Zu den Wahlen: Einordnungen eines Eingeborenen

Folgendes sehe ich: Erstens – eine Rekordwahlbeteiligung. Zweitens – nicht Landesthemen, sondern die Botschaften an die Bundesregierung standen im Vordergrund. Drittens – die eindeutigen Trends: Die Bundes-Oppositionsparteien kommen auf mehr als 85 Prozent. Die drei Regierungsparteien auf gerade noch 10 beziehungsweise 12 Prozent. Keine der Ampelparteien erreicht irgendwo ein zweistelliges Ergebnis. In Thüringen erreichen alle drei zusammen keine 10 Prozent, in Sachsen sind es 12,4 Prozent. Die FDP verschwindet als Freiheitsbestatter und unverbesserlicher Allzeitopportunist von der Landkarte.

Die Rote Karte für die regierende Ampel hätte deutlicher nicht sein können. Dort gibt man sich betont geschäftig. Man hätte jetzt viel zu tun. Die „Projekte“ müssten zu Ende geführt werden. Scholz, Habeck, Lindner sind nirgendwo mit Stellungnahmen zu sehen. Herr Kühnert sieht vor allem Potentiale beim Bessererklären des Politikversagens. Die Paketzustellerin Esken will “besseres Handwerk“. Berlin entscheidet sich offenbar für Augen zu und durch; im Hinblick auf die Bundestagswahl der nächste strategische Fehler.

Die Alten wählen stoisch CDU

Spezifika: Thüringen und Sachsen haben einen massiven Bevölkerungsschwund zu verzeichnen, blicken auf sehr niedrige Geburtenraten und gehören mit ihrem Durchschnittsalter inzwischen zu den ältesten Regionen der Welt. Die sehr große Altersgruppe über 60 ist es, die in Sachsen stoisch CDU wählt und damit einen deutlichen Sieg der AfD verhindert. Die gleiche Wählergruppe sorgt zudem in beiden mitteldeutschen Ländern dafür, dass eine Partei ohne Personal und Programm, aber einer deutschen Ausgabe von Evita Peron an der Spitze drittstärkste Kraft wird und nun in beide Regierungen hineingezwängt werden muss.

Bei den Jungwählern zwischen 18-30 führt mit großem Abstand die AfD. Offensichtlich hat die ostdeutsche Jugend erkannt, was ihr beim politischen “Weiter so” droht. Sofern man CDU und AfD als konservatives Lager betrachten will, blickt Schwarz-Blau in Mitteldeutschland auf sehr deutliche absolute Mehrheiten. Dank der Übernahme des halben AfD-Programms durch die CDU inzwischen auch auf die größten programmatischen Schnittmengen aller denkbaren Koalitionen.

Aufwartung mit gestreckten Höckearmen

Es ist die CDU-Parteispitze mit der von öffentlichrechtlichen Medien vehement eingeforderten “Brandmauer”, die entgegen der Stimmung in der eigenen Parteibasis aus dem Wahlergebnis messerscharf ableitet, der Wähler hätte sowohl in Sachsen als auch in Thüringen eine Koalition mit den Kommunisten gewünscht. Die Politik etablierter Parteien flüchtet sich in immer groteskere Konstellationen, um den geopolitischen Vorgaben einiger Thinktanks entsprechen zu können.

Die mediale Reflektion ist erwartbar heterogen: Während die deutschen Qualitätsmedien mit gestreckten Höckearmen aufwarten und die Abwanderung von internationalen Eliten aus dem Osten beschwören, wird international so nüchtern wie zutreffend festgestellt, dass die Ostdeutschen so wie bisher nicht weiter regiert werden wollen.