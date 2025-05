Zielmarkierung: Böhmermann und „Zeit“ geben rechten Youtuber „Clownie“ zum Abschuss frei

Der Youtuber „Clownie“ wurde gedoxxt, worunter im Netzjargon die unfreiwillige Offenlegung der Identität verstanden wird. Bislang wusste niemand, wer der Youtuber ist, der ohne Klarnamen und nur als Comicfigur den Kanal “Clownswelt” betreibt. Nun haben die vereinten “Recherchen” von Jan Böhmermann und der “Zeit” (!) offengelegt, wer hinter der Kunstfigur steckt. Das ist bedenklich. Denn selbstgewählte Anonymität in diesen Tagen kein Akt der Feigheit; sie ist immer öfter überlebenswichtig. Während die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird, traut sich mancher nur noch in der Maskerade einer Kunstfigur, Pseudonym oder ganz anonym an die Öffentlichkeit. Der Fall “Clownie” erinnert an den von Shlomo Finkelstein, der Videos mit ähnlichen Themen und in ähnlicher Machart produzierte. Dessen Identität wurde offengelegt – und mittlerweile sitzt er im Gefängnis. Sollten sich Fälle wie diese häufen, dürfte die Schere im Kopf bei immer mehr Bürgern zuschnappen. Und natürlich ist „Clownie“ auch ganz persönlich betroffen. Wer weiß ob er nicht schon bald ungebetenen „Besuch“ bekommt?

Einmal mehr spielt Jan Böhmermann hierbei eine unrühmliche Rolle. Denn dank des ihn aushaltenden und stützenden ZDF hat er eine ungeahnte Macht, die er permanent missbraucht – und mit der er fast schon im Alleingang verschiedene journalistische Prinzipen aufweicht. Dabei geht es nicht einmal darum, dass er eine große Reichweite hat; vielmehr hat er viele Präzedenzfälle geschaffen, weil er mehrfach vor Gericht ungeschoren davon kam.

Im Dreck wühlen und damit werfen

Die Biologin Marie-Luise Vollbrecht, die betont, dass es in der Natur nur zwei Geschlechter gibt, bezeichnete er als „Turd“, also als Scheißhaufen. Auch konnte er mit Blick auf die FPÖ ungestraft dazu aufrufen, “Nazis” zu “keulen”. All das sei natürlich nur satirisch und nicht als echter Mordaufruf zu verstehen, behauptet er stets. Etwas brisanter wurde es, als Böhmermann in seiner Sendung dem hochrangigen und untadeligen Präsidenten des Bundesamtes für Informationssicherheit, Arne Schönbohm, wahrheitswidrig und faktenfrei eine unlautere Russland-Connection unterstellte und ihn dadurch bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser zum Abschuss freigab. Die Story löste sich bei genauerer Betrachtung in Luft auf, doch der Mann hatte seinen Job da schon längst verloren.

Und vor nicht allzulanger Zeit behauptete Böhmermann, dass Maximilian Krah in Spendierlaune mehrere Flaschen Champagner ausgegeben hatte. Auch hieran stimmte nichts; doch der Moderator zog sich auf die Schutzbehauptung zurück, diese Geschichte ja nicht als Wahrheit verkauft, sondern nur das weitergegeben zu haben, was ihm zugetragen wurde. Na, wenn das so ist, dann kann jeder alles behaupten – weil er es eben von einem Bekannten genau so gehört hat. Eigentlich gibt es dafür einen Straftatbestand namens übler Nachrede, doch der gilt für Böhmermann offenbar nicht. Jeder dieser Vorfälle wäre für sich schon ein Skandal. Aber weil Böhmermann nie wirkliche Konsequenzen zu spüren bekam, dürften sich künftig weitere Journalisten ermutigt fühlen, ebenso tief im vermeintlichen Dreck zu wühlen oder mit selbigem zu werfen.

Herumbohren im Privatleben

Dies umso mehr, als die Kampagne gegen “Clownie” wohl Ergebnis einer regelrechten Kooperation zwischen Böhmermann und der “Zeit” war: Während ersterer in seiner Sendung nicht nur “Clownie”, sondern auch andere Youtuber aufs Korn nahm und wie üblich mittelmäßig witzige Sprüche einstreute, erschien in der “Zeit” ein längerer Artikel, der eben nicht nur – wie üblich – vor den Gefahren von “rechts” warnte, sondern auch noch tief im Privatleben des Youtubers bohrte.

Natürlich kann die “Zeit” sich auf der inhaltlichen Ebene an “Clownie” abarbeiten. Aber dann sollten die Fakten auch stimmen. So wird ihm angekreidet, er habe behauptet, dass Schwarze krimineller als Weiße seien. Nun, in den USA beträgt die schwarze Mordrate das Achtfache der weißen Mordrate. Und wohl niemand wird bezweifeln, dass sich auch hierzulande ein ähnliches Muster ergäbe, wenn die Polizei Afrikaner separat in der Kriminalstatistik erfassen würde. Dieser Befund sagt nicht über das Individuum aus – doch er beschreibt eine statistische Tatsache, so wie auch die deutsche Kriminalitätsstatistik eine deutliche Überrepräsentierung migrantischer Straftäter in bestimmten Deliktgruppen belegt.

Irrsinniger Rechercheaufwand

Ein antisemitischer Code sei es außerdem, dass “Clownie” seine Unterstützer um Schekel (die israelische Währung) bitte. Doch dabei wird der ironische Unterton völlig ausgeblendet: Der Verweis auf Schekel geht eben Shlomo Finkelstein zurück – dem natürlich ebenso Antisemitismus vorgeworfen wird. Dabei hatte dieser seine jüdische Kunstfigur nur erschaffen, weil ihm aufgrund seines Eintretens für Israel von echten Rechtsextremen vorgeworfen wurde, “Zionist” zu sein. Weiter heißt es, Clownie „zerrt seine Opfer mit Foto und Namen in die Öffentlichkeit. Aber seine eigene Identität hält er geheim.“ Eine so absurde wie bösartige Unterstellung: “Clownie” zerrt niemanden in die Öffentlichkeit. Er arbeitet sich an Personen ab, die in der Öffentlichkeit stehen und sich Kritik stellen müssen. Gedoxxt hat er dabei niemanden.

Wie genau wurde “Clownie” denn nun ausfindig gemacht? Im Zeit-Artikel ist zu lesen, dass er ein Foto seines Oberkörpers gepostet habe, auf demein Plektrum-Anhänger und ein Shirt der Heavy-Metal-Band “Mastodon” zu erkennen waren. Daraus ließ sich (korrekt) schlussfolgern, dass “Clownie” Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band sein müsste. Durch einen Abgleich mit Fotos aller deutschen Metal-Bands sei man ihm dann auf die Spur gekommen – und habe ihn als Gitarristen der Band “Powergame” identifiziert. Das klingt nach einem irrsinnigen Rechercheaufwand und selbst mit Unterstützung durch KI wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Fußnote oder persönlicher Angriff?

“Clownie” selbst allerdings meint, dass die Geschichte von der eigenständigen Recherche so nicht stimmen kann. Er verdächtigt stattdessen eine Person aus seinem Umfeld, seine Identität gegenüber den Medien offen gelegt zu haben. Wie dem auch sei: Die Journalisten durchleuchteten jedenfalls sein gesamtes privates Umfeld. Professoren, Freunde, Bandmitglieder und selbst die Familie erhielten Besuch – und reagierten entweder schockiert oder gaben freudig Auskunft.

So ist über “Clownies” beruflichen Werdegang nun zu lesen, dass er zuerst im Chemiestudium scheiterte und sich dann für ein Lehramtsstudium entschied. Hat das irgendeine eine politische Relevanz? Und handelt es sich dabei nur um eine Fußnote, oder ist das ein persönlicher Angriff? Ein abgebrochenes Studium kann man mit einem Schulterzucken und einem „Es hat halt nicht gepasst“ abtun. Oder aber man kann es als Niederlage empfinden, an der man noch jahrelang nagt. Was davon nun zutrifft, lässt sich nicht sagen. Über das Lehramtsstudium ist dann zu erfahren, dass Clownie dort zwar nicht an den Prüfungen scheiterte, kurz vor der Zielgeraden aber doch aufgab. War das nun die zweite Niederlage oder hatte Clownie sich dazu entschieden, eine Karriere als Youtuber einzuschlagen, in der er mehr verdienen konnte als als Lehrer? In seinem ersten Video nach der Böhmermann-Sendung behauptet er selbst zumindest Letzteres.

Beweggründe für die Dissidentenrolle

Der Verweis auf die misslungene akademische Karriere soll wohl nahelegen, dass nur gescheiterte Existenzen sich dem rechten Lager anschließen. Aber Kevin Kühnert und Ricarda Lang waren die Nachwuchshoffnungen ihrer jeweiligen Partei, obwohl ihr Lebenslauf sich ebenfalls etwas holprig liest – einmal ganz abgesehen davon, dass sie eben nicht nach rechts gedriftet sind.

Relevant ist in dieser Passage lediglich, dass “Clownie” aus Frust über die Corona-Maßnahmen den Weg als Youtuber einschlug. Allerdings erfahren wir auch, dass ungefähr zum gleichen Zeitpunkt seine langjährige Beziehung zerbrach und sich viele Freunde von ihm abwandten. Reichen die Corona-Maßnahmen nicht aus, um seine Wandlung zum Dissidenten zu erklären? Und selbst wenn das Beziehungs-Aus eine Rolle gespielt haben soll: Muss man es dann gesondert erwähnen? Auch lesen wir, dass “Clownie” über das Internet Kontakt zu Frauen aufnehme. Irgendwie lässt ihn dieser Satz als Loser dastehen. Aber weder ist das in irgendeiner Weise verwerflich noch irgendetwas, was nicht jeder andere Mann auch schon gemacht hätte.

“Powergame” schmiss Clownie raus: Menschlich schäbig und typisch deutsch

Die “Zeit” kann sich zwar auf die Position zurückziehen, “Clownies” vollen Namen nicht genannt und daher seine Anonymität gewahrt zu haben. Doch der Artikel enthält genug Anhaltspunkte, die es ermöglichen, per Google innerhalb weniger Minuten seine Identität zu ermitteln. Dass sich sein Leben jetzt schlagartig ändern wird, ist selbsterklärend: Freunde haben sich von ihm abgewandt – und, für ihn wohl menschlich besonders bitter, auch die eigene Band will ihn nicht mehr dabei haben; eine schäbige und so typisch deutsche Reaktion. Sollte “Clownie” jemals den Versuch unternehmen, sein Lehramtsstudium doch noch abzuschließen, wird ihm das nicht viel bringen. Denn welche Schule würde schon einen „rechten Hetzer“ anstellen?

Die Denunziation hat also vollen “Erfolg” gezeitigt. Doch das Doxxing scheint Till Oppermann, Journalist beim WDR, nicht zu stören: Wer nicht enttarnt werden wolle, der solle einfach nicht mehr öffentlich seine Meinung äußern. Und wer nicht vergewaltigt werden will, der soll einfach keinen kurzen Rock tragen?

…der werfe den ersten Stein

Böhmermann regt sich darüber auf, dass der Kanal “Clownswelt” weiter von Werbeeinnahmen profitiert. Aber wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wer “Clownie” sehen will, der sieht ihn – wer nicht, der nicht. Ob man ihm Werbeeinnahmen beschert, bleibt jedem selbst überlassen. Anders als bei Böhmermann, der dank Zwangsgebühren kräftig verdient, egal ob man ihn einschaltet oder nicht.

Ein Politiker kann durchs Leben gehen, ohne je vor Gericht zu stehen, ohne Schmiergelder anzunehmen oder in seiner Doktorarbeit plagiiert zu haben. Aber niemand, wirklich niemand, kann ohne persönliche Rückschläge durchs Leben gehen. Wird es jetzt üblich, Politikerbiographien auf kleinste Verfehlungen abzusuchen? Wohlgemerkt Verfehlungen, die niemals strafbar waren und außer dem Politiker niemand sonst geschadet zu haben? Es gibt genug Politiker, die standhaft sind und negative Artikel oder hämischen Spott ertragen. Mancher lässt sich nicht einmal vor der Antifa einschüchtern. Aber was, wenn jeder, der den erlaubten Meinungskorridor verlässt, damit rechnen muss, dass seine dunkelsten Geheimnisse ans Tageslicht gekehrt werden? Es wäre schon ärgerlich, wenn es Politiker aller Parteien gleichermaßen erwischen würde, aber eine Katastrophe, wenn es nur das eine Lager trifft. Immerhin: “Clownie” lässt sich die Laune jedenfalls nicht verderben. Die Affäre hat ihm auf einen Schlag 20 Prozent mehr Abonnenten auf Youtube verschafft; er knackt in Kürze die 300.000-Schwelle.