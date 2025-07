Zum Konkursverwalter oder in die Schlacht?

Hochverschuldete europäische Herrscher haben sich meist für den Krieg entschieden, selbst wenn der Konkurs meist dennoch eintrat. Aber man konnte dann wenigstens „den Krieg“ oder noch besser den Kriegsgegner für einen Staatsbankrott verantwortlich machen. Der Ostblock machte 1989 eine Ausnahme. Ansonsten zog man mit einem Krieg das Risiko eines noch größeren Desasters vor, um den finanziellen Offenbarungseid wenigstens hinauszuschieben. Westeuropa steht jetzt einmal wieder am Scheideweg. Die Würfel scheinen längst gefallen zu sein. Die Abfolge von Ereignissen, die wir heute “Geschichte” nennen, beruht durchweg auf wirtschaftlichen Gegebenheiten. „Zeitenwenden“ werden meist von wirtschaftlichen Sachzwängen hervorgerufen. Die deutschsprachige Geschichtsschreibung verkennt dies seit jeher. Entsprechend stolpern wir mit den jeweiligen Machthabern oder Galionsfiguren durch die Jahrhunderte, ohne die wahren Zusammenhänge zu erkennen.

Nicht vorrangig Machthunger oder die Psychopathologie einzelner Herrscher erklären Kriege, sondern finanzielle Schieflagen, die nicht mehr durch eine stärkere Ausplünderung der eigenen Bevölkerung ausgeglichen werden können. Fehlende Einnahmen soll die Unterwerfung eines anderen Territoriums liefern. Es sind also die Finanziers, die seit Jahrhunderten das politische Spielfeld dirigieren. Wenn ein Staat mit seinen Bodenschätzen und dem Bruttosozialprodukt seiner Bewohner den Finanzbedarf nicht mehr besichern kann, fordern die Geldgeber weitere Sicherheiten, die es nur andernorts gibt. Ist die Überschuldung so angewachsen, dass eine Rückzahlung der Verschuldung nicht mehr zu leisten ist, müssen die Finanziers auf einen Teil ihrer Kredite verzichten oder den Staat zu einer Eroberung drängen.

Europa stand schon einmal am Abgrund

Ende des 15. Jahrhunderts war die finanzielle Situation der führenden europäischen Mächte vermutlich genauso kriegs- oder konkursreif wie heute: Die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen hatte 1453 den Ost-West-Handel weitgehend zum Erliegen gebracht. Damit versiegte auch der für Europa so essentielle Tauschhandel von Silber gegen Gold aus dem Osten. Die Produkte des Fernhandels konnten nur noch unter dem Preisdiktat des Mamluken-Clans über Ägypten bezogen werden. Damals gab es außer dem Staatsbankrott oder dem Krieg gegen die unfreundlichen Nachbarn noch die Möglichkeit einer transatlantischen Expansion: die Eroberung von Zivilisationen auf anderen Kontinenten.

Dem Ernst der Lage entsprechend setzte man alles nicht nur auf eine, sondern auf zwei Karten: den Seeweg nach Indien um Afrika nach Osten unter Führung der Portugiesen und die spekulativere Route nach Westen unter Patronanz der Spanier. Nur mit der Aussicht auf die in Indien erwarteten Werte waren Geldgeber bereit, weiter in die chronisch überschuldeten europäischen Eliten Geld zu investieren. Dabei war klar, dass nur Raub die Kredite besichern konnte. Ein fairer Handel war wegen der langen Transportwege und entsprechend hohen Kosten durch Schiffshavarien nie das Ziel der europäischen Expansion. Was bis heute als „Entdeckungen“ beschönigt und verherrlicht wird, waren grausame Unterwerfungen und damit Kriege, die nur fern der Heimat stattfanden.

Die Rückkehr der Eroberungen nach Europa

Ludwig XIV. ist vor allem wegen seiner verschwenderischen Prachtentfaltung in die Geschichtsbücher eingegangen. Seine ständigen Kriegszüge gegen benachbarte Territorien werden demgegenüber untergewichtet, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Das chronische Staatsdefizit konnte aber nur besichert werden, wenn gewaltsame Übergriffe auf die Niederlande, die Pfalz, österreichische Gebiete und Spanien als Besicherung des wachsenden Kreditbedarfs in die Waagschale der Banken geworfen werden konnten. Hätte sich der französische Hof auf seine tatsächlichen finanziellen Ressourcen beschränkt, wäre den Europäern viel erspart geblieben. Die Engländer hingegen hielten sich mit kriegerischen Aktivitäten bis zum 19. Jahrhundert nur dank der Ausbeutung ihrer Kolonien zurück. Dies änderte sich mit der Bekämpfung des revolutionären Frankreich unter Napoleon Bonaparte, da die feudale Finanzasymmetrie aller Aristokratien gefährdet war. Seither müssen die Engländer jede Gelegenheit auf dem europäischen Kontinent nutzen, um ihr finanzielles Kartenhaus vor dem Einsturz zu bewahren. Die Finanziers der City of London fordern unbarmherzig ihre Darlehen ein – ob die für eine aristokratische Oberschicht oder heute eine Fassadendemokratie.

Krieg ist vorgezeichnet, wenn eine Staatsverschuldung ungebremst steigt und die kritische Grenze von 120 Prozent des Bruttoinlandsproduktes überschritten ist. Dem Kriegsgeheul gehen immer die Rufe nach steigenden Staatsausgaben und Aussetzung einer Schuldenbegrenzung voraus. So ist es auch jetzt wieder. Wird dann ganz offen auf Pump militärisch aufgerüstet, ist die Messe für ein friedliches Zusammenleben gelesen. Wegschauen verhindert nichts.

Dr. med. Gerd Reuther ist Radiologe, Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. Dr. phil. Renate Reuther ist Historikerin. Gemeinsam haben sie die Eroberung von und durch Europäer neu aufgearbeitet in ihrem Buch „Die Eroberung der Alten und Neuen Welt. Mythen und Fakten.“