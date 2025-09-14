ZDF-Hetzer Theveßen kann in den USA schon mal die Koffer packen: Richard Grenell fordert Ausweisung

Das Aus für den Lügner und ZDF-Hetzer Elmar Theweßen in Washington dürfte so gut sicher sein; der Pseudojournalist und derzeitige US-Korrespondent, der seit Jahren für die “Zweiten Demagogischen Fakenews” (ZDF) aus Washington D.C. Hass und Hetze gegen sein Gastland, dessen Regierung, den Präsidenten und andere Politiker sowie angesehene Personen verbreitet, hat vermutlich die längste Zeit US-amerikanischen Boden unter den Füßen gehabt. Denn Richard Grenell, ehemaliger US-Botschafter in Deutschland und enger Vertrauter Donald Trumps, hat sich dieser tendenziösen Propagandaschleuder jetzt persönlich angenommen, nachdem zahlreiche Hinweise in der US-Botschaft, dem State Department und beim FBI über Theweßens mediales Treiben eingegangen sind.

Nicht nur, dass dieser entmenschlichte Zweibeiner seit der Ermordung Charlie Kirks den unbedarften deutschen Michel in perfidem Zusammenspiel mit der nicht minder unterirdischen Dunja Hayali durch Halbwahrheiten und glatte Lügen über das Mordopfer aufwiegelt und desinformiert, nein: Theveßen besaß auch noch die Dreistigkeit und Dummheit, den jüdischen stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller vor laufender Kamera in der Nähe der Nazi-Ideologie zu verorten. Wie hasszerfressen und verblendet kann ein Menschenhirn sein, auf diese Weise um seinen eigenen Rauswurf und eine lebenslange Einreisesperre regelrecht zu betteln? Vermutlich legte Theveßen es aber genau darauf an, damit er wieder neue Munition für seine Wahnvorstellungen vom faschistischen, bösen, rechten Trump-Amerika erhält und sich als dessen Opfer inszenieren kann.

“Hier ist kein Platz für solche Aufwiegler!”

Wörtlich sagte Grenell zum Fall Theveßen: „Dieser radikale linke Deutsche fordert immer wieder Gewalt gegen Menschen, mit denen er politisch nicht übereinstimmt. Er gibt sich in Washington, DC als Journalist aus. Sein Visum sollte widerrufen werden. Für solche Aufwiegler ist in Amerika kein Platz.“ Damit dürfte eigentlich klar sein, dass die Tage dieses “Journalisten” in den USA besiegelt sind. Der Rest ist Formsache. Vielleicht wird Theveßen ja zum Leiter des ZDF-Auslandsbüros auf Anuta ernannt, der kleinsten, aber dichtbesiedeltsten Insel im Pazifik? Von dort kann er dann weiter solche Lügenmärchen spinnen, wie man sie von ihm schon aus D.C. kennt – zum Beispiel über den rasanten Anstieg des Meeresspiegels…

Das ZDF muss unterdessen bibbern, dass Theweßens Entgleisungen am Ende nicht dazu führen, dass dem Hetzsender das Büro in den USA gänzlich geschlossen wird und es im weiteren Verlauf nicht auch noch zu diplomatischen Dissonanzen zwischen Buntschland und den USA kommt. Denn es ist hier sehr wohl bekannt, dass das ZDF zwangsfinanziert ist und damit als Staatsfunk agiert…

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.