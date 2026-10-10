Zensur-Stalinisten: Frankfurter Linkspartei fordert Auftrittsverbot für Comedian Nikolai Binner

Die Radikalität, Freiheitsfeindlichkeit und Verlogenheit der Linkspartei kennt inzwischen keine Grenzen mehr und was Deutschland blüht, wenn das linksgrüne Koalitionsmodell von Berlin auf den Bund überschwappen sollte – nämlich ein Ende nicht nur der Meinungs- und Rede, sondern auch der Kunstfreiheit –, erweist sich derzeit paradetypisch in Frankfurt am Main. Dort will die Linken-Stadtratsfraktion nun verhindern, dass der Comedian Nikolai Binner am 6. November im Saalbau Volkshaus Enkheim auftritt – natürlich, weil er angeblich „extrem rechts“ sei. Als “Comedian der Neuen Rechten”, so die bizarren Anschuldigungen, sei Nikolai Binner in der Vergangenheit “mehrfach durch antisemitische, rassistische und sexistische Bühnenauftritte” sowie durch “menschenverachtenden Social-Media-Content” aufgefallen. Auch von ihm vertriebene Merchandise-Artikel, die den “extrem rechten Kampfbegriff der ,Remigration‘ aufgreifen”, ließen “keinen Zweifel an Binners politischer Gesinnung“, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag der Linken.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die Partei, die durch und durch judenfeindlich ist, mit der Hamas sympathisiert, Israel am liebsten von der Landkarte tilgen würde und die sich in Berlin nur mit äußerstem Widerwillen, unter öffentlichem Druck und mit massiver interner Kritik darauf einließ, ein lächerliches Papier zu verabschieden, indem man sich mit den künftigen Koalitionspartnern der rückgrat- und würdelosen Grünen und SPD darauf verständigte, “antisemitische Vorfälle” (von denen man genau weiß, dass sie an der Tagesordnung sein werden) zumindest theoretisch zu verurteilen und minimal zu sanktionieren: Diese Partei wirft nun einem Comedian “Antisemitismus” vor und verlangt, dass der städtische Saalbau den Mietvertrag mit Binner kündigen möge.

Weil AfD-Rausch in Magdeburg Landtagspräsident wurde, darf in Frankfurt ein nichtlinker Kabarettist nicht auftreten

Binner selbst ist solche autoritären Machtdemonstrationen der linken Freiheitsfeinde gewohnt; es wäre daher nicht das erste Mal, dass ihm dies widerfährt. Jeder, der in der völlig linksdrehenden Kulturbranche nicht auf Linie ist, muss mit Anfeindungen und Boykottaufrufen rechnen. Bissig und unbeirrt macht er sich über die linke Sprachpolizei lustig, kommentierte ironisch die Verurteilung des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke wegen Verwendung der Parole „Alles für Deutschland“ und äußert sich kritisch zur Massenmigration. Außerdem gehörte er zu den pointiertesten Kritikern des Corona-Impfwahns. Eine größere Provokation für Linke ist also kaum denkbar. Binner hat als Reaktion auf die fortgesetzten Versuchen, ihn wegzucanceln, eine trotzige Routine entwickelt: Sobald er irgendwo von den Veranstaltern wieder ausgeladen wird, sucht er nach einer Ersatzlocation mit Platz für die gleich dreifache Anzahl an Gästen. So will er auch in Frankfurt verfahren. Sollte die ausverkaufte Show mit 1.000 Gästen nicht stattfinden, will er sich um eine Ersatzshow mit Platz für 2.000 bis 3.000 Gästen kümmern, kündigte er in einem Instagram-Video an, in dem er nochmals klarstellte, ihm selbst würde es niemals auf in den Sinn kommen, linke Künstlerinnen und Künstler zu canceln.

Michael Müller, der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei in Frankfurt, lieferte indes eine intellektuelle Bankrotterklärung sondergleichen ab, als er mit der neuerlich evident gewordenen Kritik an der Intoleranz seiner Partei konfrontiert wurde – und entblödete sich nicht, die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt als Grund für Binners Ausladungsantrag anzuführen: „Zum ersten Mal seit Hermann Göring wurde ein Faschist zum Landtagspräsidenten gewählt“, schwafelte er in fast wörtlicher Übernahme der geschichtsblinden und demokratieverachtenden Hetze der präpotenten Grünen-Landesvorsitzenden von Sachsen Anhalt, Susan Sziborra-Seidlitz, die diese bornierte und absurd NS-verharmlosende Behauptung zuvor aufgestellt hatte. Dies sei “ein schwarzer Tag für dieses Land” gewesen, die AfD versuche sich an einer schleichenden Normalisierung des Faschismus, faselte Müller weiter. Und zu dieser Normalisierung trügen eben auch “rechte Künstler” wie Binner bei, „der sehr wohl Ressentiments der alten und neuen Rechten bedient. Was hier als Kunst daherkommt, hat auf städtischen Bühnen nichts verloren“, dekretierte Müller in bester Stalinisten-Manier.

SPD-Dezernentin will “Verfahrensweise abstimmen“ für frühzeitige Absage unliebsamer Künstler

Für ihn, so Müller, sei es „nicht hinnehmbar, dass hier über die stadtnahe Saalbau diesem Künstler eine Bühne gegeben wird“. Auf dezidierte Nachfrage behauptete er allen Ernstes, dies sei “keine Zensur”, sondern „eine demokratische Haltung, gerade in diesen Zeiten, wo eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei immer stärker wird, gegenzuhalten und sich stabil antifaschistisch zu zeigen“. Ein Kader der SED-Nachfolgepartei maßt sich also in übelster DDR-Manier wieder einmal an, darüber zu befinden, was Kunst ist und was auf einer vom Steuerzahler finanzierten Bühne gezeigt werden darf. Das Gruselige ist, dass er damit bei den assoziierten Steigbügelhaltern des neuen Sozialismus auch noch Erfolg zu haben scheint: Frankfurts SPD-Kulturdezernentin Ina Hartwig antwortete auf Müllers Anfrage fast schon mit Genugtuung, das Saalbau Volkshaus Enkheim habe ihr auf Nachfrage wie folgt geantwortet: „Herr Binner hat mit seinem Auftritt am 06.11.2026 erstmals in einem Saalbau-Haus gemietet. Seine Einstellung war uns nicht bekannt. Bei der Vielzahl der Anmietungen ist eine Prüfung über die Hintergründe von potentiellen Mietern nur stichprobenartig möglich“.

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Hartwig verkündete, der Magistrat werde dies zum Anlass nehmen, mit der Geschäftsführung des Saalbaus, der ABG Frankfurt Holding, nun eine “Verfahrensweise abzustimmen”, wie Anmietungsabsichten „mit potenziell extremistischer Zielsetzung“ frühzeitig und vor Abschluss der Verträge “besser erkannt” werden können. Heißt übersetzt: Nicht-linke oder konservativ-bürgerliche Stimmen (von denen es im deutschen Kulturbetrieb ohnehin kaum noch welche gibt) sollen also schon im Vorhinein aussortiert und als eine Art entartete Künstler 2.0 stummugeschaltet und unsichtbar gemacht werden, damit der ungehinderten Ausbreitung des Neo-Bolschewismus keine Widerworte entgegenstehen. Und für diese Vorsortierung sorgen dann am besten gleich die Erben der Mauerschützenpartei mit ihrer “unvoreingenommenen“ Expertise.