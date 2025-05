You Want it Darker: Warum Israel gar keine andere Wahl hat, als die Hamas zu vernichten

Als am 6. Oktober 1973 Syrien und Ägypten gemeinsam Israel angriffen, versagte die deutsche Regierung. An Jom Kippur, ausgerechnet an dem jüdischen Feiertag, der für Versöhnung steht, griffen Araber den jüdischen Staat an, um ihn und seine Bürger zu vernichten. Der damalige Bundeskanzler war Willy Brandt. 1970 hatte er noch in Warschau gekniet – um drei Jahre später vor arabischer Erpressung einzuknicken. Denn als Israel im Jom-Kippur-Krieg ums Überleben kämpfte, verweigerte Brandts Regierung die Überflugrechte für US-Militärtransporte nach Tel Aviv – aus Angst, arabisches Öl zu verlieren. Keine 30 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz mutierte bereits damals das „Nie wieder“ zur zynischen Realpolitik auf Kosten jüdischen Lebens. Während israelische Soldaten starben, schwieg der Friedensnobelpreisträger Brandt – feige, berechnend, beschämend. Immerhin war es da nur folgerichtig, dass Jahrzehnte später ein Terrorist, Jassir Arafat, den gleichen Nobelpreis bekam. Damit befand sich der gebürtige Lübecker Brandt, der eigentlich auf den Namen Herbert Ernst Karl Frahm hörte, in bester Gesellschaft mit den Feinden Israels.

Vom Prinzip her hat sich heute, weitere 42 Jahre später, nicht viel verändert. Auch wenn westliche Medien in einer nur mit Judenhass erklärbaren Akribie eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben, ist es so, wie es bleibt: Israel wird auch 2025 angegriffen – ob vom Jemen aus, aus Gaza oder in Washington, wo zwei seiner Botschaftsmitarbeiter ermordet wurden. Besonders perfide ist die psychologische Kriegsführung der Hamas, über die in Deutschland so gut wie gar nicht berichtet wird. In den letzten Tagen erhielten etliche israelische Bürger Anrufe mit vorab aufgenommenen Stimmen von Geiseln, die im Oktober 2023 von der Hamas entführt wurden. So soll Druck auf die Bevölkerung ausgeübt werden. Übrigens alles im Namen Allahs und seiner der Religion des “Friedens”.

Güldener Gratismut

Aber das alles ist der CDU-SPD-Koalition nicht wichtig. Ebenso wie einst Willy Brandt versagt auch die heutige Bundesregierung unter ihrem Kanzler Friedrich Merz: „Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht – ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel“, so der Unionspolitiker im Morgenmagazin. Wahrscheinlich sagte er diesmal sogar ausnahmsweise mal die Wahrheit; gut möglich, dass die moralische Flachzange aus dem Sauerland das tatsächlich nicht versteht geschweige denn nachvollziehen kann. Weiterhin fügt Merz hinzu, er sehe eine Grenze überschritten und einen Bruch des humanitären Völkerrechts. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, lasse sich “nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen“. Ob das Konrad Adenauer auch so gesehen hätte? Kaum vorstellbar.

Ins gleiche – in Anbetracht der Greuel, durch die Israel dieser Kampf aufgezwungen wurde, reichlich ekelhaft anmutende – Horn bläst sie Sozialdemokratin Isabel Cademartori, Abgeordnete des Deutschen Bundestags: Sie betont auf X/Twitter im güldenem Gratismut: „Waffenexporte nach Israel müssen ausgesetzt werden, denn Deutschland darf sich nicht an Kriegsverbrechen der israelischen Regierung beteiligen.“ Eine Forderung, die sich mal eben bequem aus dem Plenum ins gesponserte iPhone tippen lässt. Danach geht’s ins Café Einstein auf eine biodynamische Latte Macchiato mit laktosefreier Schafsmilch, bis die nächste “Demo gegen Rechts” ruft.

Wadepuhl und der deutsche Sündenpfuhl

Was all diese seelenlosen Schreibtischtäter nicht verstehen: Israel ist nicht Deutschland – umgeben von wohlgesinnten Staaten wie Österreich, Italien oder Polen. Israels Anrainerstaaten sind unter anderem Syrien mit einer neuen, radikal judenfeindlichen Regierung, der Libanon und der Terrorpfuhl Gaza – und überall dort lauern vom Iran finanzierte Proxy-Schlächter, die dem Judenstaat das Licht ausblasen wollen. Und trotzdem lässt Deutschland mit seiner ach-so-großen, von jedem Yad-Vashem-Pilger beschworenen “historischen Verantwortung” Israel im Stich. Der neue deutsche Außenminister Wadepuhl agiert schon ganz im Ungeist Brandts: Laut Deutschlands neuem Chefdiplomaten habe Israel zwar selbstverständlich das Recht – wie gnädig! –, gegen die islamistische Hamas vorzugehen, die noch immer israelische Geiseln festhalte; aber es müsse „auch eine Verhältnismäßigkeit geben“. Und dies sei „überschritten in der Dauer, in der Härte, in der Konsequenz, wie die israelische Armee dort vorgeht“. Wie kann sich Israel nur anmaßen, seine Bedrohungslage vor Ort selbst zu beurteilen!Was verhältnismäßig ist und was nicht, bestimmt immer noch die deutsche Regierung!

Doch der personifizierte Sündenpfuhl Wadepuhl täuscht sich: Israel wird weitermachen – weil Israel weitermachen muss. Solange die Geiseln nicht frei sind, geht der Krieg weiter. Solange durch sogenannte Hilfsgüter Waffen und Sprengstoff geschmuggelt werden, geht der Krieg weiter. Solange die Bevölkerung von Gaza hinter der Hamas steht, geht der Krieg weiter. Solange die Schlächter vom 7. Oktober 2023 nicht kapitulieren, geht der Krieg weiter. Israel hat keine Wahl. Deutschland hätte sie: Es könnte dem jüdischen Staat beistehen. Doch wieder einmal versagt dieses Land kläglich.

Sie verstehen nur eine Sprache

Im Jom-Kippur-Krieg, der übrigens nach 19 Tagen beendet wurde, entschied sich Leonard Cohen, damals schon Weltstar, Teil der IDF zu werden, um sie moralisch zu unterstützen. Als er von der Attacke auf Israel am höchsten jüdischen Feiertag hörte, war er tief erschüttert. In einem Interview sagte er, er habe spontan entschieden: „I will go and fight with the Israelis. I don’t care if my motivations are unclear. I want to go.“ Ich stelle mir vor, dass dies einer bewegendsten Momente der damaligen Zeit war.

Das letzte Album des Kanadiers – wie auch der Titelsong – hieß übrigens „You Want It Darker“. Es sind prophetische Worte, bezogen auf den Nahostkonflikt: Ich bin mir sicher, dass die Judenhasser von Gaza bis Neukölln nur diese eine Sprache verstehen – die der militärischen Gegenwehr. Dieser Hass kann nur mit Gewalt beendet werden – so lange, bis die Hasser eliminiert sind oder bis sie endlich aufhören. Gegenschlag auf Gegenschlag, bis sie nicht mehr können. Doch mit diesem verweichlichten „Wertewesten“ ist das, so vermute ich, nicht zu machen. Cohen sang: „A million candles burning. For the help that never came. You want it darker“. Den 7. Oktober 2023 erlebte er nicht mehr. Aber er hätte die Reaktionen darauf verstanden. Vielleicht hätte er sogar, wie 1973, wieder gesagt: „I want to go.“ Denn heute wie damals steht Israel letztlich allein. Der jüdische Staat kämpft – wie seit den ersten Stunden seiner Gründung – ums Überleben. Und die deutsche Regierung kniet nicht; sie knickt ein.