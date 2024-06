Zaghafte Schritte hin zu Asylverfahren in Drittstaaten – und die SPD schreit Zeter und Mordio

Dass die SPD (zusammen mit den Grünen) die Partei der unbegrenzten Massenmigration, der Destabilisierung und der Aushöhlung geltenden Asylrechts ist, bewies sie gestern wieder einmal mit ihrer Kritik am Drittstaaten-Kompromiss der Ministerpräsidentenkonferenz von Donnerstag. Dabei handelt es sich bei diesem nur um eine nicht einmal ansatzweise ausreichende Scheinreform und allenfalls um einen tendenziellen Schritt in die richtige Richtung. Doch selbst diese Rückkehr zu rechtsstaatlichen und inneneuropäischen Selbstverständlichkeiten ist für die Sozen schon zu viel. Dabei wurde die Absprache ironischerweise vom SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz mitgetragen, wenn auch widerstrebend: Der musste sich auf Druck der unionsgeführten Bundesländer zu der Zusage hinreißen lassen, künftig eine “Prüfung von Asylverfahren in Drittstaaten” zu versprechen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit – doch für Scholz, der im vergangenen Oktober noch “Abschiebeoffensiven” (vulgo “Deportationen“) versprochen hatte, denen natürlich keine Taten folgten, ist auch dieser Kompromiss wohl noch ein Unding. Und selbst diese bloße augenwischerische Makulatur geht seiner eigenen Partei schon zu weit.

Ergebnisse des “Kompromisses” sollen bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember vorgelegt werden. Also hat man mit einer Nichtigkeit und Handlungssimulation wieder ein halbes Jahr Zeit gewonnen – in dem sich natürlich rein gar nichts ändern wird. Scholz hatte bei einer Pressekonferenz zudem bereits seine Skepsis gegenüber dem Nutzen der Absprachen zum Ausdruck gebracht. In seiner Partei wettert man bereits hemmungslos gegen den Kompromiss: “Das Erwartungsmanagement der Ministerpräsidentenkonferenz ist erneut mangelhaft und die Aussagen gerade zu Asylverfahren in Drittstaaten erneut Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen“, sagte Aziz Bozkurt, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD, dem “Tagesspiegel“. Es sei längst klar, dass die Drittstaaten-Modelle rechtlich “mehr als schwierig” seien und auch “praktisch nahe des Unmöglichen“. Erneut werde “wissenschaftliche Expertise” ignoriert.

Die üblichen Einwände der Reformverhinderungslobby

Es sind die typischen Sprüche, mit denen jede überfällige Reform und jeder ansatzweise Tripelschritt in Richtung Politikwechsel sogleich kaputt geredet und diskreditiert wird. Der Grund dafür ist klar, es soll sich gar nichts ändern, die Massenmigration soll immer weitergehen und jeder soll erst einmal in Deutschland Aufnahme finden, während hier jahrelang über sein Asylantrag entschieden wird, auch wenn diese absehbar unbegründet ist – wie die übergroße Mehrzahl aller Anträge. Doch nach dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht winkt dann, wenn das Verfahren lange genug geschleppt wird (und dafür die Ampel mit dem Recht auf einen Verteidiger zur Abschiebeverhinderung ja schon gesorgt), der deutsche Pass.

Beim SPD-Parteivorstand sind Drittstaatenregelungen wie das britische Ruanda-Modell oder ähnliche Pläne Italiens mit Albanien natürlich ebenfalls verpönt. “Sie lösen keine Fluchtursachen“, behauptet Serpil Midyatli, stellvertretende Bundeschefin der SPD und Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, sondern schafften “neue Probleme”. Asylzentren im Ausland seien “teuer, ineffizient und in der Umsetzung kompliziert.” So etwas wird, wie üblich, einfach behauptet, obwohl die Praxis natürlich das genaue Gegenteil bestätigt. Das Ruanda-Modell in Großbritannien zeigt bereits Wirkung, und was immer den Pull-Faktor und Anreiz, sich nach Deutschland aufzumachen, minimiert, hat direkte Auswirkungen auf den Migrationsdruck. Was dies in der SPD niemand sehen will oder offen sagt, liegt ganz einfach daran, dass beide Teile dieser Partei zur Migrations- und Asylindustrie oder deren Unterstützerlobby gehören.