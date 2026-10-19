Zigeunersuppe im Verpflegungsautomat: Die moralische Erpressung des Alltags

Im Städtischen Klinikum Dresden-Friedrichstadt steht ein Verpflegungsautomat, auf dem neben Tomaten- und Hühnersuppe auch „Zigeunersuppe“ angeboten wird. Das ist keine Sensation, kein Skandal und erst recht keine Diskriminierung oder Beleidigung. Es ist einfach ein Stück kulinarischer Alltagsgeschichte, wie sie in Deutschland jahrzehntelang selbstverständlich war. Doch im Herbst des Jahres 2026 genügt ein Foto in den sozialen Medien – und die Empörungsmaschinerie läuft an. Internetseiten wie “Hogesatzbau” und “Aktivistmuss” entdecken den Begriff und erklären ihn nicht nur zur reaktionären Zeitreise in die 1970er Jahre, sondern zur Verletzung von Respekts und zur fortgesetzten Diskriminierung. Das Klinikum reagiert postwendend, verspricht Prüfung und Änderung. Eine Pressesprecherin sagte gegenüber “Tag24“: ”Wir nehmen den geschilderten Sachverhalt ernst und möchten aktiv zu dessen Aufklärung beitragen. … Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir diese prüfen und uns für eine Klärung einsetzen.”

Die Aktivisten triumphieren prompt: “Zuhören, verstehen, handeln. Genau so geht respektvolles Miteinander.” Dieser Satz ist keine höfliche Empfehlung. Er ist eine Ansage. Er formuliert den Kern einer kulturellen Herrschaftstechnik, die seit Jahren den öffentlichen Raum durchdringt. Wer den Begriff „Zigeuner“ noch verwendet, hat nicht zugehört. Wer ihn nicht problematisiert, hat nicht verstanden. Und wer ihn nicht sofort cancelt, stellt sich außerhalb des respektvollen Miteinanders. Die Beweislast ist umgekehrt: Nicht derjenige, der einen historischen Begriff kritisiert, muss sich rechtfertigen. Stattdessen steht derjenige unter Generalverdacht, der ihn nicht sofort aufgibt. Das Muster ist alt und doch immer neu. Es beginnt bei „Negerkuss“ und „Mohrenkopf“, setzt sich fort bei „Zigeunerschnitzel“ und „Zigeunersauce“ und endet bei der systematischen Reinigung von Straßennamen, Denkmälern, Kinderliedern und Karnevalskostümen. Ständig werden neue Begriffe aus dem gemeinsamen Sprachgebrauch herausgebrochen und einer besonderen Gruppe als moralisches Eigentum zugewiesen, und jedes Mal folgt die Forderung nach sofortigem Gehorsam. Und jedes Mal wird der Widerstand gegen diese Forderung als Mangel an Empathie, als Exklusion oder gar fortgesetzte Gewalt gerahmt.

Die Privatisierung der Sprache

Sprache war in der europäischen Tradition ein gemeinsames, historisch gewachsenes Gut, das durch Gebrauch, Kontext und Zeit verändert wurde. „Zigeuner“ bezeichnete über Jahrhunderte eine Bevölkerungsgruppe, deren Lebensweise, Herkunft und soziale Stellung Gegenstand von Beobachtung, Vorurteil und auch Verfolgung war. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen Sinti und Roma war ein Verbrechen; daraus folgt jedoch nicht, dass jedes Vorkommen des Wortes auf einer Speisekarte im Jahr 2026 eine Fortsetzung dieses Verbrechens darstellt. Ebenso wenig macht die Existenz des transatlantischen Sklavenhandels den „Mohrenkopf“ heute zu einer rassistischen Aggression. Die woke-progressive Position behandelt Sprache jedoch als moralisches Eigentum. Bestimmte Gruppen beanspruchen das Recht, Begriffe zu tabuisieren, umzudeuten oder zu verbieten. Alle anderen haben sich dieser Definition zu unterwerfen. Wer widerspricht, stiehlt nicht nur ein Wort, er verletzt eine Identität.

Das ist der eigentliche Kern der Anmaßung: Die Definitionsmacht über das Zulässige wird monopolisiert, und der Gehorsam wird als Tugend verkauft. „Zuhören, verstehen, handeln“ ist die euphemistische Formulierung für „Unterwerft euch, oder ihr seid draußen.“ Diese Logik kennt keinen internen Stoppmechanismus. Gestern war es „Neger“, heute „Zigeuner“, morgen vielleicht „Eskimo“. Jede neue Tabuisierung erzeugt neue Empfindlichkeiten, und jede neue Empfindlichkeit erzeugt neue Forderungen. Der öffentliche Raum wird immer enger, weil die moralische Reinheit immer anspruchsvoller wird. Am Ende steht nicht mehr die Verständigung, sondern die fortgesetzte Säuberung.

Die Asymmetrie der Empfindlichkeiten

Auffällig ist die selektive Empfindlichkeit. Derselbe Aktivismus, der bei „Zigeunersuppe“ sofort Alarm schlägt, bleibt bei anderen Gruppen und Begriffen erstaunlich gelassen. Parallel dazu wird die tatsächliche Lebensrealität vieler Sinti und Roma weitgehend tabuisiert. Hohe Kriminalitätsraten in Teilen der Community, Parallelgesellschaften, Bildungsferne und die Weigerung, sich in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren, gelten als unzulässige Themen. Wer sie anspricht, riskiert den Vorwurf des Rassismus. Sprache wird gereinigt, während die sozialen Probleme bestehen bleiben und sich zum Teil verschärfen. Das ist kein Zufall. Die progressive Sprachpolitik ist nicht an der Lösung konkreter Konflikte interessiert, sondern an der Herstellung und Absicherung kultureller Hegemonie. Der Automat im Krankenhaus ist dabei nur ein Symbol. Er steht für die Behauptung, dass die Mehrheitsgesellschaft permanent im moralischen Unrecht steht und deshalb permanent Korrektur bedarf. Die Korrektur erfolgt nicht durch Argument, sondern durch moralischen Druck. Das Klinikum hat „richtig“ reagiert, indem es sich beeilte. Damit bestätigt es die Machtasymmetrie: Die Aktivisten definieren, die Institution gehorcht, und die Öffentlichkeit soll applaudieren.

Ein wirklich respektvolles Miteinander sähe anders aus. Es würde aushalten, dass Menschen unterschiedliche Wörter verwenden, ohne dass daraus ein moralisches Tribunal wird. Es würde historische Begriffe nicht pauschal pathologisieren. Und es würde die Frage stellen, ob die fortgesetzte Sprachregulierung am Ende mehr gesellschaftliche Spaltung erzeugt als der Begriff, den sie auslöschen will. Die „Zigeunersuppe“ ist in diesem Sinne kein Symptom von Diskriminierung. Sie ist ein Symptom dafür, wie weit die Anmaßung bereits fortgeschritten ist, aus sprachlichen Vorlieben politische Gehorsamspflichten zu machen.

Die Herrschaftstechnik der moralischen Nötigung

Der Satz „Zuhören, verstehen, handeln“ verschleiert, wer hier die Bedingungen des Miteinanders diktiert. Er verlangt keine gegenseitige Rücksichtnahme, sondern einseitige Anpassung. Die Aktivisten hören nicht zu, wenn jemand auf den historischen Gebrauch des Begriffs hinweist. Sie verstehen nicht, wenn jemand die Verhältnismäßigkeit in Frage stellt. Sie handeln nicht, wenn die tatsächlichen Probleme der betroffenen Gruppen angesprochen werden. Stattdessen fordern sie von allen anderen genau das, was sie selbst verweigern: das bedingungslose Akzeptieren ihrer Definition. Das ist die eigentliche Unverfrorenheit. Nicht der Automat mit der „Zigeunersuppe“ verletzt den Respekt. Die Behauptung, dass nur derjenige respektvoll handelt, der sich der neuen Sprachordnung unterwirft, verletzt den Respekt. Sie behandelt die Mehrheit der Bevölkerung als dauerhaft erziehungsbedürftig.

Sie setzt voraus, dass der normale Sprachgebrauch grundsätzlich verdächtig ist und der ständigen Korrektur durch moralisch überlegene Instanzen bedarf. Das ist keine Kultur des Miteinanders. Das ist eine Kultur der Bevormundung, der Nötigung. Rechtsintellektuell betrachtet ist dieser Vorgang Ausdruck einer tieferen Krise. Die westlichen Gesellschaften haben aufgehört, ihre eigene kulturelle Kontinuität als Wert zu verteidigen. Stattdessen haben sie sich einer permanenten Selbstanklage unterworfen, die von professionellen Empörungsunternehmern organisiert und von Institutionen opportunistisch bedient wird. Das Ergebnis ist eine Gesellschaft, die immer weniger sagt, was sie denkt, und immer mehr denkt, was sie sagen darf. Die Sprache wird nicht freier, sondern enger. Der öffentliche Raum wird nicht offener, sondern kontrollierter.

Die Verteidigung des Gemeinsamen

Gegen diese Entwicklung hilft nur die klare Verweigerung. Ebenso, wie der „Mohrenkopf“ kein rassistisches Symbol ist, solange er ein Gebäckstück bezeichnet, ist der Begriff „Zigeuner“ kein Hasswort, solange er nicht als Beleidigung gemeint ist. Und die „Zigeunersuppe“ ist keine Fortsetzung der Verfolgung 1933-45, sondern eine Speise. Wer das bestreitet, betreibt keine Aufklärung, sondern ideologische Besitznahme. Er will nicht, dass man versteht. Er will, dass man gehorcht.

Die konservative Position besteht darauf, dass Sprache ein gemeinsames Erbe ist. Sie gehört weder den Aktivisten noch den Institutionen, die sich vor ihnen ducken. Sie gehört denjenigen, die sie tagtäglich gebrauchen. Wer dieses Erbe verteidigt, handelt nicht respektlos. Er handelt im Namen einer Kultur, die noch weiß, dass Respekt nicht durch vorauseilenden Gehorsam entsteht, sondern durch die Fähigkeit, Unterschiedliches auszuhalten, ohne es sofort zu pathologisieren.

Das Klinikum in Dresden hätte auch antworten können: “Ja, der Automat ist uns bekannt. Die Bezeichnung ist historisch. Danke für den Hinweis, aber wir sehen keinen Anlass zur Änderung.” Stattdessen hat es den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Das ist menschlich verständlich. Es ist aber auch ein weiteres Beispiel dafür, wie die moralische Erpressung funktioniert. Jeder einzelne Fall mag klein erscheinen. In der Summe erzeugen sie eine Atmosphäre, in der der normale Sprachgebrauch unter Generalverdacht steht und die Anpassung zur Pflicht wird.

Das Ende der Selbstverständlichkeit

Am Ende geht es nicht um eine Suppe. Es geht um die Frage, ob eine Gesellschaft noch in der Lage ist, ihre eigenen Selbstverständlichkeiten zu verteidigen. Die progressive Antwort lautet: Nein. Jede Selbstverständlichkeit ist potenziell verletzend und muss deshalb geprüft, korrigiert oder abgeschafft werden. Die rechtsintellektuelle Antwort lautet: Doch. Eine Gesellschaft, die ihre Sprache, ihre Geschichte und ihre Alltagsgewohnheiten nur noch unter dem Vorbehalt der moralischen Genehmigung durch Aktivistengruppen verwendet, hat bereits aufgehört, souverän zu sein.

„Zuhören, verstehen, handeln“ ist die Formel dieser Unsouveränität. Sie klingt nach Dialog und meint Unterwerfung. Sie klingt nach Respekt und meint Macht.

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Wer sie durchschaut, erkennt den eigentlichen Skandal: Nicht die „Zigeunersuppe“ im Automaten ist das Problem. Das Problem ist die Anmaßung, aus einem Stück kulinarischer Tradition einen moralischen Prüffall zu machen und den Gehorsam als Fortschritt zu verkaufen. Dagegen hilft nur die klare Überzeugung: Wir hören gerne zu, wenn es um echte Probleme geht. Wir verstehen, wenn Argumente vorgebracht werden. Wir handeln jedoch nicht auf Befehl. Die Sprache gehört uns allen! Und die „Zigeunersuppe“ bleibt, was sie ist – eine Suppe. Nicht weniger. Und erst recht nicht mehr.