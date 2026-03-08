Zum heutigen Weltfrauentag

Der Weltfrauentag ist für mich ein Realitätscheck, kein Folkloretermin. Er zeigt ziemlich schonungslos, wie es um Frauen in diesem Land wirklich steht – jenseits der wohlfeilen Sonntagsreden. Fangen wir mit einer Frage an, die früher jeder beantworten konnte und heute offenbar ideologisch vermint ist: Was ist eigentlich eine Frau? Für mich ist das keine komplizierte Angelegenheit. Eine Frau ist kein Gefühl, kein Lifestyle und kein politisches Konstrukt. Eine Frau ist eine biologische Realität. Und aus christlicher Sicht noch mehr: Ein Geschöpf Gottes. Im Ersten Buch Mose heißt es schlicht: „Als Mann und Frau schuf er sie.“ Keine Fußnoten, keine Ideologieklauseln, keine nachträgliche Dekonstruktion. Unsere Vorstellung von Menschenwürde gründet genau auf diesem Menschenbild: Jeder Mensch in seiner Unterschiedlichkeit und Individualität ist Ebenbild Gottes. Darum bedeutet Gleichberechtigung gleiche Würde – nicht Gleichmacherei! Frauen müssen nicht so werden wie Männer, um anerkannt zu sein. Und sie müssen sich auch nicht von Mutterschaft, Familie oder Weiblichkeit distanzieren, um als modern zu gelten.

Die Realität ist ohnehin eine andere. Viele Frauen müssen nach der Arbeit oder nach Freizeitaktivitäten bangen, ob und wie sie sicher wieder nach Hause kommen. Viele planen regelrecht ihren Heimweg. Eltern fragen sich, ob ihre Töchter abends noch allein unterwegs sein sollten. Schulhöfe, Stadtzentren, der ÖPNV, selbst Schwimmbäder sind für viele Mädchen längst keine unbeschwerten Räume mehr. Darüber spricht die offizielle Gleichstellungspolitik erstaunlich ungern. Stattdessen dreht sich dort vieles um Quoten; viel linker Lärm um Ämter, Posten und Prestige. Für das tonangebende politische Kartell sind Frauen nämlich vor allem eines: zu quotieren.

Gegen den Strom schwimmen

Es wird ständig von „mehr Frauen“ gesprochen – mehr Sitze, mehr Posten, mehr Sichtbarkeit. Aber gemeint sind nicht mehr Frauen. Gemeint sind mehr politisch genehme Frauen. Frauen, die das gewünschte Weltbild bestätigen. Frauen, die die richtigen Narrative nachsprechen. Frauen, die sich problemlos in ideologische Schablonen einfügen. Was man dort allerdings deutlich weniger schätzt, sind wirklich freie und unabhängige Frauen. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich bin eine Frau, die sich ohne Quote einen Platz im Bundestag erkämpft hat. Eine Frau, die gegen den Strom schwimmt. Eine Frau, die widerspricht und sich nicht in das vorgegebene Meinungsspektrum einordnet. Und: ich bin konservativ, und konservative Frauen sind in dieser Gleichstellungslogik ein Störfaktor. Denn sie stellen das linke Weltbild infrage: dass Emanzipation nichts mit Ideologie zu tun hat. Dass Stärke nicht staatlich zugeteilt wird. Und dass Freiheit nicht aus Quoten entsteht.

Das politmediale Meinungskartell spricht gern von „Vielfalt“. Gemeint ist aber erstaunlich oft Gleichförmigkeit und Unterwerfung unter das linke Weltbild, Nachbeten von linken Narrativen und nicht zuletzt bedingungslose Unterstützung für den Umbau der Gesellschaft. Sie sprechen von „Selbstbestimmung“ – meinen aber Gesinnungstreue und die daraus resultierende Unfreiheit auf Gedeih und Verderb im linken System. Sie reden von „Frauenförderung“, meinen am Ende aber Absicherung der eigenen Macht.

Wer Familie schwächt, schwächt Frauen!

Eine wirklich emanzipierte Frau braucht keine Quote. Sie braucht Freiheit, faire Chancen und den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Wer nur bestimmte Frauen akzeptiert, akzeptiert in Wirklichkeit gar keine Frauen – sondern nur ein politisches erwünschtes Rollenbild. Dabei tragen Frauen in vielen unterschiedlichen Rollen dieses Land, jeden einzelnen Tag: als Mütter, als Unternehmerinnen, als Wissenschaftlerinnen, als Pflegekräfte, als Soldaten und als Bürger dieses Staates. Und unsere christliche Tradition hat immer schon gewusst, was die moderne Ideologie gern vergisst: Die Familie ist kein Relikt. Sie ist das Fundament einer Gesellschaft.

Es ist so simpel wie wahr: Wer Familie schwächt, schwächt Frauen. Wer Mutterschaft entwertet, entwertet Zukunft. Das bedeutet nicht “Frauen an den Herd” (oder was linke Polemik auf solche Einwände sonst noch so alles reflexartig ausstößt). Es bedeutet die Anerkennung von Traditionen und Lebensentwürfen, die nicht dem Erwartungshorizont von linken Femanzen, Aktivisten der Trans-Ideologie oder Empowerment-Aposteln entsprechen, die zwischen angeblicher “Gender Pay Gap”, FLINTA-Schubladendenken und allgegenwärtigem Sexismus mäandern. Es braucht starke, authentische, selbstbewusste Frauen – und für sie muss es in diesem Land spürbare Sicherheit und echte Wahlfreiheit geben! Das ist wohl der sinnvollste Gedanke zum Weltfrauentag: weniger Ideologie, mehr Realität – und deutlich mehr Respekt vor den Frauen, die Deutschland und unsere Zukunft tatsächlich aufrechterhalten.