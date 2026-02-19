Xavier Naidoo, Epstein und die “Kinderfresser”: Abgedrifteter Held im Rabbit Hole

So achtbar Courage und Widerständigkeit gegen die “Pandemie”, Transformationspolitik, informelle globale Machtakkumulationen und dekadente Eliten auch waren und sind – sie verfehlen ihre Wirkung, wenn sie sich in paranoiden Verirrungen verlieren. Leider trifft dies auch auf manche Prominente zu, die aus einer ursprünglich löblichen Opposition und Fundamentalskepsis heraus in krude Wahnwelten abgedriftet und aus der Kurve getragen wurden: Kaum hat der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo erfolgreich seine Rückkehr auf die Bühne vollzogen und ausverkaufte Konzerte gespielt, da fällt er auch schon wieder mit bizarren öffentlichen Einlassungen auf. Diesmal sind die Epstein-Files der Anlass dafür, die bei ihm erneut die Sicherungen durchbrennen lassen.

Damit ist er freilich nicht alleine. So berechtigt das Entsetzen über die kriminellen und pädophilen Abgründe des 2019 im Gefängnis ums Leben gekommenen Investment-Bankers und seiner verkommenen Entourage auch ist: Die auf Mutmaßungen, Vorverurteilungen und wilden Spekulationen basierende Hysterie, die seit Veröffentlichungen von 3,5 Millionen Datensätzen im Januar, die jeden zum Mitverschwörer erklärt, der irgendwann einmal irgendwo mit Epstein im selben Gebäude war, ihn nur oberflächlich kannte oder in den Dokumenten auch nur am Rande erwähnt wird, gleicht einer “moral panic” finsterster Provenienz.

Unschuldige und Dämonen

Bereits letzte Woche hatte Naidoo in einem inzwischen gelöschten Video wieder auf eines seiner Lieblingsthemen Bezug genommen, nämlich “die Kinder“. Seine manichäische, naiv-religiöse Obsession, die die Welt in Unschuldige und Dämonen scheidet, hatte auch bei dieser Einlassung wieder für den üblichen Pathos gesorgt: „Wir alle müssen uns bei den Kindern entschuldigen. Und wir müssen alles daransetzen, die Kinder, die noch in den Klauen dieser Monster sind, zu befreien. Und das ist alles“, verkündete er mit bebender Stimme – ohne näher darauf einzugehen, was er meinte. Im Lichte früherer Veröffentlichungen des Sängers ist jedoch davon auszugehen, dass es wieder einmal um die Kinder geht, von denen er felsenfest überzeugt ist, dass sie von einer satanistisch-kannibalistischen Geheimsekte in unterirdischen Bunkern gefangen gehalten werden, wo ihnen von teuflischen Politikern, Milliardären und anderen internationalen Führungspersonen unter anderem angeblich Blut abgezapft wird, aus dem dann die Droge Adrenochrom gewonnen wird. Naidoo vertritt diese paranoiden Thesen seit Jahren; die Enthüllungen über Epstein befeuerten ihn offensichtlich erneut.

Am vorgestrigen Dienstag tauchte der Sänger dann bei einer Demonstration vor dem Berliner Kanzleramt auf, wo er wissen ließ, dass Missbrauchstäter „Kinderfresser“, „Dämonen“ und “keine Menschen” seien. Denn das Wichtigste sei ihnen, „dass wir alle Kannibalen werden, damit wir alle in die Hölle runterfahren“. Außerdem brauche sich niemand zu wundern, „wenn morgen eine Flut käme oder Feuer vom Himmel regnen würde“. Naidoo bestand auch darauf, mit Bundeskanzler Friedrich Merz über die Epstein-Files zu sprechen: „Das ist also sehr wichtig für Deutschland und für unsere Seelen, dass wir hier Antworten bekommen und zwar von den höchsten Stellen, die wir hier zur Verfügung haben“, erklärte er einem irritiert danebenstehenden Streifenpolizisten, und ergänzte: „Ich weiß nicht, wie viele Männer in Deutschland mit der Kinderfresser-Thematik okay sind, ich bin es nicht. In einer normalen Gesellschaft müssen Männer so was verhindern.“ Er selbst würde “lieber selber sterben, als weiter mit Kinderfressern zu leben“.

Elsässer im Schlepptau

Durchgeknallt und Durchgeknallt gesellt sich bekanntlich gern – und so war es wenig verwunderlich, dass Naidoo unter anderem das „Compact“-Magazin von Jürgen Elsässer Im Schlepptau hatte, das seinen Auftritt bewarb und befeuerte; der Querfront-Verleger, der in seinem publizistischen Leben schon ziemlich jedem politischen Lager seine Referenz erwiesen hatte, ist quasi das journalistische Pendant zu dem, was Naidoo als Künstler verkörpert: Durchaus begabt in seinem Metier, mit ehrenwerten Ansätzen hinsichtlich Freiheitsliebe und oppositionellem Kampfesmut – doch leider anfällig für krude Irrungen und Wirkungen, die inzwischen leider auch bei ihm ein Ausmaß erreicht haben, das an seiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln lässt: Am Montag hatte Elsässer auf X verkündet: „Pahlavi ist Team Epstein, also Satan. Ich bin Team Khamenei. Der hat wenigstens einen Gott, auch wenn’s nicht meiner ist. Aber die Schiiten respektieren Jesus, was man vom Team Epstein/Satan nicht sagen kann“.

Hier kann man dann schon nicht mehr von vergaloppieren reden, das ist schon ein intellektueller Genickbruch. Erneut zeigt sich hier, dass Epstein dient als Katalysator für die hanebüchensten Schwurbeleien dient, die an den frühneuzeitlichen Hexenwahn oder den antisemitischen Wahnsinn der „Protokolle der Weisen von Zion“ erinnern. Buchstäblich alles wird hier zu einem unappetitlichen, toxischen Verschwörungscocktail zusammengemixt, in dem alles irgendwie mit allen zusammenhängt und jeder involviert ist. Es ist unmöglich, gegen diese Dimension von Wahnvorstellungen noch rational gegenzuhalten. Doch wer jahrelang zu tief in den Kaninchenbau abgestiegen ist und als Folge einer prinzipiellen Wissenschaftsleugnung und Konsensinfragestellung, die längst Selbstzweck geworden sind (“was eine Mehrheit glaubt, muss zwingend Lüge sein”), der kann nicht mehr erreicht werden – uns ist noch hoffnungsloser gehirngewaschen als selbst die hartnäckigsten “Tagesschau”-Sedierten.

Wenn alles Verschwörung ist

Das Grundproblem dabei: Viele dieser scheinbar aus ihrer Lügentrance Erwachten erliegen dem Trugschluss, dass jemand, der mit seiner Kritik an Missständen einmal Recht hatte, automatisch immer richtig liege und über Insiderwissen verfüge – und je drastischer die Elitenkritik ausfalle, desto zutreffender sei sie auch. Hier mischt sich die berechtigte gebotene Skepsis gegenüber einer – tatsächlich und fraglos völlig abgehobenen und weithin skrupellosen – Kaste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur mit immer absurder ausufernden Behauptungen, auf die der Begriff „Verschwörungstheorie“ dann wirklich berechtigt und teilweise sogar noch untertrieben scheint. So auch hier: Naidoo lag mit seiner scharfen Kritik am Corona-Regime richtig und es ist ihm nach wie vor hoch anzurechnen, dass er sich dem System entgegenstellte, das ihn groß machte, und sich nicht, wie die überwältigende Mehrheit der „Kulturschaffenden“, eilfertig dem Staat unterwarf – auch wenn ihn dies Reputation, Öffentlichkeit und Geld kostete.

Leider lässt sich diese Dissidentenrolle nicht von seiner fortbestehenden, fast schon psychisch auffälligen Neigung zu absurden und weltfremden Theorien und Thesen trennen. Die sottisenhafte Pointe “die meisten Verschwörungstheorien erwiesen sich als wahr” verfängt hier nicht – weil Phantastereien an die Stelle von Indizien oder Beweisen treten. Bei aller Sympathie für den Musiker Naidoo und bei allem Respekt für seinen Corona-Widerstand: Was er hier von sich gibt, rückt die berechtigte Kritik an Fehlentwicklungen der westlichen Agendapolitik ähnlich ins Zwielicht, wie dies Attila Hildmanns abgedrehte Ausraster im Fall des Corona-Widerstands taten, und diskreditiert die seriöse Opposition gegen globalistische Machtkonzentrationen. Seine Statements sind Wasser auf die Mühlen von Staats- und Verfassungsschutz sowie linke Medien, für die alle Andersdenkenen ohnehin nur Schwurbler und Extremisten sind. Daher: Schweig besser und sing stattdessen, Xavier!