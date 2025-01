Würde und Strahlkraft des „toxischen“ Mannes: Trumps neuer Verteidigungsminister Pete Hegseth brilliert im US-Senat

Gestern Abend mitteleuropäischer Zeit fand über Stunden die teilweise von linken Demokraten aggressiv geführte “Vernehmung” von Donald Trumps designiertem neuen Verteidigungsminister Pete Hegseth im Senat statt, der die Nominierung bestätigen muss (“confirmation hearing“). Ich habe selten etwas so Faszinierendes wie diese in Teilen geradezu befreiende Anhörung gesehen. Hegseth konnte sein Statement erst nach mehreren Unterbrechungen durch Demonstranten eröffnen – und nach diesem chaotischen Beginn verwandelte er die Anhörung in eine Masterclass in Sachen Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Man sollte es sich anschauen!

Den Typus beischlafbettelndes Männchen findet man bei deutschen Linksgrünen und ihren opportunistischen Höflingen, die sich im Geflecht der Institutionen eingenistet haben; in den USA hingegen ist das Testosteron zurück. Und das nicht nur bei Trump und Hegseth, der unglaublich beeindruckte – und der vor allem “unter Beschuss” klug, ruhig, sachlich-informiert blieb und sich immer dann kämpferisch gab, wenn es nötig wurde. Auch den männlichen Senatoren der Republikaner, die ihm natürlich wunderbare Fragen als Steilvorlagen zur Profilierung zuwarfen, waren ihre Freude, Erleichterung und Stolz darüber anzumerken, dass sie mit Hegseth ein hochattraktives, kerniges Rollenvorbild für junge Männer im neuen Amt bestätigen und damit endlich ein gesundes Gegenmodell zum gesellschaftszersetzenden, hochneurotischen Gender-Feminismus-Wahn auf den Weg bringen konnten.

Ein Held mit Rückendeckung in der Truppe

Pete Hegseth, der künftige Verteidigungsminister der USA, hat Combat-Erfahrung. Das – und seine stoische Ruhe angesichts kreischender und ihm üble Unterstellungen vorhaltender Linksweiber – machen ihn natürlich zum Inbegriff des “toxischen Mannes”. Naja… sei es drum! Das demokratische Mienenspiel der nachfolgenden schönen kleinen Collage von Screenshots aus dem Hearing versinnbildlicht, wie sehr sich das kreischende Gesocks in seiner Inhaltslosigkeit und Phrasenhaftigkeit einmal wieder selbst entlarvt hat:

Dafür war die Hütte voll mit Unterstützern Hegseths – nicht nur mit republikanischen Senatoren, sondern auch im Publikumsbereich; dort saßen beispielsweise mehr als 30 hochdekorierte Navy Seals und “Green Berets”, Angehörige der Special Forces und damit also die absoluten Top-Soldaten, die öffentlich Präsenz und Unterstützung für ihren zukünftigen Chef im Pentagon zum Ausdruck brachten. Es wirkte so (und so war es auch beabsichtigt), als hätten die Amerikaner die Schnauze gestrichen voll von lächerlichen DEI- und LGBTQ-Blauhaar-Experimenten – vor allem im Militär.

Im Gegensatz dazu leistete es sich Deutschland ganze 10 Jahre lang – von 2013 bis 2023 –, völlig fachfremde Ommas mit Frontloch zu “Verteidungsminister_Innen” zu erklären, gekleidet in Häkelware mit Lochmuster und Pumps, ausgestattet mit Pferdegebiss oder gynäkologisch gebildet, gebärfreudig und mit dem Feature einer wasserdichten Betonfrisur in Eene-Meene-Muu-Manier. Die toxischen Truppenteile der Bundeswehr schütteln vermutlich bis heute den Kopf über das in diesen Jahren fotzokratisch angerichtete Chaos; aber egal. Mit Trump und seiner handverlesenen Elite-Administration bekommen wenigstens in den USA wieder Vernunft, Rationalität und Kompetenz die Chance, zu beweisen, was sie drauf haben (in Deutschland gibt’s ja nicht mal mehr annähernd das Personal, das für solche Aufgaben in Frage käme).

Interessante Optionen

Nachfolgend ein paar bemerkenswerte Sätze von Hegseth während der Senats-Anhörung:

”Zehntausende von Militärangehörigen, die wegen eines experimentellen (Covid-)Impfstoffs aus dem Dienst geworfen wurden… im Verteidigungsministerium Präsident Trumps werden sie um Entschuldigung gebeten und mit Gehalt und Rang wiedereingesetzt!”

„Ich bin dafür, dass Israel jedes Mitglied der Hamas tötet.“

„Der Schiffbau wird eine der absoluten Top-Prioritäten der Trump-Administration sein.“

Vor allem der letzte Punkt ist wichtig: Pete Hegseth wird sich das Chaos im Pentagon vorknöpfen und insbesondere die US-Navy wieder auf Vordermann bringen. Das bietet interessante Optionen: Zum Beispiel für deutsche, hochspezialisierte Schiffbauer und Ingenieure, die es ablehnen, demnächst mit den Erträgen ihrer sauer verdienten, bereits -zigfach versteuerten Kapitaleinsätze hierzulande die Sozialausgaben zu finanzieren, die durch die hereingewinselten, vollzuversorgenden, edlen Wilden zur Überraschung des grünen Genies mit Penis und seiner schmachtenden Fans explodiert sind. Echte Fachkräfte, Talente und Könner: Packt Eure Sachen in Deutschland und bewerbt Euch in der bald wieder boomenden US-Economy!

Auch in den US-Medien tut sich was: Scott Jennings, Senior Political Commentator beim linken (!) Sender CNN und neuerdings ebenfalls plötzlich toxisch maskulin, äußerte sich über die Senatsanhörung – angesichts der säuerlichen Gesichter seiner weiblichen CNN-Kolleginnen mit grinsendem Vergnügen – wie folgt: “Pete Hegseth hat den Demokraten heute in den Arsch getreten. Es war nicht einmal knapp. Sie haben nicht einen Punkt gemacht. Er – keine Fehler, ruhig, kühl, gesammelt. Die Demokraten verhielten sich auf so bizarre und unprofessionelle Weise, ich war entsetzt. Tim Kaine hörte sich an wie ein perverser Sexsüchtiger. Blumenthal – der über seinen Dienst gelogen hat – stellte Hegseths Qualifikationen in Frage. Sie alle wurden unruhig und wütend. Weiter und weiter und weiter. Sie ließen Hegseth heute richtig gut aussehen.” Die hysterisch-gewalttätigen Demonstranten draußen erwähnte Jennings wie folgt: “Diese Code-Pink-Protest-Freakshow, die versuchten, das Senats-Hearing zu unterbrechen…„. Kein Zweifel: Die USA sind auf dem Sprung in eine umfassende Transformation. Trump wirkt bereits massiv, ohne überhaupt offiziell im Amt zu sein. Pete Hegseths Aussagen und sein Verhalten heute bei der Bestätigungsanhörung zeigen bereits, wohin die Reise geht. Gratulation! Es wird spannend – und es tut wohl, das zu beobachten.

Phantastisches Eröffnungsstatement

Nachfolgend für Interessierte noch einige Auszüge aus Pete Hegseths phantastischem Eröffnungsstatement im englischen Original: