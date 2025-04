Woker Entnazifizierungswahn: Jetzt trifft es Erich Ponto

Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Dritten Reich wird der Wahn eines durchgeknallten Juste Milieu in Feuilleton und Politik, in jedem Lebenden oder Verblichenen potentielle Nazis zu erkennen, immer pathologischer. So wie mangels realer Täter (da bereits weggestorben) alle noch irgendwie greifbaren hochbetagten Zeitzeugen, die in ihrer Jugend subalterne Mitläufer eines totalitären Systems waren, gerichtlich verfolgt und zu Holocaust-Verbrechern hochstilisiert werden, um an ihnen das nachzuholen, was 70 Jahre lang und zu Lebzeiten der wahren Verantwortlichen weitgehend ausgeblieben war, so wird geistige Komplizenschaft und NS-Gesinnung inzwischen praktisch bei jedem prominenten Deutschen unterstellt, der nicht die “Gnade der späten Geburt” vorweisen kann oder damals selbst verfolgt war. Inzwischen gibt es offenbar nur noch Holocaust-Überlebende und überzeugte Altnazis. Zudem ist es zum linken Volkssport geworden, selbst berühmte Kulturschaffende und Geistesgrößen, die im Dunklen Zeitalter 1933-1945 irgendwie irgendwo wirkten und nicht im Exil waren, postum zu Mittätern zu machen.

In diese Kategorie fallen auch die aktuellen Nazi-Vorwürfe gegen den bereits 1957 gestorbenen baden-württembergischen Staatsschauspieler Erich Ponto. Der frühere Generalintendant des Schauspiels Dresden, weltberühmt geworden als liebenswürdig-schrulliger Professor Crey in der “Feuerzangenbowle”, geriet ins Visier der deutschen “Selbstgerechten unter den Völkern”, nachdem im Januar dieses Jahres ein denunziatorischer Artikel von Oliver Reinhard in der “Sächsischen Zeitung” erschienen war, der die angeblich nie beleuchtete “Nazi-Vergangenheit” Pontos ins Visier nahm und sich unter anderem darüber empörte, dass sogar ein Preis des Dresdner Schauspiels nach Erich Ponto benannt ist. Längst bekannte Tatsachen wie die, dass Ponto auf Hitlers Gottbegnadeten-Liste stand und in Propagandafilmen andere gab es im Dritten Reich praktisch nicht) wie “Die Rothschilds” mitspielte, wurden von anderen Mainstreammedien wie dem “Mitteldeutschen Rundfunk” als vermeintlich bahnbrechende “neue Recherchen” bezeichnet. Denn substanziell bringt Reinhard absolut nichts Neues.

Woke Cancel-Unkultur setzt ein

Tatsächlich hatte der Förderverein des Dresdner Theaterhauses bereits 1998 – vor der ersten Verleihung des Erich-Ponto-Preises – den angesehenen Filmproduzenten und Experten Michael Kluth aus Bonn mit einer Expertise über mögliche NS-Verstrickungen Pontos beauftragt. Dieser listete zwar ebenfalls “Die Rothschild” auf, fand aber hinsichtlich Pontos Gesinnung nichts Anstößiges. So hatte er als Generalintendant das Dresdner Schauspiel nach dem Krieg aufgebaut und selbst in Nathan der Weise gespielt. Kluths Resümee: “Erich Ponto war sicher kein Parteigänger der Nazis.” Weil nun aber, 27 Jahre später, in einem von der großen Projektion der “rechten Gefahr” beherrschten und zunehmend paranoiden Meinungsklima, irgendein sächsischer Provinzredakteur meint, zusammengegoogelte vermeintliche Schattenseiten in Pontos Biographie als neue Enthüllungen skandalisieren zu müssen, wird jetzt eine “wissenschaftliche Aufarbeitung” gefordert und die Reputation eines großen deutschen Bühnenschauspielers in den Dreck gezogen.

Mit den bekannten Folgen: Prompt setzt nun die woke Cancel-Unkultur ein – und das (noch) gar nicht in Dresden, sondern im grün regierten Baden-Württemberg. Eine in Stuttgart nach Ponto benannte Straße soll jetzt allen Ernstes umbenannt werden; ein weiterer zeitgeistiger Frevel, für den der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Dr. Rainer Balzer, drastische Worte findet: “Ein kleiner linker Tintenstrolch” habe sich hier “berufen gefühlt, eine kulturelle Lichtgestalt zu dekonstruieren, dessen Größe er nie erreichen wird”. Es sei, so Balzer, beschämend, wie in unserem Land inzwischen mit Menschen umgegangen werde, “die im NS-System überlebten, ohne als Kommunist im KZ gesessen zu haben.“ Erich Ponto war der Onkel des 1977 von der RAF ermordeten Bankiers Jürgen Ponto. Heute sind es die damaligen Sympathisanten (wenn nicht geistigen Erben) der linken Terroristen, die sein Andenken auslöschen wollen.