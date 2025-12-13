Zum Verschwinden: Impressionen vom Jenaer Weihnachtsmarkt

Eine Stunde Weihnachtsmarkt in Jena. Ich wollte es nochmal wissen und mich davon überzeugen, dass ich als pessimistische Schreib-Unke die Tatsachen zuweilen vielleicht doch zu schwarz male. Denn just gestern erst hatte ich einen satirischen Artikel über ein durchweg endbereichertes “Winterfest„ in einem muslimischen Deutschland des Jahres 2035 verfasst. Nun weiß ich, dass dieser in Wortwahl und Detailbeschreibungen wohl noch zu gesittet war – denn die nackte Realität grinste mir kurz nach Veröffentlichung dieses Satiretextes süffisant ins Gesicht, sobald ich vor den Sperren stand. Die neuesten High-Tech-Entwicklungen aus massivem Panzerstahl – “sicher”, made in Germany. Grenzbefestigungen, Autobrecher, Hochsicherheitsbarrieren rings um den Marktplatz, rings um die Fußgängerzone. Ich machte einige Stimmungsbilder, doch all die zusätzlichen, trist-grauen Betonsperren à la Berliner Mauer habe ich gar nicht erst fotografiert.

Aber das ist längst nicht alles, denn die innovative „Lichtstadt“ Jena geht noch einen Schritt weiter: Vor ein paar Tagen schrieben die “Jenaer Nachrichten” auf ihrer Facebook-Seite stolz: „Weihnachtsmarkt in Jena wird jetzt zur Safe-Now-Zone“ (ja, richtig gelesen!). Der Grund: Es gibt hier nun eine App für die „schnelle Hilfe in der Not“, wie man weiter liest. Mit anderen Worten: Wenn es ab jetzt ein moslemischer Friedenskrieger mit seinem LkW trotz Sperren doch bis zum Glühweinstand geschafft hat oder Messer-Ali vor dem Räucherschinkenhändler noch schnell die Kehlen von Günter, Uschi und Bärbel zu schlitzen in der Lage war, können Wilfried, Dieter und Manuela sofort ihre Knöpfchen auf der App drücken und alles wird “safe” und gut. Safe-Now-Zone… weißte Bescheid!

Queere Adventsshow und Thüringer frisch vom Elektrorgrill

Ach ja, fast hätte ich’s vergessen: Dafür gibt’s aber nun eine „Queere Adventsshow im Spacement“ – also ein weiteres, kunterbuntes Kleinkunst-Schwuchteltheater, um – so wie üblich in diesen Zeiten – Althergebrachtes „neu zu interpretieren“. Wer das alles nicht glaubt: Schaut gern mal auf besagte Facebook-Seite der „Jenaer Nachrichten“; ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, da kommt doch Festtagsstimmung auf! Halleluja! Das ist meine Heimatstadt Jena im Dezember 2025. Die berühmte Universitätsstadt; Stadt der Dichter, Philosophen und Wissenschaft; Wirkungsort Goethes und Schillers altehrwürdige, einstige Musenstadt.

Fazit: Es ist zum Brechen. Zum Heulen. Zum Verschwinden. Ehe ich Letzteres für mich in die Tat umsetzte, ließ ich mich leider noch zu einer faden, überteuerten vorgeblichen „Thüringer Bratwurst“ überreden, bevor ich realisierte, was hier vor meinen Augen gerade geschah: Das kulinarische Kulturgut meiner Heimat wurde blasphemisch auf einem Elektrogrill (!) gebräunt – denn seit diesem Jahr sind die unerlässlichen Holzkohle-Bratroste mit offenem Feuer, nach nunmehr mindestens 600 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt, nicht mehr gestattet. Der letzte Killer für mich. Das war’s. Jenaer Weihnachtsmarkt, du kannst mich mal!