„You gotta be Inuit to win it“: Trump obsiegt im Grönland-Poker

Nach fast zwei Jahren teils skurriler Drohungen und diplomatischer Verwerfungen ist nun offenbar endlich eine Einigung zwischen den USA und Dänemark über den zukünftigen Status von Grönland zustande gekommen. Laut US-Präsident Donald Trump wird die „dauerhafte Kontrolle“ über die Sicherheit der Insel fortan den USA übertragen. Zudem werde es „Gegnern“ der USA verboten, irgendeine Form von militärischer Präsenz auf Grönland zu errichten. Die USA dürften fortan tun, was immer nötig sei, um die Insel zu verteidigen, ohne dass ihnen dafür Kosten entstünden, so Trump.

Die Regierungen von Dänemark und Grönland äußerten sich über das Abkommen zurückhaltender: Die dänische Ministerpräsident Mette Frederiksen erklärte diplomatisch, sie freue sich, „dass es Aussicht auf ein gutes Abkommen für Grönland, das Königreich Dänemark und die USA“ gebe. Es handle sich um eine Vereinbarung, die „unsere gemeinsame Sicherheit in der Arktis und im Nordatlantik stärkt und deshalb auch gut für die NATO und Europa ist“. Außerdem erkenne der Deal die Souveränität und territoriale Integrität des dänischen Königreichs und das Recht des grönländischen Volks auf Selbstbestimmung an. Auch der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen schrieb, das Abkommen erkenne „Grönlands Interessen und unseren Platz in der internationalen Zusammenarbeit an“.

Hickhack nun zu gütlichem Ende gekommen

Konkrete Details sind zwar noch nicht bekannt; da aber alle Seiten bestätigen, dass ein Abkommen erreicht wurde, endet diese diplomatische Achterbahnfahrt aber mit einem Erfolg Trumps, der es geschafft hat, den USA offenbar umfangreiche Kontrollrechte über Grönland zu verschaffen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hatte er immer wieder betont, die Insel dürfe nicht unter den Einfluss geopolitischer Rivalen der USA, wie Russland oder China geraten. Im Rahmen der Auseinandersetzungen mit Dänemark, der grönländischen Regierung und der EU hatte Trump mehrfach die Absicht geäußert, die Insel entweder zu kaufen oder sich notfalls mit Gewalt die Kontrolle darüber zu verschaffen.

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Dieses Hickhack ist nun zu einem gütlichen Ende gekommen, mit dem zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet hatte. Trotz allem europäischem Gezeter, hat Trump damit den Einflussbereich der USA vergrößert und seinem Land Befugnisse verschafft, an die noch vor zwei Jahren niemand gedacht hätte. Hier zeigt sich wieder einmal der maximale Kontrast zu den Regierungen Europas, die die Sicherheit ihrer Länder nicht erhöhen, sondern durch Massenmigration und wirtschaftliche Selbstzerstörung derart untergraben, dass Europa in jeder Hinsicht wehrlos dasteht und weltpolitisch keine nennenswerte Rolle mehr spielt.