WWE-Legende Kane fordert Gouverneur Tim Walz zu einem Wohltätigkeits-Wrestling-Match heraus

Nachdem Minnesotas Gouverneur Tim Walz behauptete, er könne „die meisten Trump-Anhänger vermöbeln“, hat sich einer von ihnen gemeldet – und er ist automatisch der klare Favorit: Die WWE-Legende Kane, die mit einer Körpergröße von über zwei Metern und einem Kampfgewicht von mehr als 136 Kilogramm während seiner glanzvollen Karriere beeindruckte, hat Walz zu einem Wohltätigkeits-Wrestling-Match herausgefordert. Kane, mit bürgerlichem Namen Glenn Jacobs, ist mittlerweile Bürgermeister von Knox County in Tennessee. Am Donnerstag richtete er seine Herausforderung auf der Plattform X an Walz: „Mal im Ernst, @GovTimWalz, lass uns Taten sprechen lassen … in einem Wohltätigkeits-Wrestling-Match. Wir teilen die Einnahmen 50/50 zwischen unseren ausgewählten Organisationen. Ich starte selbst mit einer Spende von 10.000 Dollar. Was sagst du dazu?“

Walz, der im vergangenen Wahlzyklus als Running Mate von Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris kandidierte, machte seine kühne Aussage kürzlich in einer Episode des Podcasts von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. „Ich denke, ich könnte die meisten von ihnen vermöbeln. Ich weiß, dass ich sie überrennen kann. Ich weiß nicht, ob wir an den Punkt kommen, an dem wir sagen: Okay, wir fordern euch zu so etwas wie einem WWE-Kampf heraus“, sagte er.

Wrestler pro Trump

Walz sollte besser hoffen, dass es kein Tag-Team-Match wird. Denn Kane könnte seinen alten Partner Mark William Calaway alias “The Undertaker” mit ins Boot holen, der eine ähnlich beeindruckende Statur wie Jacobs hat. Tatsächlich riefen die beiden Wrestler, die in der WWE einst als „Brothers of Destruction“ bekannt waren, gemeinsam die Wähler dazu auf, bei der Wahl für Donald Trump zu stimmen.

„Alles klar, Leute. Am 5. November – ElectionMania. Die Wahl liegt bei euch. Ihr könnt euch für Präsident Trump, Kane und The Undertaker entscheiden oder für Kamala Harris, Dave Bautista und Tim Walz. Wählt weise – die Nation hängt davon ab“, sagte “The Undertaker” in einem TikTok-Video, in dem sowohl Trump als auch Jacobs an seiner Seite standen. Die Lager könnten damit also klarer nicht positioniert sein…