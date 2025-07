Wurzeln des Hasses: Woher kommt die erbitterte Feindseligkeit gegen die AfD?

Was ist eigentlich der wahre Grund für die heftigen Anfeindungen gegen die AfD? Blaue und Schwarze sind sich doch inhaltlich eigentlich sehr ähnlich, und der größte Teil der AfD-Mitglieder stammt von der CDU/CSU. Wieso dann diese Feindschaft – und von wem geht sie eigentlich aus? Von den Schimpansen kennen wir das Phänomen rational nicht zu erklärender Feindschaften. Jane Goodall beschreibt, wie eine Gruppe von Schimpansen im Dschungel von Gombe jäh in zwei Teile zerfiel; eine Spaltung, für die keine objektiven Gründe erkennbar waren. Dennoch war das Ergebnis eine erbitterte Feindschaft zwischen der Mehrheit der Schimpansen und der abgespaltenen Gruppe. Im Ergebnis wurden alle Abtrünnigen von den Mehrheits-Schimpansen getötet. Was hat diesen Hass erregt? Warum konnten die Mehrheits-Schimpansen es nicht einfach akzeptieren, dass eine kleine Gruppe ihre eigenen Wege geht?

Dass der Hass auf die AfD rivalisierende Politiker beherrscht, die selbst in wutentbrannter Abneigung behaupten, die AfD fördere den “Hass”, lässt sich durchaus erklären. Dieser Hass geht nämlich von den Herrschenden aus – denn sie haben am meisten zu verlieren. Sie wollen es nicht dulden, dass sich Teile “ihres” Wahlvolks, der Garanten “unserer Demokratie”, ihrem Machtanspruch entziehen, weil sie ahnen, dass die Rechtfertigungsgrundlage dieses Anspruchs dünn ist.

Nicht zimperlich bei der Wahl der Mittel

Jede Schwächung dieses Machtanspruchs, auch wenn sie auf demokratischen Wahlen beruht, wird als illegitimer Angriff verstanden, den es mit allen Mitteln abzuwehren gilt. Bei der Wahl dieser Mittel ist man nicht zimperlich. Jede Form der Vergeltung ist recht, angefangen von Verleumdungen bis hin zu physischer Gewalt. Natürlich machen sich die Herrschenden die Hände nicht selber schmutzig. Vielmehr werden gewaltbereite Minderheiten hierfür instrumentalisiert.

Bemerkenswert jedoch ist, dass der Hass auf die Abtrünnigen der Alternative auch diejenigen infiziert, die bei der Mehrheit geblieben sind, aber selbst nicht herrschen – denn auch sie fühlen sich bedroht, wenn die vertraute Ordnung, die der ganzen Gruppe angeblich Sicherheit und Perspektive gibt, aufgelöst wird. Dies gilt insbesondere für die Akademiker in diesem Lande, also jene soziale Schicht, die den Herrschenden am nächsten steht, denn sie fühlen sich selbst grundsätzlich zur Führung berufen, auch wenn sie nicht im täglichen Leben daran teilhaben. Sie wollen den Herrschenden “helfen”, und verstehen meist nicht, dass das Grundgesetz vor allem dem Schutz der Bürger vor den Übergriffen der Herrschenden dient.

Irrationaler Ekel

Der Hass erhält dann eine besondere Qualität, wenn es den Herrschenden gelingt, das die Vorstellungen und Ziele der Abtrünnigen zu tabuisieren, wobei Ekel und Angst die Ablehnung grundieren. Worte wie “unappetitlich” (so wird die AfD immer wieder bezeichnet) drücken einen Ekel aus, der weit über politische Gegnerschaft hinausreicht. Ekel provoziert das Bedürfnis nach totaler Vernichtung, so wie man Kakerlaken vernichtet. Etwas Ekliges berührt man nicht, man wäscht es ab oder desinfiziert die beschmutzten Stellen. Darüber kann auch nicht diskutiert werden. Aber dieser Ekel ist irrational – und genau das ist die Schwäche der Tabuisierung. Ähnlich wie die christlichen Missionare den Papuas die Angst vor den Ahnen nehmen konnten, in dem sie die alten Riten entzauberten, oder wie das Rumpelstilzchen seine Macht durch einen Sprechakt verliert, so sollte das Tabu der AfD durch genaues Hinsehen in sich zusammenfallen. Hierbei ist die Rolle der alternativen Medien von entscheidender Bedeutung.

Um es stark zu vereinfachen: Es geht bei der Feindschaft gegen die AfD vor allem um das uralte Prinzip “Wir gegen die“. Da sind wir immer noch nicht weiter als die Schimpansen von Gombe. Inhalte oder Werte sind nebensächlich. Der Nazivorwurf ist ohnehin dummes Zeug, was (fast) alle Beteiligten wissen. Karl Popper sagt über die Demokratie: „Das Entscheidende ist allein die Absetzbarkeit der Regierung, ohne Blutvergießen.“ Wer also eine in diesem Sinne menschliche Gesellschaft will, muss sich über das Niveau der Affen erheben und zeigen, dass er die Bezeichnung “Homo sapiens“ verdient.