Zeitbombe Spike-Proteine: Neue Studie der US-Universität Yale bestätigt Gemeingefährlichkeit der mRNA-Impfung

Eine weitere Studie, diesmal von der US-amerikanischen Eliteuniversität Yale, hat abermals die gemeingefährlichen Folgen der Corona-Impfungen bestätigt. Bei der Untersuchung von 42 Personen mit einem Post-Vac-Syndrom, also Impfnebenwirkungen und 22 gesunden geimpften Probanden, wurden unter anderem bei einer Untergruppe der “Post-Vac”-Patienten eine erhöhte Konzentration an Spike-Proteinen – in einem Fall sogar noch 709 Tage nach der Impfung (!). Zudem haben japanische Wissenschaftler 19 Fälle von hämorrhagischen Schlaganfällen aus den Jahren 2023 bis 2024 analysiert und das Spike-Protein bei 43,8 Prozent der geimpften Patienten nachgewiesen. Das heißt, dass das Corona-Spike-Protein in den Hirnarterien bis zu 17 Monate nach der Impfung erhalten bleibt.

Die neuen Studienergebnisse sind so dramatisch, dass diesmal sogar das öffentlich-rechtliche Corona-Vertuschungskartell nicht umhin kam, darüber zu berichten: In einem Beitrag des ZDF-„Länderspiegels“ zum Thema der „vergessenen Corona-Opfer“, der sich in ungewöhnlicher Deutlichkeit mit Impfnebenwirkungen befasste, wies die Internistin Dr. Anna Brock auf die Ergebnisse der Yale-Studie hin. Brisant sei, so Brock, dass in den Aufklärungsbögen für Biontech und Moderna-Impfungen bestritten wurde, dass das Spike-Protein noch lange nach der Impfung im Körper bleiben könnte; so habe es im Juni 2021 von offizieller Seite (die natürlich unkritisch medial weiterverbreitet wurde) geheißen: „Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird im Körper nach einigen Tagen abgebaut. Danach wird auch kein Viruseiweiß (Spike-Protein) mehr hergestellt.“ Und der Experte Professor Jürgen Steinacker kommt im ZDF-Bericht ebenfalls zu Wort (wobei er das Narrativ aufrechterhält, “Post-Vac” sei eine eigene Krankheit, obwohl es sich dabei offenkundig um Impfschäden handelt): „Dieses Spike-Protein macht immunologisch schwere Schäden. Ob die jetzt nur durch die Impfung oder durch die Krankheit kommen, ist teilweise gar nicht so erheblich. Entscheidend ist, das Spike-Protein macht krank.“

Bis heute keine deutsche Langzeitstudie

Sämtliche Mainstreammedien, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das für die Prüfung und Zulassung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut und natürlich die propagandistischen staatsfinanzierten „Faktenchecker“ von „Correctiv“ hatten die Lügen der Pharmakonzerne jahrelang völlig unkritisch nachgebetet. Verantwortungslos hatten sie die Mär unters Volk gestreut, dass die im Corona-Impfstoff enthaltene mRNA nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern nach einigen Tagen rückstandsfrei abgebaut werde. Die Aufklärung kam dann – zum Glück – durch unabhängige Medien: Im Oktober 2023 hatte eine Gruppe von Wissenschaftlern im Magazin „Cicero“ ihre Erkenntnisse veröffentlicht, dass das Spike-Protein sehr wohl erheblich länger im Körper verbleibe. „Wir gehen davon aus, dass die Spikes, die der eigene Körper nach Erhalt der Impfstoffe bildet, aus verschiedenen Gründen deutlich gefährlicher sind als jene, die das Sars-CoV-2-Virus in uns hineinbringt. Denn die durch die Impfung induzierte Eiweißbildung greift tief in das ‚Betriebssystem‘ unserer Zellen hinein”, hieß es in dem Beitrag.

Politik und Systemmedien haben daraus allerdings keine Konsequenzen gezogen. Bis heute gibt es keine einzige Langzeitstudie in Deutschland, die sich mit den Folgen der Corona-Impfungen befasst. Diese unfassbare Nachlässigkeit und Schweigespirale hat womöglich etliche Menschenleben gefordert. Ob nun auf die Yale-Studie reagiert werden wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls unterstreicht diese einmal mehr, dass es sich bei den Vakzinen, die man den Menschen ohne Indikation mit brutalstem Druck aufgezwungen hat, um völlig unzureichend getestete Experimentalpräparate handelte, die viel zu früh auf den Markt geworfen wurden und die zu jedem Zeitpunkt viel gefährlicher waren und sind, als es das Corona-Virus je war oder hätte sein können. Die Schäden dieser Impfungen werden sich womöglich noch über Generationen auswirken und wirken vielfach wie eine tickende Zeitbombe. Das alles bestätigt eine Studie nach der anderen seit Jahren – und dennoch geschieht nichts, vor allem in Deutschland, wo die Gesundheitspolitik bis vergangene Woche unter Leitung eines WHO-hörigen Pharma-Büttels und Corona-Haupttäters stand. Doch auch nach der Ära Lauterbach wird eine echte Aufarbeitung wohl weiter mit allen Mitteln verhindert werden – weil deren Resultate das gesamte verbrecherische Corona-Kartell hinwegfegen würde, das samtsonders aus der Politik entfernt und auf die Anklagebank gehört.