Wolfgang Niedecken: Gemeinsam mit Campino “Kristallnaach“ trällern, aber Judenhasser Roger Waters verteidigen

Wenn Sie zielsicher etwas Saudummes hören wollen, empfiehlt es sich, Musiker nach ihrer politischen Meinung zu fragen. Das heißt: Eigentlich braucht man sie gar nicht zu fragen, weil sie in ihrem Geltungsdrang und unstillbaren Mitteilungsbedürfnis ganz von selbst damit anfangen, ohne dass es einer Nachfrage überhaupt nicht bedarf. Sie äußern sich in Interviews oder, noch schrecklicher, sie verbauen ihre maßgebliche politische Haltung in Musikstücke und nennen diese tonalen Unfälle dann auch noch Kunst. Wie zum Beispiel Wolfgang Niedecken. Zum 88. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 veröffentlichte der BAP-Frontmann nun gemeinsam mit dem Staatspunker Campino eine Neuaufnahme des Liedes „Kristallnaach“, erstmals vollständig auf Hochdeutsch – leider, muss man sagen, denn nun kann jeder, der kein Kölsch kann, die Lyrics zu diesem pathetischen Larmoyanz-Rock verstehen. Beide Protagonisten begründen das Projekt übrigens damit, dass der Song vor “Antisemitismus”, “Rassismus” und “Menschenverachtung” warne und angesichts der heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen “nichts von seiner Aktualität” verloren habe.

Da haben Niedecken und Tante Angelas Tote Systemhose vom Prinzip her natürlich völlig recht; blöd wenn man notorisch daran scheitert, diese wohlfeilen Worte dann auch mit Konsequenzen zu füllen. Denn wie glaubhaft ist die heldenhaft besungene Auflehnung gegen Judenhass, wenn man zugleich passionierte Judenhasser in Schutz nimmt? In einem Interview mit der “Aachener Zeitung” offenbarte Niedecken nun eine gewisse Sympathie für Antisemiten, zumindest dann, wenn ihm deren Musik gefällt. „Was sagen Sie zur öffentlichen Kasteiung von Roger Waters seitens seines Ex-Sponsors ARD, weil er eine klare Meinung zur Siedlungspolitik Israels vertritt?“, wird der Sänger gefragt. Darauf Niedecken: „Das fand ich vollkommen daneben. Ich habe sein Konzert in Köln gesehen, es war toll, obwohl mir seine politischen Projektionen teilweise zu holzschnittartig, zu platt waren. Aber jemanden wie Waters, der die israelische Siedlungspolitik kritisiert, sofort als Antisemiten einzustufen, ist äußerst bedenklich. Man macht sich damit zum nützlichen Idioten von Netanjahus rücksichtsloser Politik.“ Wer nicht erkennt, wessen Geistes Kind Waters ist, kann sich ein Lied über die „Reichskristallnacht“ – so nannten die Nazis die Novemberpogrome – sparen.

Roger Waters relativiert den Holocaust

Für die, die noch nicht wissen, aus welchem Holz Waters gestrickt ist, hier eine (unvollständige) Zusammenfassung des Sängers, der die bekannteste Zeile des größten Rock-Epos “The Wall“ seiner Band Pink Floyd, „We don’t need no education“, mit jeder Pore zu leben scheint: 2010 schlug er in einer E-Mail vor, sein bei Konzerten eingesetztes aufblasbares Schwein mit antisemitischen Parolen wie „Dirty Kike“ – einer besonders verwerflichen Bezeichnung für Juden – sowie Davidsternen und Dollarzeichen zu versehen. 2013 ließ er seine antisemitische Phantasie tatsächlich in die Tat umsetzen, indem er bei einem Konzert ein riesiges Schwein mit Davidstern über das Publikum schweben ließ, auf das Protagonisten mit Maschinengewehren schossen. Etwas später verglich Waters Israel in einem Interview mit dem nationalsozialistischen Deutschland der 1930er Jahre. Im selben Jahr behauptete er gegenüber dem US-Magazin “CounterPunch”, die “jüdische Lobby” sei in der amerikanischen Musikindustrie „außerordentlich mächtig“ und verhindere, dass Künstler sich kritisch zu Israel äußerten. Dass er diese Behauptung öffentlich aufstellen konnte, widerlegte sogleich deren Kernaussage – denn schließlich wurde das Interview ja publiziert.

Doch damit nicht genug: 2018 ließ er bei einem Konzert in Polen die Parole „Resist Israeli anti-Semitism“ projizieren, um vier Jahre später erneut antisemitische Deutungsmuster zu bedienen, indem er eine angebliche jüdische Überlegenheitsideologie zur Grundlage israelischer Politik erklärte, abermals von einer “mächtigen Israel-Lobby” sprach und Zionisten als eine Art Verschwörungsklüngel („cabal“) bezeichnete. Im Februar 2023 trug Waters dann ausgerechnet in Berlin bei einem Konzert eine Uniform, die stark an eine SS-Uniform erinnerte, und ließ dabei allen Ernstes die Namen Anne Franks und der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh nebeneinander projizieren. Abu Akleh war bei einer israelischen Militäroperation ums Leben gekommen; ihren Tod setzte Waters also ernsthaft mit de Ermordung Anne Franks im Konzentrationslager Bergen-Belsen gleich. Anders gesagt: Roger Waters verharmlost die Shoah auf Übelste.

Widerliche PR auf Kosten toter Juden

Die Fixierung auf Juden scheint bei Roger Waters pathologisch. Ebenfalls im Jahr 2023 erhoben ehemalige Mitarbeiter, darunter sein früherer Saxophonist Norbert Stachel und der Musikproduzent Bob Ezrin, schwere Vorwürfe gegen ihn: Waters habe Juden abfällig als „Jew food“ bezeichnet, einen antisemitischen Spottvers über den jüdischen Musikagenten Bryan Morrison gereimt und sich über die im Holocaust ermordete Großmutter Stachels lustig gemacht. Nach dem 7. Oktober desselben Jahres bekam sein Judenhass, wie bei vielen, sodann neuen Auftrieb: Nur einen Monat nach dem größten Massaker an Juden seit der Shoah relativierte Waters in einem Interview den Hamas-Terror und zog die wohldokumentierten Gräueltaten der Terrororganisation in Zweifel. Im Mai 2024 ging er schließlich so weit, die Existenz Israels als jüdischen Staat grundsätzlich infrage zu stellen, eine historische Verbindung der Juden zu Israel abzustreiten und jüdische Israelis aufzufordern, nach Osteuropa oder in die Vereinigten Staaten zurückzukehren: „Goodbye, Israel. It’s over.“

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Indem er all diese bösartigen Widerwärtigkeiten ignoriert, relativiert Niedecken Waters‘ ekelhaften Judenhass. Nochmals seine Kernaussage: „Aber jemanden wie Waters, der die israelische Siedlungspolitik kritisiert, sofort als Antisemiten einzustufen, ist äußerst bedenklich“. Pfui. Lieder singen über ermordete Juden, aber jenen beispringen, die lebende Juden verächtlich machen – das ist in Deutschland leider der neue “Standard“ der Haltungsbohéme. Und ausgerechnet die Kanzlerin, die mit ihrer suizidalen Einlasspolitik für den größten Zuwachs an Judenhassern seit 1945 in Deutschland gesorgt hat, wird dieser Tage ausgezeichnet und mit Orden behängt. Niedecken sollte sich wieder auf seinen kitschigen Scheißhausrock konzentrieren, denn „Verdamp lang her“ ist es wahrlich, dass man den Kölner beim Denken erwischt hat. Er und sein Merkel-Clown Campino verkörpern beide wahrlich das Klischee mit Bravour: „Der Rheinländer weiß nix, kann aber alles erklären“. Solche Gestalten nutzen tote Juden für ihre PR, um sich an ihnen als Moralapostel und gute Menschen abzuputzen, fallen aber lebenden Juden in den Rücken. Es ist einfach nur noch ekelhaft.