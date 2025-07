Zoff in der Gamer-Szene: Journalist Tobias Huch siegt vor Gericht über Hetzerin Shurjoka

Der Journalist Tobias Huch hat in seiner Dauerfehde mit der Gamerin Pia Scholz, besser bekannt als „Shurjoka“, vor dem Hamburger Landgericht einen vollständigen Sieg errungen. Scholz hatte Huch mit niederträchtigsten und haltlosen Verleumdungen überschüttet, vor allem, dass er ein „unqualifizierter alter Mann“ sei, der zugegeben habe, sich „jugendpornographisches Material“ von ihr und „Kinderpornographie von Frauen“ im Internet angesehen zu haben. Hintergrund des Streits ist, dass Huch seit Jahren kritisiert, dass die 25-jährige Shurjoka sich als Opfer von Kinderpornographie darstelle, obwohl sie selbst freizügige Fotos von sich erstellt und an mindestens eine andere Person verschickt hatte, die dann ohne ihr Wissen ins Internet gestellt wurden. In diesem Zusammenhang bezeichnete sie sich gar als „Überlebende von Kinderpornografie“. Huch wirft Shurjoka vor, das Leid wirklicher Pädophilie-Opfer für ihre Selbstdarstellung zu instrumentalisieren. Um Huch anzugreifen, hatte sie ihr vermeintliches Alter auf den Fotos immer weiter nach unten korrigiert.

Das Gericht befand, dass es sich bei Shurjokas Aussagen über Huch um unwahre Tatsachenbehauptungen und einen Eingriff in dessen Persönlichkeitsrechte handelte. Die Wiederholung ist ihr unter Androhung hoher Strafzahlungen verboten. Zudem wurden ihr sämtliche Verfahrenskosten auferlegt. Huch erwägt auch, Schadenersatz- oder Schmerzensgeldforderungen geltend zu machen. Sein Konflikt mit Shurjoka begann allerdings nicht mit diesen Verleumdungen, sondern reicht wesentlich weiter zurück: Shurjoka habe es, monierte Huch, zum Geschäftsmodell erhoben, Verleumdungen gegen Streamer, Influencer und YouTuber zu verbreiten, um ihre Reichweite zu steigern – wobei sie auch Huch mehrmals ins Visier nahm.

Empfindlicher Schlag

Ende 2024 warf sie etwa der jüdischen Influencerin „Der Aequalist“ vor, den Holocaust geleugnet zu haben, ohne dass dies auch nur im Entferntesten der Wahrheit entsprach. Dabei ist Shurjoka selbst es, die immer wieder antisemitische Tweets teilt und die Seite „Palästina spricht“ verlinkt, wo der Hamas-Terror gegen Israel vom 7. Oktober 2023 gefeiert wird. Wenn Huch auch davon ausgeht, dass es sich hier mehr um einen Ausdruck von geschichtlicher Ahnungslosigkeit, Unbildung oder zumindest Unwissenheit der Schulabbrecherin Shurjoka handelt als um eine wirkliche ideologische Haltung, belegt dies doch ihre Skrupellosigkeit: Wahllos wirft sie den einen das vor, was sie dann selbst praktiziert – und immer mit dem Ziel, sich um jeden Preis zu profilieren. Bei Kritik – und erst recht nach Widerlegung ihrer Unterstellungen und Falschbehauptungen – inszeniert sie sich denn auchals Opfer böswilliger Verfolgung.

Huch ist es mit seinem Sieg vor dem Hamburger Landgericht gelungen, diesem Gebaren einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Angesichts der Persönlichkeitsstruktur Shurjokas ist jedoch nicht anzunehmen, dass sie sich davon lange beeindrucken lässt. Ohne anderen Menschen frei erfundene Vorwürfe zu machen, scheint sie nicht existieren beziehungsweise keine substanziellen Angebote auf ihren Online-Kanälen machen zu können, die andere interessiere. Deshalb ist zu befürchten, dass noch viele andere zum Opfer ihrer Profilneurose werden.