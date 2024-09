Zensur in Heidelberg: Kritik an Corona-Politik unerwünscht?

Der Mediziner und erfolgreiche Buchautor Gunter Frank (u.a. “Das Staatsverbrechen“) ist während der Corona-“Pandemie” als leidenschaftlicher, eloquenter und fundierter Gegner von Maßnahmen und Gen-Impfung zu bundesweiter Bekanntheit gelangt. In seiner Heimatstadt Heidelberg trat der aus dem nahegelegenen Odenwald stammende, wortgewaltige Kritiker bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg erstmals als Kandidat an und errang mit der 2022 gegründeten Liste Initiative für Demokratie und Aufklärung (IDA) auf Anhieb einen Sitz im Gemeinderat. Die IDA widmet sich schwerpunktmäßig der Forderung nach Aufarbeitung und Untersuchung der Corona-Maßnahmen und ihrer Auswirkungen auf die Bevölkerung und will den Opfern von Lockdowns und Impfschäden eine Stimme geben. Außerdem fordert die Initiative eine ideologiefreie und kritische Überprüfung der Auswirkungen der sogenannten “Energiewende“, etwa durch die Errichtung von Windkraftanlagen. Nach eigener Aussage setzt sich die IDA für die Meinungsfreiheit, Grundrechte, Transparenz und Gewaltenteilung ein.

Bei dieser programmatischen Ausrichtung ist es wenig überraschend, dass Frank und die IDA von vornherein gleich in die “rechte”, “verschwörungstheoretische” und “Schwurbler”-Ecke gerückt wurden; zumal in Heidelberg, das als Hochburg des wohlstandsverwahrlosten linksgrünen Bürgertums gilt. Wie im Großen, so im Kleinen – und so tut auch hier, auf der untersten politischen Ebene, das dominierende Milieu in trautem Zusammenspiel aus Altparteien und Systemmedien, genau das, was dieses Land auch auf Bundesebene lähmt und jede echte Veränderung sabotiert: Unliebsame Stimmen werden von der Debatte ausgeschlossen, zensiert und stigmatisiert.

Stimmungsmache gegen Corona-Kritiker war hingegen kein Problem

So verweigert die Stadtverwaltung Heidelberg dem Stadtrat Gunter Frank und der IDA derzeit stur das Recht, einen Text im offiziellen Amtsblatt der Stadt zu veröffentlichen. Frank möchte in diesem die Bürger über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Osnabrück informieren, das die Impfnachweispflicht im Gesundheitswesen von 2022 als verfassungswidrig eingestuft hat. Formell lehnte die fügsame Redaktion des Stadtblatts den Artikel mit der Begründung ab, der Heidelberger Gemeinderat sei nicht für die Einführung der bereichsbezogenen Impfpflicht zuständig gewesen. Dies mag zwar zutreffen; doch laut den eigenen Statuten des Stadtblatts dürfen nur Beiträge abgelehnt werden, die keinen kommunalen oder kommunalpolitischen Bezug haben. In einer Stadt wie Heidelberg, wo über 25.000 Menschen in Gesundheitsberufen arbeiten und von der Impfpflicht betroffen waren, ist ein kommunaler Bezug jedoch nicht zu bestreiten.

Dass die Redaktion des Stadtblatts einem gewählten Stadtrat das Recht verweigert, sich zu einem Thema mit eindeutig kommunalpolitischem Bezug zu äußern, sei daher klarer Verstoß gegen die eigenen Regeln und ein “beispielloser Vorgang”, so die IDA; denn diese besagen, dass Gemeinderatsmitglieder prinzipiell das Recht haben, ihre Positionen zu kommunalen Themen in der Rubrik „Stimmen aus dem Gemeinderat“ darzulegen – eine Möglichkeit, von der Vertreter anderer Stadtratsfraktionen ausgiebig (und übrigens sogar bei Themen mit deutlich geringerer Relevanz für die Heidelberger Bevölkerung) Gebrauch machen. Selbstverständlich hatte das Stadtblatt in der Vergangenheit auch kein Problem damit, Beiträge von Stadträten zu veröffentlichen, die sich rundum positiv zu den Corona-Maßnahmen äußerten oder Maßnahmengegner attackierten. Warum in diesen Fällen eine „Zuständigkeit des Gemeinderats“ angeblich vorlag, bei dem aktuellen IDA-Beitrag jedoch nicht, konnte die Redaktion auch auf Nachfrage nicht erklären. Für Frank drängt sich daher der Eindruck auf, dass “kritische Auseinandersetzungen mit der Corona-Politik im offiziellen Amtsblatt der Stadt Heidelberg unerwünscht sind”. Die IDA hat daher weitere Konsequenzen angekündigt.