgeliefert. Zu seinen Meisterwerken gehören “Memento” (2000), “The Dark Knight” (2008), “Inception” (2010), “Interstellar” (2014) und “Dunkirk” (2017), um nur einige zu nennen. Seinen neuen Streifen jedoch, die Homer-Verfilmung “The Odyssey”, werde ich boykottieren. Dieser ist bislang zwar nur durch Vorab-Clips bekannt, kommt aber extrem-woke daher – mit einer schwarzen Helena von Troja und dem dürren they/them-trans-ens Elliot Page (der – damals noch als die entzückende biologische Frau Ellen Page unter anderem in “Juno” brillierte) als Achilles. Die Dialoge sind zudem in völlig unpassender US-Alltagssprache, und die Akteure tragen modern anmutende Kostümen.

Mit meiner Ablehnung bin ich wohl nicht alleine, denn diese scheint – noch vor dem offiziellen Kinostart – zum globalen Trend zu werden: Viele kündigen bereits X schon an, den Film nicht mal illegal downloaden zu wollen. Auch Elon Musk hat sich bereits mehrfach dazu geäußert, unter anderem gestern mit der Aussage: “Chris pisst auf Homers Grab.” Prominente Griechen regen sich zu Recht in den sozialen Medien auf.

Filme nicht mehr fürs Publikum, sondern für linke Festivals

Kurzum: Das Ding fährt schon jetzt, vor dem Film-Release, voll gegen die Wand “BudLight-Treatment” oder Abstimmung mit den Füßen nennt man das wohl – und daran werden wohl auch weitere Besetzungen wie Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway oder Charlize Theron nichts ändern können. Mir gingen Chris Nolans zunehmend woke Tendenzen schon in seinem langweiligen, überlängigen “Oppenheimer” auf den Senkel. Doch jetzt wird von Film zu Film offensichtlicher, dass er in seiner vermeintlichen Zeitgeistanbiederung nicht fürs Publikum produziert, sondern für die linkswoke besetzten Jurys der Film-Akademien und regierungsfinanzierten Festivals im zivilisationsmüden Westen, sprich: völlig am Markt vorbei.

Auf jeden Fall liefert “The Odyssey” bereits jetzt jede Menge Vorlagen für Memes, um per AI die woke Botschaft vollständig ins Groteske zu führen. Wir werden also noch viel zu lachen kiegen. Von Matt Walsh gibt’s außerdem schon eine hervorragende Filmanalyse. Übrigens, Info am Rande: In völligem Kontrast zu den Veirrungen Christopher Nolans hat sein Bruder Jonathan Nolan mit “Person of Interest” eine der besten Spy-Serien geschrieben und produziert – in fantastischer Ästhetik und basiertem Wertegerüst…