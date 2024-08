“Zugewiesenes Geschlecht”: Bundesregierung verschleudert 22 Millionen für Queer-Projekte

Bereits 2020 habe ich in einer Rede im Stuttgarter Landtag festgestellt, dass wir in der Bundesrepublik inzwischen in einer „Diktatur der Minderheiten“, leben. Dies trifft auf nichts eher zu als auf die LBGTQIA+-Bewegung. Eine nicht bezifferbare kleine Minderheit (im Null-Komma-Bereich) beherrscht den gesellschaftlichen Diskurs, erhält überproportionale öffentliche und mediale Aufmerksamkeit sowie politische Teilhabe – und bedrängt insbesondere Kinder und Jugendliche in aggressiver Art und Weise mit ihrer erdrückenden Ideologie.

Was das wirkliche Ziel dahinter ist, wird natürlich nicht verraten, obwohl es am Ergebnis ablesbar ist: Durch Hormonbehandlungen und Verstümmelungen der Genitalien werden die Betroffenen unfruchtbar. Es ist eine Subkultur der Lebens- und Kinderfeindlichkeit, die neben der Auflösung der traditionellen Familie den biologischen Selbsterhalt der Gesellschaft untergräbt.

Förderung auch über “Demokratie leben“

Mein AfD-Bundestagskollege Martin Sichert wollte von der Bundesregierung wissen, welche Projekte zum Thema Transgender, Intersexualität, Geschlechtsdysphorie und ähnlichem die Bundesregierung seit dem Jahr 2000 initiiert oder finanziert hat. Das Ergebnis, wie “Nius” berichtet: “Allein durch projektgebundene Förderung flossen über 7,3 Millionen Euro in Queer-Projekte.” Wörtlich schreibt die Regierung in ihrer Antwort auch, es gebe neben Intersexuellen auch Personen, die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlten als dem, „das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde“. Hohe Summen fließen zudem über Vereine, die “projektunabhängig” über das Programm „Demokratie leben“ des Familienministeriums gefördert werden.

Addiert man die projektbezogenen Fördersummen seit 2000 mit den Geldern aus „Demokratie leben“ und den Geldern aus anderen Ministerien, so flossen mindestens rund 22 Millionen Euro Steuergelder an Queer-Projekte. Und das, während die Bundesregierung finanziell aus dem letzten Loch pfeift und immer mehr Rentner hierzulande zur Tafel gehen müssen. Es ist eine Schande.