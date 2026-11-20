Am 19. November 2021 starb Karl Hilz im Alter von 64 Jahren. 43 Jahre war Karl Hilz Polizist gewesen. Im Ruhestand ging der Münchner Polizeihauptkommissar gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Im „NightTalk“ mit Petr Bystron vom 21. Februar 2021 erzählte Hilz, wie ihn ein Unterstützungskommando am Münchner Marienplatz vom Mikrofon wegzog, warum er die Verantwortung dafür bei der Polizeiführung sah und was er jungen Beamten mitgeben wollte.

Sein fünfter Todestag bietet Anlass, noch einmal an die stärksten Passagen aus diesem eindrucksvollen Gespräch zu erinnern, das Petr Bystron mit Hilz im Deutschen Bundestag führte.

„Ich spreche sehr gerne mit ihm“

Hilz steht auf einer LKW-Bühne am Marienplatz. Er trägt keine Maske, weil er nach eigenen Angaben davon befreit ist. Als er ans Mikrofon tritt, kommt das Unterstützungskommando auf die Bühne. Er sagt den Beamten, sie hätten dort gerade nichts verloren. Einen Dienstunterricht, fügt der pensionierte Hauptkommissar hinzu, könne er ihnen aber gerne geben.

Die Beamten ziehen ihn vom Mikrofon weg. Der Einsatzleiter wolle ihn sofort sprechen, heißt es laut Hilz. Er sei durchaus bereit gewesen, mit dem Mann zu reden, sagt er im Interview. Bloß warum ausgerechnet jetzt, da er mit seiner Rede an der Reihe war? Für Hilz zeigt der Vorfall, wie unverhältnismäßig die Münchner Polizeiführung vorging. Eine Einheit, die auf hartes Durchgreifen vorbereitet sei, werde hier gegen einen Redner auf einer aus seiner Sicht friedlichen Kundgebung eingesetzt.

Wer gibt den Befehl?

Im Gespräch erinnert Bystron Hilz an einen Satz, den er bei einem früheren Einsatz zu Einsatzbeamten gesagt hatte: „Sie zerstören das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei, weil Sie unverhältnismäßige Maßnahmen umsetzen.“ Hilz antwortet: „Es tut mir in der Seele weh.“ Wer einen solchen Einsatz beobachte, sehe zuerst den Beamten, der zugreift. Hilz fragt, wer ihn dorthin geschickt hat. Viele der eingesetzten Polizisten seien jung und hätten außerhalb solcher Einsätze wenig Erfahrung im Umgang mit der Bevölkerung. Sie verließen sich auf ihre Vorgesetzten.

Bei einem Einsatz gegen Schwerverbrecher müsse man sich aufeinander verlassen können, sagt Hilz. Gerade deshalb wiege es für ihn so schwer, wenn die Führung dieses Vertrauen missbrauche. Die Verantwortung sieht er bei den Einsatz- und Zugführern, die die Lage beurteilen und den Befehl geben.

Fünf Jahre raus auf die Straße

Was kann ein junger Polizist tun, wenn er eine Anweisung für rechtswidrig hält? Hilz spricht über die Remonstration, also darüber, Bedenken gegen eine dienstliche Anordnung beim Vorgesetzten vorzubringen. Im Gespräch wird schnell klar, wie viel Überwindung das kosten kann, wenn die ganze Führung den Einsatz für richtig erklärt. Hilz würde Beamte deshalb erst einmal mindestens fünf Jahre im Einzeldienst auf der Straße arbeiten lassen. Allein oder zu zweit müssten sie dort mit den Situationen fertigwerden, die ihnen begegnen. Wer sich auf diese Weise ein eigenes Urteil erarbeitet habe, traue sich später eher, einem Vorgesetzten zu widersprechen.

Wie weit sich die Polizei aus seiner Sicht vom Alltag der Bürger entfernt hatte, macht Hilz am Beispiel eines Berliner Hubschraubereinsatzes über einer Eisfläche deutlich. Durch den tiefen Flug könnten Eisbrocken hochgewirbelt und Menschen erschreckt werden, sagt er. Die im Gespräch wiedergegebene Erklärung der Polizei, der Einsatz habe der Sicherheit der Menschen auf dem Eis gedient, kann er deshalb kaum nachvollziehen.

Mit einer weißen Rose nach Berlin

Hilz erzählt auch von einem Disziplinarverfahren, das zum Zeitpunkt des Interviews gegen ihn lief. Die erste disziplinarische Beanstandung habe ihn erreicht, nachdem er in Berlin bei einer Demonstration gesprochen und eine weiße Rose mitgebracht hatte. Danach, so schildert er es, sei das Verfahren mehrfach ausgeweitet worden. Seine Erklärung, er wolle die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen, habe das Polizeipräsidium nach seiner Darstellung als Schutzbehauptung gewertet. Gegen die Bezeichnungen als Rechtsradikaler und Corona-Leugner wehrt er sich im Gespräch ausdrücklich.

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An der Weißen Rose hebt Hilz hervor, dass ihre Mitglieder mit Flugblättern auf das Unrecht der NS-Diktatur aufmerksam machten. Er zieht Parallelen zwischen dem Vorgehen des NS-Regimes in seinen frühen Jahren und der Corona-Politik, die er im Gespräch als totalitär bezeichnet. In der weißen Rose sieht er ein Symbol für friedlichen Protest. Am Ende bleibt es bei keiner Verabschiedung im Studio. Bystron sagt: „Lassen Sie uns jetzt zu der Demo ‚Weiße Rose‘ gehen.“ Hilz geht mit.