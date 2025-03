Woke Propaganda: „Adolescence“ – die überbewertetste Netflix-Serie des Jahres

Die Macher von „Adolescence“ – derzeit die meistgeschaute Serie auf Netflix – hatten sich viel vorgenommen: „Gesellschaftliche Missstände“ unter Jugendlichen sollten angeprangert werden, genauer gesagt: Die drei großen Ms, als da wären Mobbing, Männlichkeit und Medien. Hat leider nicht hingehauen. Ganz im Gegenteil sogar. Trotz der Jubelstimmung im Lamestream: Für mich ist „Adolescence“ die überbewertetste Serie des Jahres.

Sie verspricht auf den ersten Blick einen fesselnden Whodunit-Krimi, der den Zuschauer in die Tiefen eines mysteriösen Mordfalls entführen soll. Doch was als vielversprechender Genrefilm beginnt, entpuppt sich schnell als enttäuschendes Machwerk, das weder erzählerisch noch inhaltlich überzeugt. Hier sind die zentralen Kritikpunkte, die „Adolescence“ zu einem Paradebeispiel für die Schwächen moderner Netflix-Produktionen machen.

Ein Krimi, der sich selbst entzaubert

Die Serie startet mit einer klassischen Prämisse: Ein 13-jähriger Junge steht unter Verdacht, ein Mädchen ermordet zu haben, doch einiges deutet drauf hin, dass er unschuldig sein könnte. Der Zuschauer wird gezielt dazu verleitet, an seiner Unschuld festzuhalten – nur um dann mit der Enthüllung konfrontiert zu werden, dass er tatsächlich der Täter ist.

Was zunächst wie ein cleverer Twist wirken könnte, erweist sich als der Anfang vom Ende. Sobald diese Karte ausgespielt ist, verliert die Serie jeglichen Reiz. Die Spannung verpufft, und die Handlung schleppt sich ohne Ziel dahin. Ein Whodunit, das seine eigene Frage zu früh beantwortet, ist wie ein Witz ohne Pointe – langweilig und überflüssig.

Ein lächerliches Motiv

Noch schlimmer als der narrative Einbruch ist die Begründung für den Mord. Der Junge ersticht das Mädchen, weil sie einen abfälligen Kommentar auf Instagram gepostet hat. Ernsthaft? In einer Welt, in der Teenager täglich mit Cybermobbing und Social-Media-Dramen konfrontiert sind, wirkt diese Motivation nicht nur dünn, sondern geradezu absurd.

Die Serie versäumt es, dem Zuschauer eine nachvollziehbare emotionale oder psychologische Tiefe zu vermitteln, die einen solchen Akt rechtfertigen könnte. Stattdessen bleibt ein hohles „Das ist passiert, weil es eben so ist“ – ein Armutszeugnis für die Drehbuchautoren.

Fehlbesetzung mit Widerspruch

Der Darsteller des Jungen ist ein weiterer Stolperstein. In der Serie klagt er wiederholt darüber, hässlich zu sein und deshalb von Mädchen ignoriert zu werden. Das Problem? Der Schauspieler ist ein auffallend gutaussehender Junge, der in jeder realen Schule vermutlich von Verehrerinnen umschwärmt würde.

Diese Diskrepanz zwischen Rolle und Realität zerstört jegliche Glaubwürdigkeit. Es wirkt, als hätten die Casting-Verantwortlichen nicht einmal versucht, die Figur authentisch zu besetzen – ein Fehler, der die Serie unnötig lächerlich macht.

Anti-weiße Propaganda statt Realität

Die Macher von „Adolescence“ scheinen sich zum Ziel gesetzt zu haben, gesellschaftliche Missstände wie die Messerkriminalität in Großbritannien anzuprangern. Das Problem: Ihre Darstellung hat mit der Realität wenig zu tun. Statistisch gesehen werden in Großbritannien über 70 Prozent der Messerverbrechen von ethnischen Minderheiten begangen. In der Serie ist der Mörder jedoch ein weißer Junge – eine Entscheidung, die offenkundig eine politische Agenda verfolgt.

Auch die Mobber sind ausschließlich weiße Jungs, während die Opfer schwarze Jugendliche sind. Das ist nicht nur eine Verdrehung der Fakten, sondern eine bewusste Umkehrung der tatsächlichen Dynamiken, wie sie in Studien und Berichten dokumentiert sind. Diese anti-weiße Stoßrichtung wirkt erzwungen und manipulativ – ein typisches Merkmal woker Produktionen.

Andrew Tate als willkürlicher Sündenbock

Apropos erzwungen: Die Serie lässt keine Gelegenheit aus, den umstrittenen Männercoach Andrew Tate und seine Thesen zu kritisieren. Doch was hat Tate mit Messerkriminalität zu tun? Rein gar nichts. Seine wiederholte Erwähnung wirkt wie ein billiger Versuch, zeitgeistige Relevanz zu erzwingen, ohne dass es zur Handlung oder den Themen der Serie passt.

Es ist, als hätten die Autoren einen popkulturellen Buhmann gesucht und ihn ohne Sinn und Verstand eingebaut.

Tates These und die feministische Doppelmoral

Interessant wird es, wenn man Tates These betrachtet, dass Frauen sich nur für die obersten 20 Prozent der Männer interessieren, während der Rest leer ausgeht. Die Serie mokiert sich darüber, übersieht aber, dass diese Idee nicht nur von Tate, sondern auch von manchen Feministinnen geteilt wird – wenn auch in anderer Verpackung.

Statt diese Parallele zu reflektieren, bleibt „Adolescence“ bei oberflächlicher Kritik stecken und verpasst eine Chance auf echte gesellschaftliche Auseinandersetzung.

Fazit: Woke Verdrehung statt Unterhaltung

„Adolescence“ ist ein weiteres Beispiel für den auch bei Netflix’ spürbaren Hang zur Realitätsverdrehung im Namen der Political Correctness. Was als spannender Krimi beginnt, endet als langweilige, unglaubwürdige und ideologisch überladene Enttäuschung. Die Serie opfert Logik, Charaktertiefe und Realitätsnähe für eine woke Agenda, die weder unterhält noch aufklärt. Wer einen intelligenten Whodunit oder eine fundierte Gesellschaftsstudie sucht, sollte woanders suchen – „Adolescence“ liefert nichts davon, sondern nur Propaganda in schlechter Verpackung.