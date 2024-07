Woke Werkverstümmelung an deutschen Theatern: So schlimm wie Bücherverbrennungen

Der deutsche Kulturbetrieb, der größtenteils am Tropf des Staates hängt, ist seit Jahrzehnten vollständig auf links gedreht. Auf den Bühnen, im Kino und im Fernsehen dominieren einfältig-primitiver “Antikapitalismus“, Migrationsromantik und der ewige Kampf gegen imaginäre Nazis. Die „Welt“ berichtete diese Woche darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit Klassiker der Weltliteratur von den woken Irren verstümmelt werden, um ihren Unsinn unter die Leute zu bringen. So befand etwa Dramatikerin Katja Brunner vom Deutschen Theater Berlin, William Shakespeares Stück „Der Widerspenstigen Zähmung“ sei „nicht auf der Höhe des Gender-Diskurses unserer Zeit“. Deshalb werde sie dessen Text in Richtung „weibliche Schwesternschaft und Solidarität“ umschreiben, weshalb auch nur Frauen auftreten würden.

Mit atemberaubender Arroganz erdreisten sich vom Steuerzahler zwangsfinanzierte Kulturbolschewisten, die größten Werke der westlichen Kultur nach ihrem idiotischen Gusto umzuschreiben, um das Publikum mit ihrem ideologischen Schwachsinn zu belästigen. Die Pervertierung jeglicher Werktreue und postume Vergewaltigung der Dramatiker oder Autoren erschöpft sich dabei nicht mehr in möglichst provokanten und abstoßenden “modernen Inszenierungen“; der bloße Tabubruch hat als Motiv ausgedient, jetzt geht es um ideologische Dogmatik und Linientreue. Was aus Sicht der totalitären Zeitgeistwokisten nie hätte geschrieben werden dürfen, wird gekillt und umgemodelt; (un-)sensitive reading im Theater, quasi: Der Stoff selbst wird passend gemacht und umgeschrieben. Brunner hat bereits lange Erfahrung im Verstümmeln klassischer Autoren. Aus Shakespeares Richard III. machte sie am Kölner Schauspielhaus eine genderfluide „Könixin“. Am Theater Essen verging sich Fatma Aydemir an Goethes „Faust“, den sie in ihrem Stück zur „Doktormutter Faust“ machte – zu einer Professorin für Gender Studies, die einen schwulen Flüchtling verführen will, der zugleich ihr Doktorand ist.

Doktormutter Faust und Schillers Oben-Ohne-“Räuberinnen”

Derlei Einfälle reflektieren die Geisteskrankheit ihrer Urheber, während die lange verblichenen Schöpfer der Originalquellen nichts gegen die Verhöhnung und Entwertung ihrer Werke ausrichten können. An den Münchner Kammerspielen wurden Schillers „Räuber“ zu „Räuberinnen“, die sich an ihren nackten Brüsten herumspielen. Golda Barton verlegte Tschechows „Drei Schwestern“ in eine Berliner Altbauwohnung, wo die drei schwarzen Damen ermüdende Diskurse über Rassismus führen und vom Auswandern ins intersektionelle Paradies USA träumen. Der renommierte Mülheimer Dramatikpreis ging in diesem Jahr an das Stück „Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert“ der israelischen Autorin Sivan Ben Yishai, die Ibsens „Nora oder Ein Puppenheim“ zu einer grausigen Logorrhoe über Repräsentation, Feminismus und Klassismus umschrieb.

Was hier verbrochen wird, ist nichts als Barbarei, als immaterielles Herostratentum durch vollbekloppte Protagonisten eines durchweg degenerierten Kulturbetriebs, denen bei ihrem immer ungenierteren Treiben im Namen der “Cancel-Culture” und vermeintlichen Erneuerung niemand in den Arm fällt. Die wahnwitzige woke Ideologie wird der Weltliteratur genau so borniert und brutal übergestülpt wie allen anderen Lebensbereichen. Diese totalitäre Verirrung kann nichts Neues schaffen, sondern nur zerstören. Überall zeigt sich ihr durch und durch destruktiver Charakter. „Wem das gefällt? Einem Publikum, das das hypermoralische Selbstbild zum Politik- und Religionsersatz erhoben hat und sich an widerspruchsfreier Selbstbestätigung durch plumpe Meinungssoße erfreut“, so die Feststellung von „Welt“-Autor Jakob Hayner. Er hätte auch schreiben können: Vor allem Grünen-Wählern, die völlig realitätsresistent und so verbohrt sind, dass sie überhaupt nicht mehr merken, was um sie herum vorgeht. Und wie immer muss die normaldenkende und -empfindende Allgemeinheit, die diesen Irrwitz zu übergroßen Teilen ablehnt, das alles mit Steuermitteln auch noch finanzieren – und wird zum Dank dafür von den Kulturzerstörern und ihrem Publikum gehasst und verachtet.