Wolfram Weimer steht paradetypisch für die ganze Unaufrichtigkeit der Merz-CDU

Wolfram Weimer ist wirklich das Hinterletzte. So etwas hat man noch nicht erlebt. Zuerst unterschrieb seine Ehefrau für die Weimer Media Group (an der er bis vergangene Woche 50 Prozent Anteile hielt, ehe er diese auf einen Treuhänder übertrug) im Rahmen der aufgedeckten Autorenskandale um “The European“ eine Unterlassungserklärung gegenüber dem österreichischen Plagiatsjäger Stefan Weber, in der es wörtlich hieß:

“Hiermit verpflichtet sich die Weimer Media Group GmbH, Seestr. 16, 83684 Tegernsee, Deutschland, gegenüber

Herrn Doz. Dr. Stefan Weber vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Magister Georg Zechbauer, Ignaz-Harrer-Str. 57/103, 5020 Salzburg, Österreich, es ab sofort rechtsverbindlich aber ohne materiell-rechtliches Anerkenntnis zu unterlassen, den Namen von Doz. Dr. Stefan Weber zu nennen, wenn im Zusammenhang mit der Namensnennung der Anschein ideeller oder wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Doz. Dr. Stefan Weber und der Weimer Media Group GmbH erweckt wird; dies insbesondere durch Veröffentlichung seines Namens auf einer Autorenseite (auf der unter www.theeuropean.de aufrufbaren Webseite) oder durch Kennzeichnung von Artikeln (auf der unter www.theeuropean.de aufrufbaren Webseite) mit dem Namen von Doz. Dr. Stefan Weber und für jeden Fall einer Zuwiderhandlung gegen diese Unterlassungspflicht an Herrn Dr. Stefan Weber eine verschuldensunabhängige Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 EUR zu zahlen.“

Typ schmieriger Versicherungsvertreter

Unterschrieben wurde diese Erklärung am 14. November 2025 von Weimers Ehefrau Christiane Goetz-Weimer. Damit hat Weimers Unternehmen quasi rechtsverbindlich und offiziell eingeräumt, dass der Diebstahl fremder Urheberrechte („Meine Autoren“) Rechtsbruch war. Und ganz nebenbei wurde damit aktenfest gemacht, dass das Kanzler-Würstchen Friedrich Merz mit seiner Ehrenerklärung zugunsten Weimers samt der Behauptung, die Vorwürfe hätten sich alle als unbegründet erwiesen, wieder einmal gelogen hat.

Und jetzt weigert sich die Weimer-Clique auch noch, die Anwaltskosten zu bezahlen. Stefan Weber muss also vor ein deutsches Gericht ziehen, obwohl er in der Sache vom Gegner bereits Recht bekommen hat. Der skandalöse Vorgang steht sinnbildlich für die CDU 2025 – und für Wolfram Weimer als Person: Ein Blender, der voller Zynismus glaubt, über den Dingen zu stehen; Typ schmieriger Versicherungsvertreter mit Gattin. Er ist einer, der uns alle gründlich verarscht. Im besten Sinne ein Repräsentant der CDU und dieses Lügenkanzlers.