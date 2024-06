Wollen die US-Democrats Trump wie Jeffrey Epstein töten?

Wie nun herauskam, reichten die US-Democrats während der Farce des letzten Trump-Prozesses ein Gesetz ein, durch das er den Personenschutz bei einer Haftstrafe verlieren würde. Droht Trump ein Tod wie der „Selbstmord“ von Jeffrey Epstein? Zehn Kongressabgeordnete der Democrats brachten den Gesetzesentwruf ein, dessen Name eigentlich alles über die Democrats sagt: „Denying Infinite Security and Government Resources Allocated toward Convicted and Extremely Dishonorable Former Protectees Act or the DISGRACED Former Protectees Act (H.R. 8081)”. Übersetzt: „Verweigerung unbegrenzter Sicherheit und staatlicher Ressourcen für verurteilte und extrem unehrenhafte ehemalige Schutzbefohlene – oder Gesetz über in UNGNADE gefallene ehemalige Schutzbefohlene“). Anmerkung: Die Großbuchstaben bei „Disgraced“ stammen von den Abgeordneten der Democrats!

Dass die zehn Parteisoldaten diesen obszönen Gesetzentwurf ohne die Initiative der Parteiführung der Democrats einreichten, ist höchst unwahrscheinlich. Wer entscheidet, wer „extrem unehrenhaft“ ist, „in Ungnade“ fällt und im Gefängnis keinen Personenschutz erhält Die Democrats und ihre Richter. Die zehn Kongressabgeordneten der Democrats, Bennie G. Thompson, Troy A. Carter Sr., Barbara Lee, Frederica Wilson, Yvette D. Clarke, Bonnie Watson Coleman, Jasmine Crockett, Joyce Beatty und Steve Cohen, erklären auch ganz offen, dass dieses Gesetz eigens gegen Donald Trump eingereicht wurde. In ihrem „Faktenblatt“ stellen sie selbst die vorhersehbare Frage: „Gilt dieses Gesetz auch für den ehemaligen Präsidenten Trump, wenn er wegen eines Verbrechens verurteilt wird?“ Und sie antworten: „Diese Maßnahme würde für den ehemaligen Präsidenten Trump gelten.“ Was also würde wohl passieren, wenn Trump als gefährlichster Gegner für die Democrats ohne den Personenschutz des Secret Service ins Gefängnis müsste?

Parallelen? Die Democrats und der „Selbstmord“ von Jeffrey Epstein

Wir erinnern uns: Jeffrey Epstein, Betreiber eines Rings zur Vermittlung der sexuellen Ausbeutung Minderjähriger auf seinem Anwesen auf der „Pädophilen-Insel“, hatte Milliardäre und Spitzenpolitiker als Kunden oder „Freunde“ – von Bill Clinton bis Bill Gates. Als er schließlich angeklagt wurde, drohte seine Kundenkartei öffentlich zu werden und den größten Skandal in der Geschichte der US-„Eliten“ auszulösen, insbesondere unter Politikern und Unterstützern des Democrats. Epstein hatte definitiv keinerlei Selbstmordabsichten, da er davon ausging, dass ihn seine Kundenkartei schützen würde. Als Epstein dann in einem New Yorker Gefängnis saß, wurde zunächst sein Zellengenosse verlegt, so dass er alleine untergebracht war. Die Kameras, die den Zugang zu seiner Gefängniszelle überwachten, fielen dann angeblich aus. Die Wächter, die auf ihren Monitoren Epsteins Zellenzugang überwachten, waren offiziell zufälligerweise genau in dieser Zeit „eingeschlafen“, so dass sie den Kameraausfall nicht bemerkten. Als dann die Kameras wieder liefen, war Epstein tot.

Offiziell hat er sich erhängt – obwohl es in einer modernen Zelle keinerlei Möglichkeit dazu geben durfte. Wir “Medpage today” analysierte, deuten die relativ tief sitzenden Würgemale am Hals darauf hin, dass er zuerst erdrosselt und dann aufgehängt wurde. Die durchweg von den US-Democrats kontrollierten Behörden fanden nichts Ungewöhnliches bei ihrer Untersuchung und schlossen den Fall als Selbstmord ab. Im antiken Rom fragte man bei solchen nicht beweisbaren Verbrechen „cui bono?“ Wer profitiert davon? Es ist nicht abwegig zu mutmaßen, dass genau dieses Schicksal auch Donald Trump drohen würde.

Kurzer Rückblick auf den neuesten Trump-Prozess

In der wohl größten juristischen Farce der US-Geschichte ist der Ankläger gegen Donald Trump ein Staatsanwalt, der selbst Parteimitglied bei den Democrats ist. Der Richter ist bekennender Anhänger und Parteispender der Democrats. Die Tochter des Richters arbeitete für Joe Biden. 10 der 12 Jury-Mitglieder sind bekennende Democrats-Wähler. Für die Behauptung von Stormy Daniels, sie habe 2006 Sex mit Donald Trump gehabt, gibt es keine Beweise. Als Trump 2016 ins US-Präsidentschaftsrennen ging, ließ Frau Daniels durchblicken, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen zu wollen – was man durchaus als Erpressung bewerten könnte. Trump bot ihr, völlig legal, 11 Raten von insgesamt 130.000 Dollar an, damit sie dies nicht tue. Trump ließ diese Zahlungen über seinen Anwalt laufen und erhielt dafür 11 Rechnungen, die er 11 mal bezahlte und die in 12 Buchungen unter „Anwaltskosten“ verbucht wurden. Diese „Fälschung von Geschäftsunterlagen“ ist kein Verbrechen oder gar „extrem unehrenhaft“, wie es die Democrats bezeichnen, sondern maximal ein läppisches Steuererklärungsvergehen, das zudem längst verjährt ist.

Aus diesem einzigen längst verjährten und unbedeutenden Vergehen also konstruierte der Democrats-Staatsanwalt 34 einzelne „Verbrechen“, für die Trump 34 Mal “schuldig” gesprochen wurde. Am 11. Juli nun wird Trumps befangener Richter – auf Grundlage der Anklage eines befangenen Staatsanwalts und des Verdikts einer befangenen Jury – sein Urteil verkünden. Käme es zu einer Haftstrafe, droht tatsächlich die Ermordung Donald Trumps – sofern es den Democrats parallel gelingt, ihren Gesetzentwurf durchzubringen. Sollten die Republikaner also bei der diesbezüglichen Abstimmung pennen, ist Trump wahrscheinlich och vor der Präsidentschaftswahl ein toter Mann. Dass allein diese Möglichkeit besteht, muss man sich einmal vorstellen. – Übrigens, das Neueste aus dem Hause der US-Democrats: Paula Collins, Democrats-Kandidatin für den US-Kongress, erklärte am 6. Juni, dass sie Trump-Wähler „in Umerziehungslager stecken will“. Ein Vorbild für gewisse Parteien in Deutschland?