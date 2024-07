Zu allem eine Meinung, von nichts eine Ahnung

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp hat unlängst zwei Damen im Rahmen einer „Omas gegen Rechts“-Demonstration über ihre Gründe befragt, gegen „Rechts“ zu sein. ( ) In den 7 Minuten und 7 Sekunden des aufschlussreichen Gesprächs zeigt sich erfreulicherweise, dass die Schulbildung vor 50 Jahren schon genauso exzellent, faktenbasiert, fortschrittlich und antirassistisch war, wie sie es heute ist.

Gut – damals gab es Worte wie „woke“ noch nicht, um die einzig legitime Geisteshaltung zu beschreiben – aber es gab bereits in den 1960er und 70er Jahren Unterricht in der korrekten politischen Haltung. Die befragten Tena-Party-Teilnehmerinnen jedenfalls belegten diesen Sachverhalt eindrucksvoll.

Bei der Beurteilung der politischen Lage muss man fokussiert bleiben!

„Omas gegen Rechts“ haben eine klare Sicht auf die Dinge und – sind ähnlich wie unsere Regierungsjet-Trampolinende – unfähig, diese sinnhaltig zu artikulieren. Nur böswillige und unbelehrbare Nazis würden in Verbindung mit den beiden Damen von pathologischer anhaltender “Tagesschau”-Verwirrung sprechen. Vielmehr waren die Seniorinnen auf dem Rückweg von der Tablettabgabe nach dem altersgerechten Mittagsmahl und hatten daher wohl verdauungsbedingt mehr Blut im Magen als im Hirn. Was soll’: Früher traf sich die weltoffene Dame mit Freundinnen zum Stricken oder zum Kaffeeklatsch… heute geht man erst gegen Rechts demonstrieren und danach eben Kaffee trinken! Schließlich gibt’s ja von der Staatsmacht noch ein paar Euronen als Marschier- und Brüllanreiz dazu.

Gott sei es gedankt, dass vor über hundert Jahren Menschen mit Gebärmutter begonnen haben, für das Frauenwahlrecht zu kämpfen! Deshalb – und nur deshalb – können „Omas gegen Rechts“ und andere leicht dement-verwirrte Qualitätsmedienopfer bei der politischen Willensbildung durch die Abgabe ihre wohldurchdachten Stimmen mitwirken. Erst ruht die Wähler-Stimme einer Aktivistenoma in einer Urne – und dann irgendwann folgt dann auch die Besitzerin der Stimme diesem Pfad. So ist es schon immer gewesen und es wird auch nie anders sein.

Keine Angst vor Phrasen

Die politisch korrekt verortete Oma hat zwar keine Ahnung, wovon sie eigentlich spricht, aber ihr steht ein bis zum Bersten gefülltes Füllhorn an Feen-Sehen-Floskeln zur Verfügung. Jeden Abend werden “Tagesschau” und “Heute Journal” geflissentlich und vollständig aufgesehen und die Kernwörter den argumentativen Gemeinplätzen hinzugefügt. Beliebte Schlagwörter und Sätze sind: „Die Mitte muss gestärkt werden“ oder „unsere Demokratie muss wieder stärker werden“ oder, was besonders gerne und viel genommen wird: „…weil wir alle irgendwann mal Flüchtlinge waren“.

Angesichts solcher peinlichen Wortmeldungen sehnt sich so mancher in unweigerlich aufkommender Nostalgie in die Zeiten zurück, als Omas noch Backrezepte tauschten. Sollte den „Großmüttern gegen die Enkel der Zentrumspartei“ einmal das Phrasenschweinchen leerlaufen, können sie sich ja ein paar mal mehr boostern lassen; das wird die Denkprozesse auf jeden Fall reaktivieren und sogar beschleunigen, sowie die Geboosterten*Innen gegen die aufkommende Vogelgrippe wirksam (nicht) schützen!

Omas für Abschiebung

In diesen unsicheren Zeiten weiß man nie; vielleicht dreht sich der Wind in den Qualitätsmedien ja einmal? Getreu dem Motto: „Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing’“ wird auch die “Tagesschau” eines möglicherweise nicht allzufernen Abends die Notwendigkeit der Remigration verkünden. Das wird den „Triggerwort-Omas gegen Rechts“ aber keinerlei Probleme bereiten!

Sie sind elastisch und flexibel und jederzeit zu einer 180-Grad-Wende bereit. Wenn es ganz Dicke kommt, legen sie auch eine Baerbocksche 360-Grad-Wende hin. Bei Gehirngewaschenen ist das nicht das Ding. Sollten diese Damen also irgendwann einmal trommelnd auf der Straße stehen und für menschenwürdige Abschiebungen und Rückführungen singen, tanzen und marschieren, dann wird sich endlich ausdrücklich zeigen, was diese Leute wirklich sind und immer waren: Gefährliche Mitläufer, und sonst gar nichts.