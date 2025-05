Wurzen müsste überall sein: CDU und AfD legen gemeinsam linksextreme NGO trocken

Während die Bundes-CDU unverdrossen an der Anti-AfD-Brandmauer festhält (was sich mit der der heutigen Einstufung der Gesamtpartei als “gesichert rechtsextrem” durch den regierungshörigen Verfassungsschutz noch weiter verstärken dürfte), zerbröselt sie auf kommunaler Ebene überall langsam, aber stetig. In Ostdeutschland vollzieht sich dieser Normalisierungsprozess besonders schnell: Im sächsischen Wurzen strichen AfD und CDU im Stadtrat die Fördergelder für das „Netzwerk für Demokratische Kultur e. V.” – eine der zahllosen staatsalimentierten linken NGOs, die eigentlich Regierungsorganisationen sind, völlig überflüssig noch dazu und üppig Fördergelder abgreifen, indem sie sich zu Kämpfern gegen „Rechts“ erklären.

Die überfällige Streichung der finanziellen Unterstützung für diesen Verein, der sich vermeintlich für eine „aktive demokratische Zivilgesellschaft in der Region“ einsetzt, ging natürlich nicht ohne erheblichen Widerstand über die Bühne: Vor der Abstimmung bedrängte und bepöbelte der Linken-Stadtrat Michael Tietz zwei CDU-Stadträtinnen, bloß nicht gemeinsam mit der AfD abzustimmen. Die anschließende Auseinandersetzung nahm solche Ausmaße an, dass die Abstimmung anonym durchgeführt werden musste; Tietz wurde wegen seines rüpelhaften Verhaltens sogar des Saales verwiesen. Schließlich gab es eine Mehrheit von 12 Stimmen für das Ende der Förderung, – fünf für deren Fortsetzung und drei Enthaltungen. Da AfD, Linkspartei und SPD ihre Stimmen öffentlich machten, können die übrigen sechs nur von Vertretern der CDU stammen, die hier also neben der AfD mit Ja stimmten.

Parasitären Demokratieverteidiger

Die auf diese Weise zwangsstillgelegten parasitären “Demokratieverteidiger” waren angesichts ihres unerwarteten Defundings am Boden zerstört; Martina Glass, die Geschäftsführerin des Vereins, soll „den Tränen nahe“ gewesen sein. Dies ist mehr als verständlich – denn allein von der Stadt Wurzen erhielt ihr Aktivistenclub 12.000 Euro jählich weitere 150.000 Euro kamen vom Land Sachsen. Diese können nun jedoch nicht mehr beantragt werden. Auf Anfrage von “Nius” hin teilte die Stadtverwaltung mit, dass das „Netzwerk für Demokratische Kultur e. V.“ allein seit 2023 – in weniger als zwei Jahren – die unfassbare Summe von 463.218,15 (!) Euro an Fördermitteln erhielt. Und das alles für eine Organisation, die unter anderem „Mittelmeer Monologe“ organisiert, bei denen Vertreter der Migrantenshuttle-Organisation „Sea-Watch“ dann berichten dürfen, wie wichtig die „Seenotrettung“ im Mittelmeer sei – obwohl damit nicht nur die illegale Massenmigration nach Europa gefördert wird, sondern auch das Schlepperunwesen.

Außerdem veranstaltet der Verein auch regelmäßig „interkulturelle Frauenkreise“. Dass dieser linksideologische Humbug auch nur mit einem Cent an Steuerzahlergeld unterstützt wird, ist an sich schon skandalös genug; die Summen jedoch, die dieser und zahllose andere linke NGOs im ganzen Land mittlerweile einstreichen, sprengen alle Dimensionen. Wie einträglich der organisierte ”Aktivismus” des tiefen Linksstaats für die Beteiligten ist, zeigt das Beispiel des Wurzener Vereins: Allein für 2026 waren fast 80.000 Euro nur für Personalkosten eingeplant – und das, obwohl keine einzige Vollzeitstelle existiert!

Kaum öffentliches Interesse

Dabei ist das Interesse an den Veranstaltungen des Netzwerks dermaßen gering, dass 2024 nur ganze 4.000 Euro damit eingenommen wurden, weil die Tickets entweder extrem verbilligt abgegeben werden mussten oder man gleich ganz auf Eintrittsgeld verzichte. Selbst die SPD-Stadträtin Martina Schmerler musste einräumen, dass „diese Summe in keinem Verhältnis zu den Gesamtkosten steht“. Dies hielt sie gleichwohl nicht davon ab, für die Fortsetzung dieser Geldvernichtung zu stimmen – schließlich kam der Vorschlag zu ihrer Abschaffung ja von der AfD.

Vom Verein selbst gab es ein so erwartbares wie larmoyantes Fasel-Statement: „Es gibt Menschen, die das, was wir machen, nicht sinnvoll oder gar unsinnig finden und die sich schon lange wünschen, dass es uns hier nicht mehr gibt. Menschen, die demokratische Werte, die für ein gesellschaftliches Miteinander, Solidarität und Respekt stehen, nicht teilen. Aber das NDK ist vor 25 Jahren in Wurzen angetreten, um diese Werte zu stärken und auch zu verteidigen und wir werden nicht damit aufzuhören. Das sind wir den Menschen in Wurzen schuldig, die ebenfalls jeden Tag für diese Werte einstehen“. Bei der Einstellung der Fördergelder handele es sich „um einen dezidiert politisch motivierten Angriff auf einen aktiven Teil der demokratischen Zivilgesellschaft“, der eine große Mehrheit im Wurzener Stadtrat gefunden habe. Die Entscheidung reiche damit in ihrer „Tragweite und Bedeutung weit über den abgelehnten Zuschuss hinaus“.

Pseudocouragierte Haltungskrieger

Dies sind die üblichen Worthülsen, mit denen sich die steuergeldergemästete linke Umerziehungs- und Empörungsindustrie seit Jahren selbst legitimiert; alle zugehörigen Organisationen haben sie jederzeit abrufbar in ihrem Phrasenbaukasten. Dieser Fall zeigt exemplarisch die grotesken Auswüchse des deutschen Förderunwesens. Bei dessen Profiteuren handelt sich fastausnahmslos um linksextreme, linksradikale oder offen subversive Gruppierungen, für deren Aktionen und Programme sich allenfalls die eigene sektenartige Blase interessiert, die man dann nach außen als „Zivilgesellschaft“ verkauft. Der Gesinnungsstaats ermöglicht ihnen auf Kosten der Allgemeinheit, die sie mehrheitlich ablehnt, ein einträgliches Schmarotzerdasein als pseudocouragierte Haltungskrieger – das sie natürlich nicht aufgeben wollen. Deshalb ist das Gezeter natürlich groß, wenn die Unsummen, die sie einstreichen, endlich einmal gestrichen werden.

Es müsste in Deutschland noch viel mehr Wurzens geben, um diesen Sumpf trockenzulegen. Dies, wie eine überfällige Zerschlagung der gesamten linksgrünen Hegemonie, wäre bei Respektierung des Wählerwillens vom 23. Februar mit einer schwarzblauen Bundesregierung sofort möglich gewesen. Aber dank der wahlbetrügerischen Merz-Union, die nicht nur mit Antifa-Linken gemeinsam regiert, sondern dem NGO-Unwesen im Zuge ihrer 500-Milliarden-Euro-Schuldenorgie für „Infrastruktur“ noch eine Bestandsgarantie gegeben hat, wird sich die Unterwanderung der freien Gesellschaft mit linkstotalitären Ideologen weiter fortsetzen.