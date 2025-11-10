Zieht euch warm an: Deutschlands erste Dunkelflaute der Wintersaison

Diesen Monat zeigt sich die ganze Absurdität der deutschen „Energiewende“ wieder besonders eindrucksvoll. Am Wochenende gab es eine massive Reduzierung des Wind- und Solarstroms, die vielerorts weiter anhält. Am Sonntag waren es maximal 7,41 Gigawatt Solar und drei Gigawatt Windenergie. „Phasen wie die nun kommende sind nach unserer Einschätzung nicht sehr selten, sondern sind erfahrungsgemäß fünf bis zehn Mal jährlich beobachtbar“, versuchte der „Energiemeteorologe“ Rafael Fritz zu beschwichtigen. Auch die öffentlich-rechtlichen Medien, etwa der “Mitteldeutsche Rundfunk” in seinem Bericht über die aktuelle Dunkelflaute, versuchen alles, um das Desaster kleinzureden und zu relativieren, um ja keinen Energie-Defätismus aufkommen zu lassen. Natürlich darf da auch die unvermeidliche Propagandistin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung nicht fehlen, die behauptete: „Kurzfristige Flauten lassen sich im heutigen Stromsystem gut abfedern – durch europäische Stromverbünde, flexible (Reserve-)Kraftwerke, Speicher und ein zunehmend aktives Lastmanagement. Selbst bei windarmen Tagen stehen ausreichend Reserven bereit“. Das, was den dadurch in akuten Zugzwang gebrachten Versorgern und irgendwann auch den Verbrauchern schon heute krachend auf die Füße fällt, findet sich in den Aussagen dieser Systemoptimisten nur in verklausulierten Anmahnungen scheinbar ohne akute Relevanz: So ergänzt Kemfert, dass mit dem Kohleausstieg allerdings auch „der Bedarf an flexiblen, klimaneutralen Back-up-Kapazitäten: Batteriespeicher, Wärmespeicher, flexible Biogas- und künftig Wasserstoffkraftwerke“ wachse. Entscheidend sei, „dass diese Kapazitäten rechtzeitig aufgebaut, digital vernetzt und marktbasiert angesteuert werden“. Im Klartext also: Es brauche noch mehr von dem, was schon jetzt nicht funktioniert.

Auch die akademischen Echokammern der grünen Transformation versuchen in bewährter marxistischer Realitätsverleugnung die selbst angerichteten strukturellen Engpässe und Unzulänglichkeiten schönzureden und die Not zur Tugend zu verklären: Der Cottbusser Professor Felix Müsgens meint etwa, die durch die Dunkelflaute explodierenden Stromkosten seien nicht nur kein Problem, sondern ein “Signal”. Sie würden nämlich eine Knappheit signalisieren, was ein wichtiges Signal für die Marktakteure sei. „Zum einen werden Investitionen in Erzeugung, insbesondere gesicherte Leistung, wirtschaftlicher, wenn die Preise hoch sind. Zum anderen werden dann auch Investitionen in Flexibilität wirtschaftlicher“, phantasiert Müsgens. Problematisch werde es nur, wenn der Markt versage: „Wenn der Markt auch beim zulässigen Maximalpreis von 3.000 Euro pro Megawattstunde nicht mehr ‚cleared‘, also auch bei extrem hohen Preisen die Nachfrage noch größer als das Angebot ist, könnte der Strom rationiert werden“. Dieser Fall sei in Deutschland jedoch noch nie eingetreten, beruhigte er. Haushalte könnten sogar profitieren, wenn sie zeitvariable Stromtarife abgeschlossen haben und ihren Strombedarf verschieben.

Kritische Stimmen nicht zu hören

Auch bei Müsgens handelt es sich um einen klassischen Verfechter der ideologischen “Energiewende”, dessen Institut nach eigenen Angaben „zur Energietransformation auf globaler und regionaler Ebene“ beiträgt und „wegweisende Forschung für die Energiewende, sowohl auf theoretischer als auch auf angewandter Ebene“ bietet. Er ist damit Teil jener staatsalimentierten Funktionswissenschaft, die selbstreferenziell immer die notwendige Scheinexpertise bereithält, wenn die gegen Physik, Marktwirtschaft und gesunden Menschenverstand gerichtete (und daher auch von so gut wie niemandem weltweit außer Deutschland praktizierte) Umstellung auf “erneuerbare Energien” ohne verlässliche Alternativen wieder einmal an der Realität scheitert. So fordert auch Jann Weinand vom Forschungszentrum Jülich: „Um in einem vollständig Treibhausgas-neutralen Energiesystem auch längere Flauten zuverlässig zu überbrücken, braucht es vor allem flexible, wasserstoffbasierte Kraftwerke und ergänzend Biomasse- und Biogasanlagen.” In einem Szenario für 2045 seien „etwa 50 Gigawatt Wasserstoff-Gasturbinen als kostenoptimale Lösung vorgesehen“. Damit könne selbst „eine zweiwöchige kalte Dunkelflaute – das Extremszenario im Januar – überstanden werden“. Dass absurd unwirtschaftliche und wegen miserabler Wirkungsgrade hochgradig ineffiziente Nutzung von grünem Wasserstoff im benötigten Umfang gar nicht realistisch ist, erfährt das Publikum nicht – und auch nichts über die Kosten. Tatsächlich wäre allein Kernenergie oder alternativ Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken zur Überbrückung von Dunkelflauten geeignet, was erstens viel billige ist und zweitens jahrzehntelang eine sichere und verlässliche Energieversorgung hierzulande gewährleistet hat, ehe diese Grundbasis von Wohlstand und Industrie durch grüne Weltverbesserer mutwillig vernichtet wurde.

Kritische Stimmen werden natürlich nicht zitiert, selbst wenn in absehbarer Zeit wirklich Gas knapp werden und die Lichter ausgehen könnten. Stattdessen bejubeln Lobbyisten der “Energiewende” selbige umso mehr, je mehr deren Scheitern evident wird, und bagatellisieren ihre desaströsen Folgen sowie überflüssigen Risiken bis zur Lächerlichkeit. Tatsache ist, dass derzeit fast völlig Windstille herrscht und kaum ein Sonnenstrahl durchkommt – was praktisch heißt, dass wieder Strom aus dem Ausland importiert werden muss, weil Deutschland sich in einem Akt des Wahnsinns selbst um seine unabhängige Energieversorgung gebracht hat. Das kostet die Verbraucher Unsummen. Und sobald das Wetter sich wieder ändert, wird der im Überfluss erzeugte Strom dann in die Netze gejagt, die dann wieder ausbalanciert werden müssen, damit sie nicht kollabieren – wodurch der überschüssige Strom ins Ausland verkauft werden muss, wiederum gegen massive Zuzahlungen dank negativer Strompreise. Anstatt diesen ruinösen Irrsinn beim Namen zu nennen und endlich wieder zur Vernunft zurückzukehren, werden der Öffentlichkeit, die diese Hintergründe meist gar nicht durchschaut, „Experten“ präsentiert, die den Alptraum verharmlosen oder sogar noch schönreden. 85 Millionen Menschen werden weiter systematisch in die Irre geführt.