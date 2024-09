Zensur-Zuckerbergs Milliardenyacht: Milliardärssozialisten und ihr dreckiger Klimaschwindel

Die internationale Klimalobby ist bekanntlich von vielen Heuchlern übelster Sorte durchsetzt. Einer der verlogensten davon ist jedoch Mark Zuckerberg. Der Chef des Meta-Konzerns, zu dem Facebook, Instagram und Whatsapp gehören, macht sich nicht nur breitwillig zum Komplizen der Zensurregime in den USA und der EU, der jedem klimakritischen Posting ungefragte “Einordnungen“ oder “Faktenchecks“ aufpappt und in seinen öffentlichen Auftritten den “Kampf gegen Desinformation” inhaliert. Er gehört auch selbst zu jenen selbsternannten Klimarettern, die anderen Verzicht predigen, selbst aber in äußerstem Luxus leben. Dass Superreiche zugleich auch Superheuchler sind, ist eine Binse, doch bei diesem einstigen vermeintlichen Genie und Freigeist ist der hartleibige Zynismus, mit dem er seine Doppelmoral zelebriert, besonders fernab jeder Erträglichkeitsgrenze.

Schon 2015 hatte Zuckerberg sich im Vorfeld der Pariser Klimakonferenz einer Initiative seines Milliardärskollegen Bill Gates angeschlossen, um saubere Technologien zu fördern. 2017 inszenierte er sich in einer Rede an der Harvard-Universität als Visionär, der sich vom bedingungslosen Grundeinkommen bis zur Klimarettung allen Menschheitsfragen widmet. 2021 kündigte Facebook – gerade durch die Corona-Zensurpolitik auf den Geschmack gekommen – dann an, schärfer gegen angebliche Falschmeldungen zum Klimawandel vorzugehen. „Wir beginnen damit, bestimmte Beiträge zum Klimawandel mit Hinweisen zu kennzeichnen, die Menschen auf das Klima-Informationszentrum verweisen“, schrieb eine Konzernsprecherin damals. Dieses „Informationszentrum“ sei als „gesonderter Bereich mit Ressourcen der weltweit führenden Klimaforschungsorganisationen“ von Facebook selbst gegründet worden. „Während der Covid-19-Pandemie haben wir gelernt, welche wichtige Rolle Facebook im Zuge einer globalen Krise zukommt, um den Menschen präzise und sachkundige Ratschläge und Informationen bereitzustellen“, bekannte der Konzern ganz offen.

Klimaverzicht predigen, aber 5 Tonnen Diesel pro Stunde verfeuern

Und erst kürzlich räumte Zuckerberg dann öffentlich ungeniert ein, dass sich Facebook tatsächlich den Wünschen der Biden-Regierung gefügt hatte, kritische Meldungen zu den Corona-Maßnahmen zu unterdrücken. Dies geschah genau zu der Zeit, als man auch auf äußeren Druck das Klima-Informationszentrum gründete, das nichts anderes als eine Propagandaeinrichtung ist.

Alles Lug und Trug, alles Hohn und verachtende Volksdummung: Zuckerberg glaubt in Wahrheit nämlich selbst kein Wort von dem, was er über seine (a)soziale Medienkrake in die Welt tragen lässt, und er selbst schert sich im privaten Milliardärslifestyle einen feuchten Dreck um das, was er klimapolitisch predigt. Denn zur Farce seines “ökologischen“ Engagements gehört, dass einem geradezu grotesken Luxus frönt: Anfang des Jahres erwarb Zuckerberg für kolportierte 300 Millionen Dollar die von vier Dieselmotoren angetriebene Riesenyacht “Launchpad” aus dem Eigentum eines russischen (!) Oligarchen. Aus Angst, seinen Heiligenschein damit zu verdunkeln, ließ er das Schiff heimlich nach Mallorca schaffen. Zuckerbergs marine Schwanzverlängerung kommt auf den jährlichen fossilen Verbrauch von 630 Durchschnittsfamilien; pro Stunde verbraucht das Schiff über 5.000 Liter Diesel und stößt damit 39,9 Tonnen CO2 pro Stunde aus. Es ist das altbekannte Muster der eingebildeten Philanthropen, die um die ganze Welt zu irgendwelchen Klimagipfeln jetten, um normalen Menschen zu erklären, dass sie auf ihre eine Flugreise im Jahr verzichten müssen, um die Welt vor dem “Klimakollaps” zu retten. Diese verabscheuungswürdige Verlogenheit, die allen Sozialisteneliten seit jeher gemein ist, unterstreicht, dass der Klimaschwindel nichts als ein alberner Zirkus und Spleen für Superreiche und der von ihnen gepamperten Lobbyisten ist, um die Verarmung der Massen im Interesse der eigenen grenzenlosen Macht und Dekadenz zu propagieren.