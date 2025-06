Zehn Jahre „Willkommenskultur“: Marcel Fratzscher glaubt weiter an den Segen der Massenzuwanderung

Langsam nähert sich das „Jubiläum“ der Grenzöffnung von 2015. Für jeden ist klar ersichtlich, dass sich das Merkelsche Mantra „Wir schaffen das!“ eben nicht erfüllt hat. Doch will niemand aus der herrschenden Klasse Fehler eingestehen. Um den guten Schein zu wahren, positionieren sich bereits die üblichen Verdächtigen, die der Regierung noch in jeder Schieflage ein gutes Zeugnis ausstellen. Einer von ihnen ist Marcel Fratzscher, Ökonomieprofessor und Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er verkündet nun stolz in der “Zeit” die Resultate einer neuen Studie, demzufolge Migration sich langfristig positiv für Deutschland auswirke. Er gibt zwar zu, dass Flüchtlinge aktuell mehr Kosten verursachen, als sie dem Staat einbringen; doch dies werde sich, so Fratzscher, bald ändern. Auch der geringere Bildungsstand und die höhere Arbeitslosenrate, die er ebenfalls eingesteht, können ihn nicht von seinem Optimismus abbringen.

Doch Fratzscher lag schon oft genug daneben und ist keinesfalls ein neutraler Wissenschaftler, dem es nur um die Wahrheitssuche geht. Sein Institut finanziert sich aus staatlichen Fördertöpfen und er selbst gehörte zum Beraterkreis um Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. In einem Artikel der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” wurde Fratzscher schon „Claquer der Sozialdemokraten“ genannt und darüber spekuliert, ob er sich mit seinen staatstreuen Expertisen für höhere Weihen – zum Beispiel bei der Weltbank oder beim Internationalen Währungsfonds – empfehlen wolle.

Spekulieren, raten, erfinden

In seinem aktuellen “Zeit” Beitrag verweist Fratzscher nicht nur auf besagte neue Studie, sondern er erwähnt auch eine Prognose, die er im Jahr 2015 selbst verfasste: Schon damals meinte er, dass die Einwanderung der Flüchtlinge die deutsche Wirtschaft beflügeln würde. Wie genau kam der Professor zu seinem Optimismus? Ganz einfach: Er hatte schlicht Annahmen über die Zahl der berufstätigen Flüchtlinge oder die Zahl der Studienanfänger zugrunde gelegt. Nun kann man Annahmen beliebiger Art treffen, wie man gerade will. Beispielsweise kann man annehmen, dass eine Mannschaft von Großmüttern den US-Superbowl für sich entscheidet. Wie sinnvoll diese Annahme ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Derartige Spekulationen sind aber eben genau das und nichts anderes: Spekulationen. Wohlwollend könnte man auch von „raten“ sprechen, etwas weniger freundlich von „erfinden“. Ehrlicher wäre es allemal, nicht einfach eine zehn Jahre alte Studie aus dem Archiv hervorzukramen, sondern stattdessen – mit dem nötigen zeitlichen Abstand – gründlich zu überprüfen, ob sich die damaligen Annahmen denn auch als wahr erwiesen haben.

Alles andere als positive Studienbilanzen

Tatsächlich hätte man schon 2016 schon stutzig werden können: Damals kam eine Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung zu dem Ergebnis, dass Deutschland durch die Flüchtlinge mit Einnahmen in Höhe von 20 Milliarden Euro rechnen könne. Allerdings nur unter der Annahme, dass deren Integration in den Arbeitsmarkt auch gelinge.

Für den Fall, dass diese scheitern sollte, lieferte die Studie das gegenteilige Resultat gleich mit: Schlimmstenfalls drohe ein Deutschland ein Verlust in Höhe von 400 Milliarden. Ganz ohne Vorkenntnisse über die Entwicklung auf dem Arbeitsmark hätte damals schon klar sein müssen, dass dieses Studienergebnis alles andere als positiv ist. Landet der endgültige Wert rein zufällig zwischen beiden Extremen, würde die Bilanz also mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent negativ ausfallen. Entweder gibt es ein kleines Plus – oder aber ein dickes Minus.

Die Herkunft spielt eben doch eine Rolle

Auch erweckte die Studie den Eindruck, als ob eine hohe Arbeitslosigkeit unter Flüchtlingen nur bedeuten könne, dass es die deutsche Wirtschaft nicht vermocht habe, das große Fachkräftepotential erfolgreich für sich mobilisieren zu können. Warum aber sollten milliardenschwere Konzerne freiwillig auf gute Profite verzichten? Schon diese Überlegung legt nahe, dass ein hohe Arbeitslosenquote unter den Flüchtlingen eben in erster Linie auf deren eigenes Konto geht.

Im Gespräch mit Mo Asumang nannte Fratzscher Beispiele erfolgreiche Einwanderer – nämlich die Milliardäre Sergey Brin, Elon Musk und Steve Jobs. Erstere beiden stammen allerdings aus anderen Herkunftsländern als die übergroße Mehrheit der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge, nämlich aus Russland und Südafrika – während Steve Jobs tatsächlich einen arabischen Vater und eine deutschstämmige Mutter hatte, allerdings bereits in den USA geboren wurde und bei Adoptiveltern aufwuchs, also auch völlig anders sozialisiert war als die vermeintlichen zukünftigen “Fachkräfte” in Deutschland.

Statistische Vernebelung

Bis heute allerdings muss sich Fratzscher nur wenig Sorgen machen, dass seine „Expertisen“ angezweifelt werden; schließlich hat er die Rückendeckung der Regierung und der Mainstreammedien – sowie einen Professorentitel. Was ihm aber vor allem aber zugute kommt, ist der (eigentlich unmögliche) Zustand, dass der deutsche Staat die Herkunft seiner Einwohner nicht statistisch erfasst. Sicher; manche Statistiken weisen die Staatsbürgerschaft aus, einige sogar noch den Migrationshintergrund. Die Herkunft ist das aber noch nicht. Schließlich würde ein Türke mit deutscher Staatsbürgerschaft in der Statistik als Deutscher gelistet. Aber wenigstens einen Migrationshintergrund hat er doch noch – oder etwa nicht? Nicht zwangsläufig. Zum einen wird kein Migrationshintergrund ausgewiesen, weil die Statistik ihn gar nicht erst erfasst, und zum anderen kann ein Migrationshintergrund verloren gehen. Denn als Migrant gilt nur, wessen Eltern bei der Geburt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatten.

Innerhalb von drei Generationen können Türken so zuerst zu Deutschen mit türkischen Migrationshintergrund werden und dann zu Deutschen ohne Migrationshintergrund. Noch ist die Zahl der Türken in Deutschland, die bereits bei der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft hatten, gering; doch schon in zehn Jahren könnte dies anders aussehen und auch Statistiken, die den Migrationshintergrund erfassen, dramatisch an Aussagekraft verlieren. Mal abgesehen davon, dass eine Sammelkategorie Migrationshintergrund denkbar unscharf wäre – denn sie würde Franzosen, Syrer, Nigerianer und Japaner gleichermaßen erfassen.

Lehren aus dem Ausland

Einige westliche Staaten erfassen die Herkunft aber tatsächlich. Und dort könnte jemand wie Fratzscher es nicht wagen, Loblieder auf die Migration zu singen – weil ihn die Fakten augenblicklich widerlegen würden. Beispielsweise wird schon graphisch schnell ersichtlich, dass die Migration in Dänemark praktisch keinen Nutzen erbringt. Über die Dauer des gesamten Lebens wird dort erfasst, ob eine Person volkswirtschaftlich (und den Staat) mehr kostet oder mehr einbringt. Zu Beginn ihres Lebens starten alle Dänen in der negativen Zone – logisch, denn ein Baby kann ja schlecht schon Steuerzahler sein. Erst ab dem Alter von 25 erwirtschaften die Dänen durchschnittlich mehr, als sie kosten. Auch das ist logisch: Wer einen Einstiegsjob hat, verdient noch nicht gut und wer studiert, verdient noch gar nichts. Danach steigt die Kurve an, flacht ab und sinkt mit 65 wieder in die negative Zone. Klar: auch Dänen gehen in Rente.

Die Kurve der westlichen (sprich: europäischen) Migranten verläuft nur minimal flacher; es besteht kein bedeutender Unterschied. Die nicht-europäischen Migranten gelangen immerhin in die positive Zone – aber über das gesamte Leben gerechnet, ist ihr Beitrag zur dänischen Volkswirtschaft negativ. Die wenigen, nur geringfügig produktiven Jahre gleichen den Rest nicht aus. Die dänische Statistik erfasst aber zusätzlich auch alle islamischen Migranten (aus dem breiten Korridor zwischen Marokko und Pakistan) – und hier zeigt sich: zu keinem Zeitpunkt geraten sie statistisch in die positive Zone. Ihr Beitrag zum dänischen Wohlstand ist konstant negativ.

Uneinheitliche Zahlen

Die britische Statistikbehörde gibt für das Einkommen der Staatsbürger keine absoluten Werte an, sondern stützt sich auf Einkommensquintile. Das heißt: Entlang des Einkommens wird die gesamte Gesellschaft in Fünftel aufgeteilt, die per Definition jeweils 20 Prozent umfassen. Für eine einzelne Gruppe können diese Prozentwerte allerdings abweichen. Ist eine Gruppe ärmer, wird das unterste Quintil bei ihnen größer und das oberste Quintil kleiner sein, und vice versa. Da die weißen Briten (noch) die Bevölkerungsmehrheit stellen und damit das Durchschnittseinkommen am stärksten definieren, umfassen bei ihnen die jeweiligen Quintile auch tatsächlich etwa 20 Prozent. Für die anderen Gruppen sieht dies jedoch deutlich anders aus: So liegen Schwarze zu 38 Prozent im untersten und zu 9 Prozent im obersten Quartil. Pakistaner liegen zu 45 Prozent im untersten und zu 6 Prozent im obersten Quartil. Chinesen hingegen liegen zu 21 Prozent im untersten und zu 30 Prozent im obersten Quartil.

In Kanada verdienen Ostasiaten etwa 4 Prozent mehr als Weiße, während Schwarze etwa 21 Prozent weniger verdienen. In den USA verdienen Asiaten 27 Prozent mehr als Weiße, während Schwarze etwa 37 Prozent weniger verdienen. In den USA schneiden Araber im direkten Gehaltsvergleich übrigens erstaunlich gut ab – auch wenn die Zahlen hier nicht immer einheitlich sind. Heißt das, dass man in Amerika das Rezept der gelungenen Integration des Islam gefunden hat? Dann müsste man es ja nur auf Deutschland anwenden und all unsere Probleme wären gelöst.

Kritische Lage

Natürlich nicht. Denn viele Araber sind Libanesen, die ab den 70er Jahren vor dem Bürgerkrieg flohen. Die meisten dieser Flüchtlinge gehörten allerdings der christlichen Minderheit an. Und die USA locken, anders als Deutschland, nicht mit üppigem Bürgergeld. Wer sich als Araber als auf die Reise machte, der hatte wahrscheinlich vor, dort ein Unternehmen aufzubauen. Dementsprechend gelangten dort auch die fähigeren Leute an – im Vergleich zur Armutseinwanderung nach Deutschland.

Wie sieht nun die Lage in Deutschland aus? Das statistische Material ist, wie erwähnt, oftmals nicht zuverlässig und auch nicht einheitlich. Die wenigen Informationen, die man findet, zeigen aber klar, dass die Lage kritisch ist. 2016 galten beispielsweise 15 Prozent der deutschen Bevölkerung als armutsgefährdet, ihr Einkommen betrug also weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens. Dies traf allerdings auf 36 Prozent der Deutschtürken zu. Umgekehrt lagen 53 Prozent der Deutschen, aber nur 26 Prozent der Deutschtürken über dem Medianeinkommen. Im vergangenen Jahr lag die Beschäftigungsquote von Syrern in Deutschland bei 42 Prozent, in Deutschland insgesamt lag sie bei 81 Prozent. Unter den Deutschen dürfte sie also nochmals höher liegen.

Unbeirrter Zweckoptimismus

Natürlich hat Fratzscher recht, wenn er sagt, dass die Flüchtlinge erst einmal in Deutschland „ankommen“ müssen – sprich: die Sprache erlernen, sich neue Qualifikationen aneignen und im Job hocharbeiten. Eine gewisse „Schonfrist“ muss man ihnen ehrlicherweise zugestehen. Doch auf den Gedanken, dass viele “Ankommenden” selbst hieran überhaupt kein Interesse haben, kommt er anscheinend ebenso wenig wie Großteile der deutschen Politik: Zehn Jahre nach 2015 ist das Bild diesbezüglich immer noch verheerend, und auch die Deutschtürken bieten kaum Anlass zur Hoffnung. Denn diese kamen vor über 60 Jahren ins Land, mittlerweile treten bereits die ersten Urenkel der damaligen Gastarbeiter ins Berufsleben ein. Diese können wirklich keine Schonfrist mehr beanspruchen. Dennoch bleiben sie signifikant hinter den autochthonen Deutschen zurück.

Doch das ficht Fratzscher nicht an; er bleibt unbeirrt und lässt sich nicht trübe stimmen: Auch ohne die entsprechende Qualifikation, meint er, könnten Flüchtlinge die Wirtschaft voranbringen: „Die besten Ingenieurinnen und innovativsten Programmierer werden ihre Maschinen nicht erfolgreich auf den Markt bringen können, wenn es keine Menschen in Logistik, Verwaltung oder Vertrieb gibt, die den Prozess unterstützen.“ Moment mal, hat Fratzscher damit gerade zugegeben, dass die Flüchtlinge eben doch keine Ingenieure seien, obwohl dergleichen noch vor zehn Jahren stets behauptet wurde, sie also überwiegend doch nur zu Hilfs- statt Fachkräften taugen?

Salamitaktik der Herrschenden

Und genau das ist die übliche Salamitaktik der Herrschenden: Niemand würde glauben, dass unqualifizierte Arbeitskräfte die Wirtschaft voranbringen; also muss man eben behaupten, dass sie in besonderem Maße qualifiziert seien. Diese These wird dann auch für einige Jahre geglaubt – bis sie durch die Erfahrungen im Alltag widerlegt ist. Dann zaubert man die neue These aus dem Hut, laut der nun auch unqualifizierte Einwanderer zum Wohlstand beitragen können. Spätestens in 10 Jahren müssen Experten die Fratzscher dann wieder die nächste These hervorzaubern, weil sich die vorherige abermals als falsch erwiesen hat.

Einmal ganz abgesehen davon, dass Syrien doch eigentlich ein boomender Wirtschaftsstandort sein müsste, wenn Syrer das Wirtschaftswachstum ankurbeln, hat Fratzscher zu einem gewissen Punkt sogar recht. Die Wirtschaftsbilanz allein kann kein Kriterium sein, ob ein Flüchtling der Gesellschaft nützt oder schadet. Fratzscher verweist hier als Beispiel auf das Pflegepersonal: Dieser Beruf ist weder prestigeträchtig, noch wird er gut bezahlt – aber selbstverständlich ist “systemrelevant”, weil für die Gesellschaft unverzichtbar.

Die Flüchtlinge bleiben eine Hypothek

Besonders zuversichtlich scheint unsere Bundesregierung in dieser Hinsicht aber nicht zu sein, was die Eignung der millionenfach aufgenommenen Flüchtlinge anbelangt. Sonst hätte sie nicht tausende Krankenschwestern aus Brasilien angeworben.

Natürlich ließen sich noch viele weitere Jobs aufzählen, die zwar nicht zum Wirtschaftswachstum beitragen, allerdings dennoch wichtig sind. Das mag zwar manche finanzielle Belastung aufwiegen; für die Kosten der arbeitslosen Flüchtlinge gilt dies aber selbstverständlich nicht; diese bleiben eine Hypothek. Und erst Recht gilt es nicht für die vielen kriminellen Flüchtlinge. Einmal angenommen, dass die These von der positiven Bilanz der Migration tatsächlich stimmt, dann kann dies alle übrigen negativen Konsequenzen nicht aufwiegen. Selbst ein Geringverdiener würde liebend gern noch einen Euro mehr fürs Kilo Erdbeeren ausgeben, wenn dafür wenigstens die täglichen Messerattacken aufhören würden.