Zum EM-Aus einer früheren Nation

Das Ausscheiden Deutschlands bei der Fußball-EM füllt die sozialen Netze. Debattiert wird mit kurzer Zündschnur. Drei Lager sind erkennbar. Die einen demonstrieren ihre Schadenfreude. Ein nicht unerheblicher Teil betont, mit dem Sport entweder schon immer, aufgrund politischer und kommerzieller Instrumentalisierung oder vielleicht einer „unpassenden“ ethnischen Zusammensetzung nichts mehr anfangen zu können. Und dem Rest tut das Ausscheiden weh. So weh wie eben allen Fußballinteressierten auf der Welt, wenn ihre Mannschaft unglücklich aus einem Turnier fliegt. Unglücklich war es zweifellos. Ein Kann-Elfer, ein Pfostenschuss, ein Havertz-Heber über Torhüter und Balken, und in letzter Sekunde dann noch ein Füllkrug-Kopfball, der am Eckigen, das die Welt bedeutet, nur wenige Zentimeter vorbeifliegt. Viermal “fast” ist trotzdem nichts Zählbares.

Wir haben nicht überragend, aber ansehnlich gespielt. Nagelsmann hat die richtigen Leute zusammengestellt, die richtigen Ansagen gemacht, kleinere Fehler im Spiel schnell erkannt und korrigiert, insgesamt erstaunlich viel aus dem Kader herausgeholt. Spaniens individuelle technische Versiertheit und die südländische Galligkeit aber reichten am Ende erwartungsgemäß zum Weiterkommen. So richtig gönnen mag man es ihnen jetzt nicht. Mehrfach versuchten die Iberer, einen verletzt am Boden liegenden deutschen Spieler zu übersehen, statt den Ball ins Aus zu spielen, wie es sich unter fairen Sportsleuten gehört. Und zur Not würgt eben ein bereits fürs Halbfinale gesperrter Carvajal den durchgebrochenen Musiala in der Nachspielzeit von hinten zu Boden und kassiert Rot.

Grenzwertiges Kalkül

Spanien hatte schon oft einen solch latent unsympathischen Martial-Arts-Kämpfer dabei, wenn‘s darauf ankam. Ob sie nun Goicoechea, Carles Puyol oder Sergio Ramos hießen. Wir haben Rüdiger, aber der stand beim entscheidenden Kopfball letztendlich eben dann doch drei Meter zu weit weg. Der Testosteronvorrat, Inshallah, war in der entscheidenden Sekunde aufgebraucht. Wie zuvor schon beim signalrot beschopften Andrich, der zwar optisch herausstach aber den heranstürmenden Olmo beim Führungstreffer ziemlich bräsig übersah. Zimperlich waren auch die reihenweise gelbgewürdigten Deutschen nicht. Dies aber war dem Kampf geschuldet, nicht einem bisweilen grenzwertigen Kalkül. Insofern ja, schade.

Das Erstaunlichste war für mich diesmal aber etwas anderes: Meine eigene Gefühlslage. Warum? Da muss ich ausholen. Ich liebe Mannschaftsport. Seit jeher. Als Handballer wurde ich von den in der DDR-typischen Scouts von der Schulauswahl weg ins Leistungszentrum geholt. Danach kam, nach einem kurzen Ausflug in die Leichtathletik, Volleyball in Hallen und im (gelenkschonenderen) Sand. In fast allen Sportarten, die irgendwie mit Bällen, Antizipation und Schnellkraft zu tun haben, war oder bin ich unterwegs. Im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten natürlich.

Sieg als Kulturleistung einer definierten Gemeinschaft

Ob als persönlicher Ausgleich oder gesellschaftliches Phänomen: Ich liebe Männer, die gewinnen wollen. Mehr übrigens als Frauen, die gewinnen wollen. Über die Gründe muss ich gar nicht lange nachdenken. Ich will das auch nicht erklären müssen. Es ist einfach so, und es fühlt sich in der aktuellen Welt richtiger an denn je. Ich war nie fanatisch, nie das, was man einen Fan nennt. Aber die deutsche Fußballnationalmannschaft habe ich selbstverständlich leidenschaftlich gerne gewinnen sehen. Kurzum, ich interessiere mich für Sport. Und würde behaupten, nicht nur einen leidlichen Sofaexperten abzugeben, sondern ich war zumeist emotional dabei. Ein Sieg führt zusammen. Er hat etwas mit Identität und Stolz zu tun. Mit Strategie, Disziplin, Ehrgeiz, Wettbewerb, Durchsetzungsvermögen. Er ist als Standortbestimmung einer definierten Gemeinschaft eine Kulturleistung.

Umso erstaunter war ich, diesmal in mir eine unübersehbare Leidenschaftslosigkeit zu entdecken. Die verschwand am Freitag nur einmal, und auch nur ganz kurz, beim späten Ausgleichstreffer von Wirtz, aber nur, um gleich danach wieder die Gefühlslage zu dominieren. Darüber habe ich nun nachgedacht. Es hat wahrscheinlich mit den letzten Jahren zu tun. Vor Augen habe ich die zehn Jahre währende sportliche Stümperei unter Löw und Flick, die uns in der Weltrangliste in die dritte Liga abstürzen ließen. Beide wollten, egal wieviel Pleiten und Kritiken es hagelte, ihre Pfoten einfach nicht vom Amt lassen. Irgendwann war man müde, das mit anzusehen.

Nichts verspricht mehr Heilung für Deutschland

Ich bekomme auch nicht aus dem Kopf, wie man den Impfskeptiker Kimmich zum Aussätzigen erklärte. Ich sehe Neuer vor mir, mit Faesers alberner Regenbogenbinde. Die in Katar herumhockende „Mannschaft“ mit der hochnotpeinlichen volkserziehenden Maulkorbinszenierung. Ich habe die unsäglichen Affairen und Hinterzimmerkampagnen unter einer SPD-nahen DFB-Führung im Kopf. Die Posse um die inhaltsleere “Mannschaft” mit einem gefühlten Farben-, Hymnen- und Fahnenmoratorium. Die strunzdämlichen Debatten über Vielfalt statt Fußball. Den pharisäerhaften Umgang mit dem letzten verbliebenen deutschen Nationalhelden Beckenbauer. Die deutsche Auswahl ist mir bei all diesem Getue irgendwann einfach davongelaufen. Irgendwohin. Wahrscheinlich wissen sie selbst nicht, wo sie nun stehen.

Durch den Kopf ging mir auch, was wohl ein – nunmehr hypothetischer – EM-Sieg der Nagelsmänner in mir ausgelöst hätte. Ich fürchte, nicht viel mehr. Dieses Land hat soviel Zusammenhalt, soviel Identität, soviel Würde preisgegeben, dass kein noch so bedeutsamer sportlicher Erfolg im Namen Deutschlands mehr Heilung verspricht. Die Freude wäre nur allzu kurz, der triste Alltag allzu schnell wieder präsent. Es sind letztlich dieselben Gründe, die Toni Kroos davon abhalten, in Deutschland noch eine Heimat zu sehen. Diese Nationalmannschaft gründet eben nicht mehr auf der so wichtigen Idee einer Nation. Und ich bleibe dabei: Genau das nimmt uns im Leistungssport auch immer öfter den nötigen Rückhalt. Immer ein paar Prozente. Ein paar im Kopf. Ein paar auf den Rängen. Ein paar bei der nachträglichen Einordnung.

Eine Gemeinschaft, die nicht weiß, wer sie ist, wer sie noch sein darf und für wen sie eigentlich antritt, schleppt eine schwere Hypothek mit sich. Nicht nur im Sport. In jedem denkbaren Wettbewerb.