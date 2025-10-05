Wort zum Sonntag: Die einen wissen nicht, was sie tun – die anderen wissen es genau

Zu jung, zu naiv, zu blöde und ignorant, dafür narzisstisch bis auf die Knochen: Junge Europäer in Großbritannien, in Spanien, Griechenland, Italien und Deutschland kreischen nach globaler Intifada – ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. All das endet in einer Kulturrevolution 2.0, die nicht nur jüdisches Leben in West-Europa bedroht und unmöglich macht, sondern den Boden für islamische Gottesstaaten bereitet. Die Hintermänner nutzen die Lust der Jugend am Protest und sie adressieren das enorm große Bedürfnis einer orientierungslosen, bindungsunsicheren Generation Z nach Akzeptanz durch das Angebot der Gruppenmitgliedschaft: Du braucht nur “Israel tötet unschuldige Babies” und “Genozid“ zu brüllen – und schon bist du einer von uns, Brudaa!

Die Strategen hinter dieser weltweiten “Jugendbewegung” gehen planmäßig vor. Es scheint, sie haben sich intensiv mit der psychologischen Forschung über den Zusammenhang zwischen unsicherer Bindung und Radikalisierung beschäftigt. Was bedeutet “unsichere Bindung”? In der Bindungstheorie beschreibt unsichere Bindung eine gestörte emotionale Beziehung zwischen Kind und primärer Bezugsperson, die sich in den ersten Lebensjahren entwickelt. Im Gegensatz zur sicheren Bindung, die Vertrauen und Sicherheit bietet, fehlt die emotionale Stabilität, was zu Ängsten vor Trennung oder Ablehnung führt. Unsichere Bindung kann zu mangelnder Mentalisierung führen, also der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zu verstehen und sich zu reflektieren. Eine schwache Mentalisierungsfähigkeit wiederum macht Probleme bei der Regulation von Emotionen: Nix kapiert, aber total empört.

Triggerbare, gewaltbereite Masse

All das sind die Zutaten, um aus einer familiär verwahrlosenden und schulisch verblödenden TikTok-Generation eine jederzeit triggerbare, gewaltbereite Masse zu kochen, die sich auf ihren Demonstrationen als Kämpfer gegen Völkermord inszeniert und dabei Bilder und Clips produziert, die dann als Palästinenser-PR um die Welt gehen – verbreitet und als Referenz für angeblichen Volkswillen, genutzt durch ein gigantisches Netzwerk aus linken Medien, UN/UNRWA, antisemitischen Politikern und Influencern, muslimischen Wortführern, Gaza-Propaganda-“Journalisten”, Professoren und Lehrern. Damit die Bewegung nie zur Ruhe und ins Grübeln kommt, sondern sich immer weiter radikalisiert, triggern die geschulten Manager der regionalen Gaza-Truppen gezielt Gefühle und die Sucht nach Empörung.

Sie heizen die Wut an und fangen die Teilnehmer ein sowohl die Erfüllung der Sehnsucht nach Zugehörigkeit und kollektiver Identität als auch durch Angst; Angst vor Ausschluss aus der globalen “Gaza-Großfamilie”, Angst vor islamischer Gewalt. Fängt einer an, Fragen zum angeblichen “Genozid” zu stellen, unliebsame Fakten zu benennen oder die Bewegung als solche zu kritisieren, fällt das bereits unter Verrat und Blasphemie – und wird entsprechend kalt und brutal behandelt, um möglichst abschreckende Exempel zu statuieren. Wer will schon seine neu gewonnene und international mit so viel Aufmerksamkeit bedachte Familie verlieren? Alle sind doch jetzt “Brudaa” und “Schwester”! So hält man Truppen zusammen.

Islamisten und westliche Gaza-Gestörte

Wer sich dann trotzdem darüber bewusst wird, in einer Falle zu sitzen, in einem System aus Gruppenzwang, gezielter Manipulation und Drohungen, steckt in einem Dilemma: Er (oder sie) kann nur raus, wenn er über eine gefestigte Persönlichkeit verfügt – was sich quasi ausschließt, denn dann wäre er gar nicht erst in dieser Sekte gelandet. Wer aus intakten Verhältnissen stammt und frühkindliche Bindung erlebt hat, der muss gar nicht erst unter entfesselten Bedürftigen kompensieren, denn der hat längst Resilienzen aufgebaut. Davon dürfte es unter den Terror-Solidaritäts-Demonstranten nicht so viele geben. Unsichere Persönlichkeiten mit defizitären Kindheitserfahrungen und Mitläufer, denen vielleicht etwas dämmert, werden jeden kritischen Gedanken verdrängen, dass sie sind bereits Opfer einer extremen Gruppenabhängigkeit wurden. Ihr starkes, narzisstisches Streben nach Anerkennung, der wohlige Eindruck von Verbundenheit, Teil von etwas “Großem” zu sein, das den Selbstwert steigert, dazu das Gefühl von Kontrolle: All das ist verführerisch und vorteilhaft. Sowas setzt man nicht aufs Spiel.

Außerdem wurde längst geklärt: Die Kritiker sind alle Rechtsextremisten, Faschisten und Nazis, Punkt! Ach ja, und Rassisten natürlich auch noch. Das Problem ist, dass diese extreme Gruppenabhängigkeit – gerade in radikalen Bewegungen – zu hohem Risikoverhalten motiviert. Man will sich ja schließlich ein paar Fleißpunkte und Bewunderung verdienen, da muss man schon mal auf den Putz hauen und was riskieren. Die Unfähigkeit zur Reflexion fördert diese Radikalisierung, beispielsweise durch Projektion von eigenen, inneren Konflikten auf den „Feind„. Es wird deshalb unweigerlich nicht bei Worten, Schubsern, Geschrei und Silvesterraketen bleiben. Wir werden noch ganz andere Stufen der Gewalt erleben. Und am Ende werden sich Islamisten und westliche Gaza-Gestörte vereinen.

Strategische Brillianz

Es widert mich an, das zu schreiben – aber man muss es konstatieren: Strategisch ist all das glänzend. Brillant geplant und präzise ausgeführt. Die Muslimbruderschaft und der ganze Soros-Tross haben echt was auf dem Kasten – und wir leider waren zu arrogant, zu ignorant und zu blauäugig, sie zu unterschätzen. Die meisten tun das bis heute. “Unser” Fehler dabei: Wir haben uns nie ernsthaft mit Gustave Le Bons “Psychologie der Massen” beschäftigt; damit ist nicht gemeint, die alte Schwarte nicht gelesen zu haben, sondern das Versäumnis, daraus die notwendigen zeitgenössischen Schlussfolgerungen zu ziehen: Den modernen Menschen zu studieren, seine Vulnerabilitäten, seine Manipulierbarkeiten, seine Süchte und Neurosen und entsprechende Gegenkonzepte zu entwickeln.

Die Linken haben ihren Saul Alinsky und seine “Rules for Radicals” nicht nur gelesen, sie haben ihn umgesetzt – einen rechts-konservativen Gegenentwurf zu diesem Handbuch zur Unterwanderung und Übernahme des Gemeinwesens hat es nie gegeben. Es ist ein totales Versagen der Konservativen, der Rechten, der Freiheitlichen.