Es gibt in der deutschen Politik offenbar Überzeugungen, die jeden Regierungswechsel überdauern. Eine davon lautet: Die Deutschen haben sich ihrer Geschichte wegen prinzipiell schuldig zu fühlen. Welche Geschichte gerade gemeint ist, lässt sich variieren. Nachdem die nationalsozialistischen Verbrechen seit Jahrzehnten im Mittelpunkt der Erinnerungskultur stehen, wird nun verstärkt die koloniale Vergangenheit erschlossen. Wer gehofft hatte, mit dem Wechsel von Claudia Roth zu Wolfram Weimer werde auch kulturpolitisch eine konservative Wende eingeleitet, sieht sich einmal mehr getäuscht. Unter dem Titel „Wie Wolfram Weimer deutscher Aufarbeitungsmeister werden will“ berichtet Raoul Löbbert in der “Zeit” über ein bislang unveröffentlichtes 17-seitiges Papier aus dem Hause des Kulturstaatsministers. Es trägt den Titel „Aufarbeitung des Kolonialismus: Handlungsfelder des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien“ und soll Anfang Dezember im Kulturausschuss des Bundestages vorgestellt werden.

Die historische und moralische Verantwortung für die Aufarbeitung des deutschen Kolonialunrechts trage die Bundesrepublik Deutschland, heißt es darin. Kulturgüter sollen zurückgegeben, menschliche Überreste repatriiert, die Nachfahren der Opfer einbezogen werden. Zudem soll ein nationaler Erinnerungsort entstehen. Bemerkenswert ist weniger, dass sich die Bundesrepublik mit ihrer Kolonialgeschichte beschäftigen will, als vielmehr die Selbstverständlichkeit, mit der das Ergebnis dieser Beschäftigung vorweggenommen wird. Geschichte soll nicht einfach erforscht, sondern moralisch bewältigt werden. Der Deutsche soll nicht nur wissen, was Deutsche vor mehr als hundert Jahren getan haben. Er soll daraus eine bestimmte Haltung zu sich selbst entwickeln. Und diese Haltung soll möglichst keine allzu positive sein.

Roth mit anderen Mitteln

Claudia Roth hatte 2024 mit ihrem Entwurf eines neuen Rahmenkonzepts Erinnerungskultur einen erinnerungspolitischen Systemwechsel versucht. Neben die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und der SED-Diktatur sollte die Aufarbeitung des deutschen Kolonialunrechts treten. Die Gedenkstättenverbände liefen Sturm: Sie vermissten klare Leitlinien, beklagten die Beliebigkeit der Themen und sahen den besonderen Stellenwert der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen gefährdet. Das passte zu einer Kulturpolitik, die mit der Überlieferung des eigenen Landes auf Kriegsfuß stand. Roth wollte das Preußische aus dem Namen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz tilgen, die Deutschen verschwanden aus dem Namen des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte des östlichen Europa, das Bibelzitat an der Kuppel des Berliner Schlosses sollte überblendet werden.

Deutsche Geschichte war offenbar vor allem dort erwünscht, wo sie Anlass zur Distanzierung bot. Wo sie dagegen kulturelle Größe oder nationale Zugehörigkeit symbolisierte, wurde sie zum Problem. Weimer entfernte zunächst den Kolonialismus aus dem Gedenkstättenkonzept seiner Vorgängerin und verteidigte damit zu Recht die Singularität des Holocaust gegen postkoloniale Gleichsetzungsversuche. Doch er hat das erinnerungspolitische Paradigma nicht gewechselt, sondern lediglich die Zuständigkeiten neu geordnet: Wo Roth eine gemeinsame Schuldverwaltung etablieren wollte, entstehen unter Weimer getrennte Abteilungen. Der Deutsche bekommt gewissermaßen mehrere Aktenzeichen für seine Vergangenheit.

Das Geschäft mit dem Gewissen

Löbberts Beitrag ist auch deshalb aufschlussreich, weil er erkennen lässt, wie sehr sich die Aufarbeitung inzwischen zu einem eigenen kulturpolitischen Geschäftsfeld entwickelt hat. Expertennetzwerke, Provenienzforschungsstellen, Gedenkstättenverbände und zivilgesellschaftliche Initiativen konkurrieren um öffentliche Aufmerksamkeit – und Steuergeld. Der “Zeit”-Autor beklagt, dass ein Fördertopf zur Aufarbeitung des Kolonialismus von zwei Millionen Euro auf 500.000 Euro zusammengestrichen wurde. Auch der geplante nationale Erinnerungsort soll möglichst kostengünstig entstehen. In Bremen könnte dafür jener steinerne Elefant herhalten, der einst als Reichskolonialdenkmal errichtet und 1989 zur antikolonialen Gedenkstätte umgewidmet wurde. Das Monument ist geradezu ein Sinnbild deutscher Erinnerungspolitik: Was eine Generation als Ausdruck nationaler Weltgeltung errichtete, widmete die nächste zum Symbol nationaler Verfehlung um.

Nun könnte eine weitere Generation daraus einen nationalen Erinnerungsort machen. Der Elefant bleibt stehen, die staatlich verordneten Gefühle für das Backsteintier wechseln. Dabei wäre die entscheidende Frage nicht, wie viel Geld die Aufarbeitung kostet, sondern weshalb der Staat überhaupt ein bestimmtes moralisches Verhältnis seiner Bürger zur Geschichte fördern soll. Dass er Archive unterhält, Forschung ermöglicht, historische Zeugnisse bewahrt und an die Opfer staatlicher Verbrechen erinnert, ist selbstverständlich. Dass er darüber hinaus für das schlechte Gewissen seiner Bürger zuständig sein soll, ist es nicht.

Von Bismarck nach Auschwitz?

Wie sehr Weimers Trennung der erinnerungspolitischen Gegenstände bereits wieder unter Druck steht, zeigt die aktuelle Ausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin: „Umstrittene Verwandtschaft. Koloniale und nationalsozialistische Gewalt“. Sie findet auch in Weimers Konzeptentwurf lobende Erwähnung. Im Begleitkatalog heißt es, die Ermordung der europäischen Juden sei nicht der Kulminationspunkt kolonialer Gewalttraditionen, sondern deren „deutlichste Überschreitung“. Auch die SPD strebt perspektivisch eine Verankerung der Kolonialgeschichte im Gedenkstättenkonzept an. Gegen historische Vergleiche ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Erst der Vergleich ermöglicht es, die Besonderheit historischer Ereignisse zu erkennen. Problematisch wird es allerdings, wenn eine historische Verwandtschaft bereits vorausgesetzt wird, die eigentlich erst nachgewiesen werden müsste. Die Vorstellung einer deutschen Gewaltgeschichte, die vom Kaiserreich über die Kolonien bis nach Auschwitz führt, besitzt eine erhebliche politische Attraktivität: Nicht mehr allein der Nationalsozialismus ist das Problem, sondern zunehmend die deutsche Geschichte, aus der er hervorgegangen sein soll.

Der amerikanische Politikwissenschaftler Bruce Gilley hatte bereits 2019 im Interview mit “Zuerst” die Ausweitung der deutschen Schuldgeschichte kritisiert: zur Schuld der Großväter komme nun die der Urgroßväter. Gilley erinnerte an den Aufbau von Verwaltungsstrukturen, Schulen, Eisenbahnen und medizinischen Einrichtungen in den deutschen Kolonien. Sein Aufsatz „The Case for Colonialism“ war zwei Jahre zuvor nach massiven Protesten aus einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift zurückgezogen worden.

Erinnerung mit vorgeschriebenem Ergebnis

Auch Michael Klonovsky erinnerte jüngst als Reaktion auf einen “Zeit”-Beitrag von Alice Hasters an die Bekämpfung des Sklavenhandels, den Bau von Krankenhäusern, Schulen und Verkehrswegen. Natürlich lassen sich Eisenbahnkilometer nicht gegen Menschenleben aufrechnen. Aber ebenso wenig machen koloniale Verbrechen die Existenz jener Eisenbahnen ungeschehen. Eine Schule konnte Bildung vermitteln und kulturelle Anpassung erzwingen, ein Krankenhaus Krankheiten bekämpfen und Bestandteil einer kolonialen Herrschaftsstruktur sein. Geschichte ist nun einmal komplizierter als ein Parteiprogramm oder ein kulturpolitisches Rahmenkonzept. Hasters hatte die politische Funktion ihrer erweiterten Erinnerungskultur ausdrücklich benannt: Sie soll „gefährlichem Nationalstolz“ entgegenwirken. Damit war die Katze aus dem Sack. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit soll nicht primär der historischen Erkenntnis dienen, sondern bestimmte politische Einstellungen begünstigen und andere verhindern: was die Distanz zur eigenen Geschichte vergrößert, gilt als aufklärerisch, was die Verbundenheit mit ihr stärken könnte, gerät unter Relativierungsverdacht.

Daraus ergibt sich eine bemerkenswerte Schieflage. Wer über deutsche Verbrechen schreibt, muss sich nicht dafür rechtfertigen, dass er deutsche Leistungen unerwähnt lässt. Wer dagegen deutsche Leistungen würdigt, sieht sich häufig genötigt, vorab seine Distanz zu deutschen Verbrechen zu versichern. Wer Goethe und Schiller, Bach und Beethoven, Bismarck oder Friedrich den Großen bewundert, muss offenbar erst einmal nachweisen, dass er deswegen nicht auf dem Weg nach Rechtsaußen ist. Anderen Völkern gesteht man selbstverständlich zu, aus ihrer Geschichte ein positives nationales Selbstverständnis abzuleiten. Den Deutschen wird dagegen nahegelegt, sich ausgerechnet durch die kritische Distanz zur eigenen Geschichte zu definieren. Die Beschäftigung mit der Herkunft soll bei Einwanderern Identität stiften, bei Deutschen soll sie möglichst verhindern, dass daraus ein ausgeprägtes Nationalbewusstsein entsteht. Wie soll man diesen Widerspruch eigentlich noch erklären?

Die neue Erbsünde

Die historische Verantwortung eines Staates ist etwas anderes als die persönliche Schuld seiner Bürger. Ein Enkel ist nicht für die Taten seines Großvaters verantwortlich, ein Urenkel erst recht nicht. Er kann sich verpflichtet fühlen, diese Taten nicht zu verschweigen, ihre Voraussetzungen zu verstehen und ihrer Opfer zu gedenken. Zum nachträglichen Mittäter wird er dadurch nicht. Die moderne Schuldpädagogik nähert sich ausgerechnet einer Vorstellung an, die das aufgeklärte Rechtsdenken überwunden glaubte: der unabhängig vom eigenen Handeln bestehenden Schuld. In der christlichen Tradition war die Erbsünde immerhin ein universales Merkmal des Menschseins. Ihre säkularisierte Variante in der deutschen Erinnerungspolitik erscheint dagegen als nationale Besonderheit: Schuld als universales Merkmal des Deutschseins. Während das Christentum einen Weg zur Erlösung kennt, ist aber völlig unklar, wann die Deutschen ihre moralischen Verpflichtungen eigentlich erfüllt haben sollen.

Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld. Verantwortung kann übernommen, eine Verpflichtung erfüllt, ein Schaden nach Möglichkeit wiedergutgemacht werden. Eine zum Bestandteil nationaler Identität erhobene Schuld muss dagegen fortwährend aktualisiert werden. Denn würde sie verschwinden, verlören auch diejenigen ihre Existenzberechtigung, die sich beruflich mit ihrer Bewirtschaftung beschäftigen. Aufarbeitung wird so zu einem Unternehmen, dessen Erfolg gerade darin besteht, niemals abgeschlossen zu sein.

Am deutschen Schuldwesen

Allerdings wäre es zu einfach, diese Haltung ausschließlich als Ausdruck nationaler Selbstverachtung zu interpretieren. Der deutsche Nationalstolz ist keineswegs verschwunden. Er hat lediglich eine neue Ausdrucksform gefunden: Man ist nicht mehr stolz darauf, Deutscher zu sein, sondern darauf, als Deutscher besonders vorbildlich mit der Schande des Deutschseins umzugehen. Dieser Schuldstolz ist eine der skurrilsten Erscheinungen der Bundesrepublik. Aus der einstigen Vorstellung einer besonderen deutschen Sendung wurde die Vorstellung einer besonderen deutschen Läuterung. Am deutschen Wesen soll die Welt nicht mehr genesen, wohl aber an der deutschen Fähigkeit, sich von diesem Wesen zu distanzieren. Man will anderen Nationen zeigen, wie man mit der eigenen Nation umzugehen hat. Der moralische Überlegenheitsanspruch ist geblieben.

Insofern trifft Löbberts ironische Bezeichnung des „Aufarbeitungsmeisters“ einen empfindlichen Punkt. Die Deutschen wollen offenbar nicht nur ihre Vergangenheit aufarbeiten, sondern auch darin Weltmeister sein. Und wie bei jeder Meisterschaft bedarf es neuer Herausforderungen und Disziplinen. Der Kolonialismus ist das nächste große Betätigungsfeld deutscher moralischer Selbstüberhöhung.

Antikolonialer Paternalismus

Besonders grotesk wird es, wenn die Probleme der ehemaligen Kolonien nahezu ausschließlich als Folgen europäischer Herrschaft interpretiert werden. Armut, Korruption, ethnische Konflikte, politische Instabilität – für vieles sollen vorzugsweise die Europäer verantwortlich sein. Dass afrikanische Gesellschaften eine eigene Geschichte vor und nach der Kolonialzeit haben, dass auch ihre politischen Eliten Entscheidungen treffen und Verantwortung tragen, tritt dabei in den Hintergrund. Europa bleibt das handelnde Subjekt der Weltgeschichte, selbst wenn es sich inzwischen ausschließlich als deren Bösewicht betrachtet. Der Afrikaner wird nicht mehr als Objekt einer europäischen Zivilisierungsmission, sondern als Objekt einer europäischen Wiedergutmachungsmission wahrgenommen. Die moralische Bewertung hat sich geändert, die paternalistische Grundhaltung erstaunlich wenig.

Das zeigte auch die Rückgabe der Benin-Bronzen durch Roth und Baerbock. Die Bundesregierung verband die Restitution mit der Erwartung einer öffentlichen Präsentation der Kunstwerke. Als der damalige nigerianische Präsident die Bronzen dem Königshaus von Benin übereignete, gerieten die deutschen Vorstellungen ins Wanken. Wer aber die Souveränität afrikanischer Gesellschaften ernst nimmt, muss auch deren Entscheidungen akzeptieren. Übrigens: Nigeria war keine deutsche, sondern eine britische Kolonie.

Das Recht auf Normalität

Weimer hätte die Gelegenheit gehabt, einen anderen kulturpolitischen Akzent zu setzen. Er hätte auf einer umfassenden Erforschung der deutschen Kolonialgeschichte bestehen können, die deren Verbrechen ebenso berücksichtigt wie ihre materiellen und institutionellen Hinterlassenschaften. Er hätte daran erinnern können, dass die Geschichte der Expansion, Unterwerfung und Versklavung weder mit dem europäischen Kolonialismus begann noch mit ihm endete. Und er hätte klarstellen können, dass historische Verantwortung keine persönliche Erbschuld begründet. Vor allem aber hätte er den Deutschen das Recht auf historische Normalität zugestehen können. Das bedeutet weder Vergessen noch Verharmlosen, sondern schlichtweg die Anwendung derselben Maßstäbe, die auch für andere Nationen gelten. Es bedeutet das Recht auf eine widersprüchliche Geschichte, auf Leistungen und Verfehlungen, auf Bewunderung und Entsetzen. Und es bedeutet die Freiheit, sich seinem Land verbunden zu fühlen, ohne diese Verbundenheit fortwährend durch ein Bekenntnis zu dessen historischen Verbrechen legitimieren zu müssen.

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Eine Nation, die ihren Kindern ausschließlich vermittelt, weshalb sie nicht wieder werden dürfen, was ihre Vorfahren einmal waren, beantwortet noch lange nicht die Frage, was sie gemeinsam sein wollen. Das „Nie wieder“ ist ein moralischer Imperativ, aber kein vollständiges nationales Selbstverständnis. Aus der Verneinung einer verbrecherischen Vergangenheit allein lässt sich keine bejahenswerte Gegenwart gewinnen. Weimer mag sparsamer wirtschaften als Roth, auch vorsichtiger formulieren. Der eigentliche kulturpolitische Wechsel bestünde jedoch nicht darin, die deutsche Schuldgeschichte besser zu verwalten, sondern darin, deutsche Geschichte prinzipiell nicht länger als Schuldgeschichte zu organisieren. Die Deutschen schulden den Opfern ihrer Geschichte Erinnerung, der historischen Wahrheit Genauigkeit und ihren Kindern die Freiheit des eigenen Urteils. Was sie niemandem schulden, ist ein schlechtes Gewissen allein aufgrund ihres Deutschseins: Schuld ist keine Staatsangehörigkeit.