Zeitenwende nicht nur in den USA – auch im Vatikan: Die Tempelritter sind zurück!

Die Zeitenwende, die Donald Trump mit seiner Politik eingeläutet hat, um den Siegeszug der globalistischen selbstbegriffenen “Eliten” aufzuhalten und ihre Transformationspolitik umzukehren, findet nicht nur in den USA statt. Während sich in Deutschland die Katholische Kirche zwar weiterhin in Richtung einer vorpolitischen Regenbogenversuchsanstalt bewegt, die von einer linken NGO in immer weniger zu unterscheiden ist, machen sich gesamtkirchlich unter dem neuen Papst Leo XIV. deutliche Veränderungen und geistige Renormalisierungsprozesse bemerkbar. Die Römische Kirche scheint zwar langsam, aber beständig, wieder auf den richtigen Kurs zurückzukehren, nachdem sie jahrelang dem woken Ungeist hinterhergehechelt ist.

Am Wochenende vollzog sich nun ein feierlicher, ebenso symbolischer wie schicksalsschwerer Akt im Vatikan: Nach mehr als 700 Jahren wurde den Tempelrittern wieder Einlass in die Herzkammer der Kirche gewährt und die jahrhundertelange Ächtung des Ordens aufgehoben. Dieses deutliche Signal dürfte in naher Zukunft auch Auswirkungen auf das Verhalten untergeordneter Strukturen der katholischen Kirche haben, die sich nur allzu zeitgeistbesoffen mit dem linkswoken Bodensatz, der derzeit die EU und auch die Deutschland beherrscht, gemein machen.

Euphorisches Statement

Die internationale Vereinigung der Tempelritter, welche in rund 40 Ländern präsent ist, gab zu der zeremoniellen Rehabilitierung des Ordens folgendes euphorisches Statement ab: „Wir sind sowas von wieder da! Nach 700 Jahren kehren die Tempelritter in den Vatikan zurück. Mit ihren roten Kreuzen, Reliquien und Bannern wurden die Tempelritter diesen Monat an der Heiligen Pforte des Petersdoms im Vatikan endlich wieder von der Kirche begrüßt und anerkannt. In einer Zeit eskalierender globaler Spannungen, kulturellen Zusammenbruchs und des Rufs nach spiritueller Ordnung entwickelt sich ein Bündnis zwischen traditionalistischen katholischen Gruppen, neo-ritterlichen Orden und dem Vatikan. Die Botschaft an die Feinde des Christentums: Wir gedenken unserer Krieger! An die Gläubigen: Die Kirche mag ihre Schwächen haben – aber sie sammelt und organisiert sich! An die Eliten: Ihr seid nicht die einzige Macht auf dieser Welt! Dieser Moment ist Teil eines allgemeinen Wiederaufstiegs von Traditionalismus, Nationalismus und spiritueller Erneuerung – innerhalb und außerhalb der Kirche.“

Nun bleibt abzuwarten, ob diese Erneuerung auch über bloße Symbole hinausreicht.

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.