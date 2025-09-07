Zehn Jahre unkontrollierte Grenzöffnung

Um diese Zeit vor zehn Jahren traute ich meinen Augen nicht, als ich auf meine Facebook-Seite schaute. Da stand: „Ist das schon Demenz, oder warst du schon immer so ein Arschloch. Ich lösche dich jedenfalls jetzt.“ Wumm, das saß. Ein verbaler Faustschlag. Dieser Facebook-Eintrag vom 18. September 2015 war abgefeuert worden vom Inhaber einer Künstler-Kneipe am Moselufer und Kulturpreisträger der Stadt Koblenz. Er begründete sein verbales Faulspiel wie folgt: Er hätte gedacht, ich sei einer von den Guten. Menschen in Not zu helfen, die vor Terror, Krieg, Willkür fliehen, sei doch christliche Nächstenliebe.

Anlass der Anfeindung war, dass ich in der damals aufbrandenden Flüchtlingsdebatte einen Link der evangelischen und katholischen Nachrichtenagenturen geteilt hatte, wonach ein 25 Jahre alter Asylant aus Eritrea und dessen hochschwangere Ehefrau von etwa zehn muslimischen Asylbewerbern aus Marokko krankenhausreif geschlagen geworden waren. Auslöser war ein Holzkreuz gewesen, das der Eritreer um den Hals trug. Dieser Vorfall hatte bei mir Betroffenheit ausgelöst, deshalb hatte ich diese Meldung als Denkanstoß geteilt. Die Folge war dann diese Reaktion der “Guten”. Wie kann jemand das Zusammenschlagen eines Christenpaares durch Moslems wegen eines Kreuzes ignorieren? Gehört es nicht auch zur „christlichen Nächstenliebe“, etwas gegen Gewalt zu unternehmen – wenn auch nicht konkret, weil das meist gar nicht geht, aber ideell? Solidarisch sein mit denen, die unterdrückt werden?

Blick auf die Anfänge

Fortan begann ich in Sachen Migration etwas genauer hinzuschauen und zu recherchieren. Das Resultat habe ich in meinem Buch „Deutschland, es brennt“ zusammengefasst. Es schildert die Anfänge all dessen, was wir heute in Deutschland erleben. Messer waren übrigens damals schon in einigen Herkunftsländern ein beliebtes Mittel, Konflikte zu “lösen”. Als das Buch fertig war, fand ich jedoch keinen Verleger. Ein Verlag befand es zwar für gut; es müsse aber vor einer Veröffentlichung „geglättet“ werden, schließlich befeuere es allzu sehr die Vorurteile eines gewissen Herrn Sarrazin. Für mich keine Option. Ich griff daher zum Selbstverlag.

Für diejenigen, die mich nicht kennen: Ich habe zwei Kinder aus einer Blechhütte am Mae Nam Khwae Yai (dem berühmten Fluss Kwai) in Thailand adoptiert und ihnen in Deutschland Schule und Ausbildung ermöglicht (Migration). Danach kehrten beide wieder in ihr Geburtsland zurück (Remigration). Einer meiner Söhne holte

als Säbelfechter zwei Weltmeister- und zwei Olympia-Medaillen für Deutschland. Heute betreiben die beiden eine Fechtakademie in einer Eliteschule in Bangkok. Einer ist gerade bei den Para-Weltmeisterschaften in Korea als Obmann tätig.