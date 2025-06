Wurmlinger Pfingstritt ohne traditionellen „Mohrenkönig“: Woker Wahnsinn zerstört unser Brauchtum

Was in diesem Land noch nicht der kulturellen Verdrängung im Zuge der “Vielfalt” durch Massenmigration zum Opfer gefallen ist und den Deutschen noch an Traditionen geblieben ist, das lassen sie sich von durchgeknallten Ideologen der Wokeness-Sekte, die inzwischen an wesentlichen Schaltstellen von Politik und Medien sitzen, ausreden und wegverteufeln. So gerät das, was in jedem Volk die Identität ausmacht – gemeinsame Wurzeln, Brauchtum, Sprache – immer mehr unter die Räder und beschleunigt den Prozess der Selbstabschaffung.

Wie weit diese katastrophale Entwicklung gediehen ist, zeigt sich daran, dass die Politisierung, Stigmatisierung und Skandalisierung all dessen, was über viele Generationen unschuldig und arglos in diesem Land praktiziert wurde – Sprachgebrauch, Verhaltensweisen, christliche Feiern oder Volksfeste – mittlerweile bis in die tiefste Provinz hinunter fortschreitet und Deutschland selbst da “verändert”, wo es bislang noch am ehesten intakt schien.

Der “Mohrenkönig” ist jetzt weiß

So auch gestern beim diesjährigen Wurmlinger Pfingstritt, einer aus der Mitte des 19. Jahrhundert begangenen, jedoch auf viel ältere Traditionen zurückreichenden zweijährig begangenen Volksfestes: Junge Männer in historischen Kostümen reiten dabei auf Pferden und versuchen, einen Maibaum aus der Halterung zu ziehen. Zentrale Figuren sind dabei der “Adjutant” und der “Mohrenkönig”; letzteren spielen zu dürfen, galt in der Region stets als große Ehre, und die Rolle sah seit jeher vor, dass sich der auserkorene Laienschauspieler zur Darstellung des Mohren das Gesicht schwärzt.

Genau dieses wesentliche, für die Veranstaltung sinngebende Detail ließ sich das Organisationsteam dieses Jahr nun von woken Aktivisten und/oder Bedenkenträgern ausreden: Nachdem ursprünglich ankündigt war, die Figur mit schwarz angemaltem Gesicht darzustellen, verzichtete man nun doch ganz darauf – und entschied sich, so der “Südwestrundfunk”, letztlich für ein dezentes, dunkleres Make-up, das von den Zuschauerplätzen aus jedoch überhaupt nicht wahrnehmbar war, womit der “Mohr” zum ersten Mal in der Geschichte dieses Festivals weiß blieb. Dass der Name “Mohrenkönig” gleichzeitig erhalten blieb, verdeutlicht den peinlichen Kotau unter einen zutiefst kranken Zeitgeist.

Tübinger Woke-Dozentin: Stimmungsmache gegen “Blackfacing”

Der Entscheidung, auf die traditionelle Gesichtsschwärzung zu verzichten, war massive Kritik von Seiten des staatsalimentierten woken akademischen Empöriums vorausgegangen – hier in Person der Tübinger Wissenschaftlerin Johanna Roering, Dozentin für “amerikanische Literatur und Kultur” und damit prädestiniert für die doktrinäre Alltagsanwendung von Wahnvorstellungen der Critical-Race-Theory, die in allem und jedem “strukturellen Rassismus” und finstere postkoloniale Unterdrückungsmuster sieht: Roering (die sich eigentlich mit der Dokumentation von Kriegsberichten befasst) hatte, von Lokalmedien und SWR unkritisch übernommen, fabuliert, dass es sich beim “Mohrenkönig” um anstößiges “Blackfacing” handele und der Begriff „Mohrenkönig“ angeblich “rassistische Wurzeln” habe, die “bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen”.

Nicht einmal der peinlich-verzagte Versuch der Veranstalter, durch einen geringfügig dunkleren Teint per Make-Up –der gleichwohl niemandem auffiel – zumindest andeutungsweise einen Restbezug zur ursprünglichen Folklore zu wahren, wurde von der unerbittlichen Tübinger Wokistin akzeptiert: „Auch dezentes Make-up bleibt Blackfacing!“, befand Schafrichterin Roering. Da halfen auch die Beteuerungen von Ortsvorsteher Michael Elmenthaler nichts, der Rassismusvorwürfe zurückwies und sich dem Jargon der neuen Kulturmarxisten anbiederte, indem er betonte, die Figur des Mohrenkönigs symbolisiere “Vielfalt”.

Fatales Einknicken

Als einzige Partei thematisierte – welche Überraschung – die AfD dieses fatale Einknicken vor einer totalitären Ideologie, die mit absurden Anklagen und erblichen Täter-Opfer-Rollen die Axt an gewachsene Gemeinschaften und kulturelle Wurzeln legt: Ihr kulturpolitischer Fraktionssprecher im Baden-Württembergischen Landtag, Dr. Rainer Balzer, wütete: “Kaum freut man sich über eine wenigstens lokale Normalisierung des unsäglichen Mohren-Diskurses, macht das Organisationsteam des Wurmlinger Pfingstritts doch einen absurden Kotau vor dem linksgrünen Zeitgeist.”

Was eine unbekannte Tübinger Anglistin, die sich ansonsten eigentlich mit soldatischer Kriegsberichterstattung in digitalen Medien befasse, “zur SWR-zitierten Expertin für Blackfacing macht, weiß der Sender allein”, äußerte er sich zu der Beschwerdeführerin Roering. Wer die Tradition solcher Feste heutzutage ernsthaft als “diskriminierend” für schwarze Menschen in Deutschland arstelle, sei selbst von rassistischen Sichtweisen geblendet und sitze einem “Hypermoralismus” auf, der “eine Farbe an ein Werturteil zwangsbindet”.

Feige Selbstunterwerfung

Werde das sogenannte “Blackfacing” (ein Begriff, der übrigens schon 2015 zum “Anglizismus des Jahres” gekürt wurde) aus historischen Gründen praktiziert, dann verstärke dies weder Klischees und Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen, noch mache man sich damit irgendeines eingebildeten “Rassismus” schuldig, so Balzer. Leider wird diese Einsicht in Deutschland immer weniger geteilt: Die feige Selbstunterwerfung von Wurmlingen reiht sich nahezu perfekt in die unsägliche Mohrendebatte ein, die unter anderem dazu geführt hat, dass die Ulmer Kirchgemeinde ihre Münsterkrippe mit den heiligen drei Königen nicht mehr aufstellt und sogar an die Stifterfamilie zurückgab.

So wird das absehbar ohnehin demographisch unvermeidliche migrations- und islamisierungsbedingte Wegsterben einer 1.500 Jahre alten autochthonen Kultur und Bevölkerung in Deutschland bnnen maximal noch wenigen Jahrzehnten durch schamgetriebene, unterwerfungssüchtige und rückgratlose Entscheidungsträger beschleunigt, denen die jede Kraft zur Selbstbehauptung fehlt.