Zum Gedenken an Neil Sedaka, den Goethe des Teenage-Pop

Am 27. Februar 2026 verstummte eine der wichtigsten Stimmen der Pop-Geschichte. Neil Sedaka, geboren 1939 in Brooklyn, starb im Alter von 86 Jahren in Los Angeles. Mit ihm verliert die Welt nicht nur einen der erfolgreichsten Songschreiber aller Zeiten, sondern eine Art Goethe des Teenage Pop: einen Dichter, der die Sehnsüchte, den ersten Liebeskummer und die süße Melancholie der Jugend in perfekte, eingängige Verse goss – so universell und zeitlos wie Goethes „Werther“ für die Romantik. Das folgende Video stammt von 1993, als Neil Sedaka mit dem großen Neil Diamond noch einmal seinen 1961er Hit „Happy Birthday Sweet Sixteen“ sang.

Seine Stimme – dieses helle, fast falsettartige Jungen-Sopran, klar wie Kristall und doch warm wie ein Sommerabend in Brooklyn – war der Klang der Highschool-Jahre selbst. Sie schwang sich mühelos in die Höhen, legte Schichten von Harmonien übereinander und ließ jedes Lied wie einen Brief klingen, den man heimlich unter der Schulbank schrieb. Schon als Schüler an der Abraham Lincoln High School gründete er mit Freunden die Doo Wop-Gruppe The Tokens, die ein paar Jahre später mit ihrer Version von Solomon Lindas „The Lion Sleeps Tonight“ den wohl größten Doo Wop-Hit aller Zeiten herausbrachten. Es war nur eine kurze, aber legendäre Episode: Die Singles „I Love My Baby“ und „While I Dream“, geschrieben mit seinem ewigen Partner Howard Greenfield, wurden regionale Hits und legten den Grundstein für alles, was folgte.

Bald zog es ihn ins Brill Building, jene magische Songwriter-Fabrik an der 49th Street. Dort, im Zentrum des Pop-Universums der späten 50er und frühen 60er, entstanden gemeinsam mit Greenfield Klassiker wie „Oh! Carol“ (eine zärtliche Hommage an seine Highschool-Liebe Carole King), „Calendar Girl“, dass besagte „Happy Birthday Sweet Sixteen“ und die unsterbliche Abschieds-Hymne „Breaking Up Is Hard to Do“. Sedaka und Greenfield verkauften in nur vier Jahren 40 Millionen Platten – nur Elvis lag vor ihnen.

Ewig jung

Dann kam die Stille der Mittsiebziger. Die Welt drehte sich weiter, der Teenage Pop im Rock’n’Roll-Stil war passé. Doch Sedaka tat, was nur die Größten können: Er kehrte zurück. Mit dem Album „Sedaka’s Back“, unterstützt von keinem Geringeren als Elton John, feierte er ein phänomenales Comeback. „Laughter in the Rain“ stieg auf Platz 1, „Bad Blood“ folgte, und „Love Will Keep Us Together“ wurde durch Captain & Tennille zum Monsterhit des Jahres 1975 – mit Toni Tennilles berühmtem Ausruf am Ende: „Sedaka’s back!“. Besonders berührend war „Our Last Song Together“ von 1973, ein wehmütiges Lebewohl an die langjährige Partnerschaft mit Greenfield, ein Lied voller versteckter Anspielungen auf ihre gemeinsamen Hits – ein Abschied, der zugleich ein Versprechen war, dass die Musik nie wirklich endet.

Mit Neil Sedaka stirbt einer der letzten wahren Helden des Highschool-Rock’n’Roll. Jener unschuldigen, herzzerreißenden Ära, in der Pop noch direkt aus dem Schulflur kam. Elton John, der ihn 1974 wieder ins Rampenlicht holte, schrieb über Neil: „Truly a great artist and songwriter.“ Carole King, seine einstige Highschool-Muse, sagte nach seinem Tod: „Neil Sedaka was so talented, and he inspired me to follow my dream of being a songwriter. With love and gratitude.“ Nun ist sein letztes Lied gesungen. Doch wie bei Goethe bleiben die Verse. In jedem „Breaking Up Is Hard to Do“, in jedem Lachen im Regen, in jedem Kalender-Mädchen, das uns anlächelt, lebt Neil Sedaka weiter. Der Goethe des Teenage Pop ist gegangen – aber seine Lieder werden ewig jung bleiben.