Zahnbehandlungen für alle Welt, bezahlt vom Zahlmeister für alle Welt

Die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens und seiner Finanzierung ist schnell erklärt: Wenn man nicht mehr weiterweiß, gründet man nicht mal mehr einen Arbeitskreis, – sondern streicht einfach Leistungen die Leistungen bei gleichzeitiger Anhebung der Beiträge und Zusatzkosten. Und weil man ja gleichzeitig noch Gott und die halbe Welt mit ärztlicher Rundumversorgung versorgen will, bleibt am Ende nur eins: Der Zahnarztbesuch des Beitragszahlers wird zum Luxusgut. Die Rechnung ist simpel: Die gesetzlichen Krankenkassen vermelden ein Defizit von 6,6 Milliarden Euro. Da hat der CDU-Wirtschaftsrat eine zündende Idee: Man könne doch die zahnärztlichen Leistungen gleich komplett aus dem Katalog streichen. Das spart 18 Milliarden. Perfekt! Nach dem Motto: Wenn der Bürger seine Zähne gemacht haben will, soll er sie gefälligst selbst bezahlen. Schließlich ist er doch Leistungsträger.

Parallel läuft ein zweites Programm: Asylbewerber verursachen allein für Zahnbehandlungen fast 700 Millionen Euro Kosten. Das sind inzwischen mehr als zehn Prozent aller Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und wer aufmerksam zuhört, erfährt: Ärzte behandeln diese Gruppe sogar lieber als normale Kassenpatienten – denn bei Asylbewerbern wird in den ersten 18 Monaten alles voll übernommen, wie eine Privatliquidation. Erst danach (in manchen Fällen sogar erst nach 36 Monaten) zahlt die gesetzliche Krankenkasse – was dann voll zu Lasten der Beitragszahler geht. während bei Kassenpatienten das Budget gedeckelt ist. Das nennt man Anreizsystem.

Solider Sozialexport

Bezahlt wird das Ganze aus Steuern – und aus steigenden Beiträgen. Doch damit nicht genug: Auch die Ukrainer lassen sich massenhaft die Zähne sanieren. In der Ukraine müsste man das privat zahlen, hier übernimmt es der deutsche Beitragszahler. Das klingt nach einem soliden Sozialexport: Wir importieren Menschen und exportieren Zahngold!

Wer jetzt denkt, dass der deutsche Michel gegen diesen völligen Irrsinn aufsteht, täuscht sich: Er liegt im Wachkoma und zahlt weiter brav seine Beiträge. Er nickt jede Erhöhung ab, wählt die Parteien, die für noch mehr Einschränkungen aus Solidarität werben – und ärgert sich nur leise, warum er beim Zahnarzt plötzlich mehrere hundert Euro selbst aufbringen muss. Und während er sich fragt, ob das noch gerecht ist, organisiert die Politik lieber schon die nächste Demo gegen Rechts. Das ist die neue Logik. Die Krankenkassen sind klamm, also wird beim Bürger gespart. Pflegegrad 1? Streichen! Zahnbehandlungen für Beitragszahler? Streichen! Kieferorthopädie für Kinder? Unnötiger Luxus! Fahrtkosten zur Behandlung? Überflüssig! Dafür bleibt genügend Geld, um die Gesundheitsversorgung für Zuwanderer lückenlos sicherzustellen und gleichzeitig Milliarden in internationale Klimaabenteuer zu überweisen.

Das neue Normal

Und nun ein kleiner Realitätscheck: 18,2 Milliarden Euro kostet die zahnärztliche Versorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Der Wirtschaftsrat sieht darin “Einsparpotenzial”. 690 Millionen Euro fließen in Zahnarztbesuche von Asylbewerbern. Die Regierung denkt ernsthaft darüber nach, die Löcher mit Krediten zu stopfen. Was bleibt da für den Beitragszahler übrig? Die alleinige Rolle des Zahlmeisters. Es ist wie in allen Bereichen dieses maroden Staates: Immer mehr Steuern – doch immer weniger kommt bei denen, die sie aufbringen, an. So auch hier Die Beiträge steigen, die Leistungen sinken. Das ist die Absurdität, die als neues Normal hingenommen wird. Ein mathematisches Wunder, das nur im deutschen Sozialstaat funktioniert.

Die Politik verkauft es uns als „Solidarität“, doch in Wahrheit ist es ein Umverteilungsprogramm von den Leistungsträgern zu den Leistungslosen. Von denen, die einzahlen, zu denen, die nie eingezahlt haben. Liebe Wähler der Altparteien: Gewöhnt euch daran! Ihr zahlt künftig nicht nur mehr – ihr bekommt dafür auch weniger! Eure Zahnarztrechnung bezahlt ihr selbst, eure Pflegeleistungen werden zusammengestrichen – und eure Kassenbeiträge steigen weiter. Aber tröstet euch: Ihr rettet damit die Welt, finanziert fremde Staaten und sorgt dafür, dass jeder bestens versorgt wird. Nur nicht ihr selbst. Das ist das neue deutsche Gesundheitsmodell: Selbstbetrug statt Solidarprinzip Am Ende bleibt nur das bittere Paradoxon: Wer arbeitet, zahlt, wer zahlt, bekommt nichts. Und wer gar nichts einzahlt, wird versorgt wie im Schlaraffenland. Doch keine Sorge, liebe Wähler. Man gewöhnt sich an alles. Ihr habt es so gewollt und so entschieden. Geliefert wie bestellt.