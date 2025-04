Zivilcourage ist in Deutschland lebensgefährlich

In Deutschland werden Hilfsbereitschaft, couragiertes Eingreifen und Durchbrechen des psychologischen Zuschauereffekts stets von denen propagiert, die selbst ihr Leben lang kaum in entsprechende Situation geraten, weil sie mit den alltäglichen Abläufen und Problemen im Land in ihren abgehobenen Luxusblasen so gut wie keine Berührungspunkte haben – Soziologen, akademische Entrückte, “Kulturschaffende” und natürlich Politiker. Schlimmer noch: Den Begriff “Mut“ haben sie pervertiert, um damit die übelsten Auswüchse konformistischen Mitläufertums zu verherrlichen, etwa durch Teilnahme an staatlich organisierten Demonstrationen der “Mehrheitsgesellschaft” gegen Andersdenkende und Oppositionelle. Das, was Zivilcourage jedoch wirklich meint, gegebenenfalls sogar unter Inkaufnahme erheblicher Nachteile und Risiken, altruistisch und wertegeleitet bedrängten Opfern in Not zu helfen und einzuschreiten, ist etwas völlig anderes. Und dies kann in Deutschland inzwischen nicht nur lebensgefährlich sein, sondern bleibt auch ohne öffentliche Anerkennung und Würdigung, wenn es sich um die “falschen” Täter und Opfer handelt.

In diese Kategorie fällt der mutige Versuch zweier hilfsbereiter Bürger im brandenburgischen Biesenthal, eine Vergewaltigung – wenn nicht Schlimmeres – durch einen aggressiven Migranten zu verhindern: Ihre Courage hat beiden Männern schwere Verletzungen eingetragen. Am Dienstagmorgen hatte ein 27-jähriger mutmaßlicher Flüchtling in einem Bus eine 30-jährige Frau bedrängt, die ihn zurückwies. Als er am Abend im Bus erneut auf die Frau traf – möglicherweise hatte er ihr nachgestellt – und sie erneut ansprach, informierte diese den Busfahrer. Auf dessen Aufforderung hin, den Bus zu verlassen, weigerte sich der Mann jedoch und fuhr aggressiv damit fort, die 30-Jährige körperlich zu bedrängen. Schließlich kam der Frau ein 39-jähriger Fahrgast zu Hilfe. Darauf eskalierte die Situation: Laut Polizei stiegen fünf Freunde oder Bekannte des 27-Jährigen, die möglicherweise von diesem per Handy verständigt worden waren und aus einem anderen Bus an der selben Haltestelle kam, hinzu. Gemeinsam prügelte die Gruppe sodann auf den 39-Jährigen Helfer und ihm zur Hilfe eilenden weiteren Businsassen ein und verletzten beide schwer.

Die Zivilisation geht vor die Hunde

Das die Täter hier – unausgesprochen – der Schutzklientel von Linksjustiz und Medien unterfallen, während und Opfer sowie Helfer als Biodeutsche mit mutmaßlich strukturellem Rassismushintergrund gelten, und zudem ja bloß kein “Wasser auf die Mühlen von” usw. usf. geschüttet werden darf, blieb dieser ungeheuerliche Vorfall in der überregionalen Presse mit Ausnahme freier Medien praktisch unerwähnt. Es wird auch nicht damit zu rechnen sein, dass den mutigen Helfern der bedrängten Frau Landesverdienstorden oder öffentliche Auszeichnungen winken – weil darin ja eine fremdenfeindliche Note enthalten sein respektive es so aussehen könnte, als ob hier Deutsche für ihr Vorgehen gegen Migranten gefeiert würden, und umgekehrt das angeblich rechte Zerrbild von migrantischen Sexualtätern beschworen würde.

In den Meldungen wird zwar nicht genannt, welche Nationalität der verhinderte Sexualtäter und seine Schlägerbande hatten war; der Migrationshintergrund kann nur aus den Zeugenschilderungen geschlossen werden – doch dass es sich dabei um keine Einheimischen gehandelt haben kann, würde selbst aus den spärlichen Angaben schon deshalb hervorgehen, dass einheimische Deutshce nicht sofort fünf weitere Personen mobilisieren könnten, die zudem noch eine derartige Gewaltbereitschaft an den Tag legen würden. Und so zeigt sich erneut: Sämtliche zivilisatorischen Errungenschaften gehen durch die unaufhörliche Massenzuwanderung aus archaischen Kulturkreisen verloren. Im öffentlichen Raum herrscht das Gesetz des Dschungels – und wer noch den Mut aufbringt, den Opfern beizustehen, läuft Gefahr, auf der Intensivstation oder auf dem Friedhof zu landen – während die im Zweifel “traumatisierten” Täter gewohnheitsmäßig mit Bagatellstrafen oder völlig straffrei davonkommen. So züchtet man eine Sklavengesellschaft heran, die wort- und tatenlos dabei zusieht, wie größtenteils illegale Eindringliche oder jede Integrationsbereitschaft hier ihr Unwesen treiben und oft genug von Medien und Justiz auch noch zu Opfern gemacht werden, wenn man sich ihrer mit der gebührenden Härte erwehrt. Die völlig pazifizierte deutsche Gesellschaft ist weder mental noch körperlich auf diese importierte Gewaltexplosion vorbereitet.