Zensur auf neuem Level: Wenn Frauen nicht mehr wütend werden dürfen

Es gibt seit Jahren eine Unsitte in Deutschland: Das, was man sagt, wird als schlimmer bewertet als das, was man tut. Es geht eine panische Angst vor dem offenen Wort um, auch deshalb, weil Politik und Medien sehr darum bemüht sind, die Folgen ihrer Politik nicht allzu publik werden zu lassen. Dabei kommen Vorgänge heraus, die ein normal empfindender Bürger beim besten Willen nicht mehr begreifen kann: Neun junge Männer mit unterschiedlichem Migrationshintergrund vergewaltigten in einem Hamburger Stadtpark stundenlang eine 15-Jährige, filmten sich dabei, riefen noch andere per Handy hinzu – und erhielten dafür lediglich Bewährungsstrafen.

Lediglich der Haupttäter muss für zwei Jahre und neun Monate in Haft, man kann allerdings davon ausgehen, dass er bereits früher entlassen wird. Von Reue gibt es bei den Tätern keine Spur, im Gegenteil, einer von ihnen äußerte vor Gericht, es handele sich doch um einen ganz normalen Männerwunsch. Einen Wunsch, der offenbar von vielen anderen aus seinem Kulturkreis geteilt wird, denn die Zahl der Gruppenvergewaltigungen hat in den letzten Jahren bekanntlich deutlich zugenommen. Das ist nicht nur »gefühlt so« oder eine hetzerische Behauptung, sondern ausführlich in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik des BKA erfasst. Dem BKA ist in diesem Fall kein Vertuschungsvorwurf zu machen, es benennt recht klar die Gründe für den dramatischen Anstieg derartiger Verbrechen. Wer will, kann die Zahlen jederzeit auf deren Homepage einsehen; aber die Freunde des Multikulturalismus wollen eben nicht.

Bürger in Aufregung

Das unverständliche Urteil gegen die Vergewaltiger hat über Hamburg hinaus viele Bürger in Aufregung versetzt, die ihrer Wut auch im Netz freien Lauf ließen. Ein verständlicher Vorgang, wie man meinen sollte, denn es ist nicht nur die Grausamkeit der Tat, welche die Menschen entsetzt, sondern auch der Zynismus und die Kälte, mit der diese jungen Männer über ihre Opfer sprechen. Ali Bashar, der Mörder von Susanna F., wurde immerhin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt – und reagierte mit absolutem Unverständnis: “Es war doch nur ein Mädchen!” Frauen und Mädchen sind in diesem Weltbild Objekte, an denen man seine Triebe und Aggressionen hemmungslos auslassen darf. Wie man in solchen Männern Opfer sehen kann – wahlweise von gesellschaftlicher Ausgrenzung oder “Rassismus” – entzieht sich dem gesunden Menschenverstand. Die Bürger werden schließlich nicht wütend, weil diese Männer eine andere Haarfarbe oder einen anderen Pass haben, sondern weil sie nur zu deutlich ihre Verachtung gegen unsere gesellschaftlichen Normen zeigen. Frauen werden auch deshalb besonders häufig Opfer ihrer Straftaten, weil man uns für unsere Art zu leben demütigen will. Mit Hilfe von eilfertigen Psychologen und Sozialarbeitern versuchen die Täter immer wieder, sich als “Opfer des Systems” darzustellen – und kommen damit durch. Auch und gerade bei ideologisch verblendeten Frauen.

Einer Hamburgerin platzte der Kragen. Über das Internet hatte sie die Handynummer eines der Stadtpark-Vergewaltiger gefunden und bedachte ihn mit wenig freundlichen Worten. Die 20-Jährige wurde deshalb jetzt zu einem Freizeitarrest verurteilt und muss – auch wenn es nur ein Wochenende ist – damit länger hinter Gitter als acht der neun Täter. Und das obwohl sie sich vor Gericht dafür entschuldigte, derart heftige Worte gewählt zu haben. Derzeit ermittelt die Polizei gegen etwa 140 andere Bürger, denen es ähnlich erging. Wenn mich mein juristisches Laienwissen nicht täuscht, dann ist Beleidigung im Regelfall ein Antragsdelikt. Von wem ging also die Initiative für die polizeilichen Ermittlungen aus? Warum zeigen sich die Behörden hier so eifrig? Unser Rechtssystem sieht vor, Täter vor Selbstjustiz, also etwa einem Lynchmob zu schützen; das macht im Interesse der öffentlichen Sicherheit Sinn. Auch wenn lächerlich geringe Strafen daran zweifeln lassen, ob deutsche Gerichte tatsächlich noch im Namen des Volkes urteilen. Haben sich die Täter etwa über Nacht in jene berüchtigten “Schneeflöckchen” verwandelt, die trotz kräftigen Austeilens nicht ansatzweise einstecken können und jeden Gegenwind als Störung ihrer Befindlichkeiten beklagen?

Bloß kein Wasser auf die Mühlen!

Ungewöhnlich wäre so ein Verhalten à la “Pallywood” nicht, wir erleben es oft nach islamistischen Anschlägen, wenn jede Debatte über den kulturellen Hintergrund der Täter kollektives Selbstbedauern in der “Community” auslöst, auf das Medien und Politik mit sofortigen Solidaritätsbekundungen reagieren. Schnelle Einbürgerung jetzt! Allerdings wäre es auch nicht ungewöhnlich, wenn die Hamburger Behörden selbst einen hilflosen Eindämmungsversuch gestartet hätten, um weitere Diskussionen rund um das umstrittene Urteil zu unterbinden. Man nennt das gemeinhin “jetzt bloß kein Wasser auf die Mühlen der Rechten gießen!” oder dergleichen. Auch Studentinnen, die Opfer von sexuellen Übergriffen wurden, wurde deshalb von linken Studentenvertretungen nahegelegt, brav den Mund zu halten. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, mir auch eine Anzeige zu fangen: Viele “dumme Hühner” folgten dieser der Aufforderung auch noch und brachten so ihr persönliches “Opfer” für die bunte Republik.

Manchmal wünschte man sich, es gäbe in Deutschland eine Light-Version der indischen Gulabi-Gang: Das sind jene Frauen in pinken Saris, die es nicht länger mit ansehen wollten, wie viele Sexualstraftäter in ihrem Land erst gar nicht angezeigt werden. Deshalb verbringen sie Vergewaltiger gemeinsam zur Polizei und warten vor dem Revier, bis ordnungsgemäß Anzeige aufgenommen wurde. Das bedeutet noch keine Verurteilung des Täters, aber die Tat ist damit zumindest aktenkundig geworden. Als ich einmal in einem Chat bei Twitter sarkastisch äußerte, solche Fachkräfte bräuchten wir tatsächlich in Deutschland, waren es gerade deutsche Frauen, die mit blankem Entsetzen reagierten. Dabei treten die Inderinnen zwar martialisch mit ihren pinken Stöcken auf, üben aber niemals Selbst- geschweige denn Lynchjustiz. Sie weisen lediglich lautstark auf die Schwächen eines Systems hin, das die sexuelle Demütigung von Frauen bagatellisiert.

Das Schweigen der Lämmer

Auch in Spanien und jüngst in Frankreich gehen Frauen auf die Straße, um härtere Strafen zu fordern. Bloß in Deutschland schweigen die Lämmer. Frauen fürchten sich hier offenbar mehr davor, sich den Ruf einer “Rassistin” einzuhandeln, als selbst Opfer zu werden. Das blenden sie aus und flüchten sich in allgemein akzeptierte woke Theorien von “toxischer Männlichkeit” oder in Mythen von den chauvinistischen “alten weißen Männern” als Haupttätern sexueller Übergriffe, die bequemerweise jeden Mann zum potentiellen Monster deklariert – während jeder Zusammenhang zwischen Migration aus Ländern, in denen Frauen kaum Rechte haben, und Sexualverbrechen geleugnet oder relativiert wird. Damit tragen sie dazu bei, den Status Quo zu zementieren.

Auch die Verurteilung der jungen Hamburgerin dürfte – auch wenn die Vermutung nahe liegt – nicht zum Schutz des Täters erfolgt sein, sondern um ein deutliches Signal der Einschüchterung an alle auszusenden, welche in diesem Land den massiven Anstieg von Sexualstraftaten nicht länger schweigend hinnehmen wollen. Tatsächlich bewahren solche Urteile die bunte Illusionsblase von einer funktionierenden multikulturellen Gesellschaft einstweilen vor dem Platzen. Oder beabsichtigen es zumindest – denn ewig wird sich die Wut und Sorge um die erodierende Sicherheit nicht unterdrücken lassen. Zahlen und Fakten liegen klar auf dem Tisch. Doch die Bundesregierung reagiert nicht darauf. Nur wenn es auf wichtige Wahlen zugeht, wird einmal ein wenig über Abschiebungen diskutiert. Als kosmetische Maßnahme sozusagen, um die fortschwimmenden Felle zu retten. Das ist umso schlimmer, weil sie über die aktuellen Straftaten genauso gut Bescheid wissen wie wir, aber keinen Finger rühren, um etwas dagegen zu unternehmen.